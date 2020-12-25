Ежегодную пресс-конференцию на этот раз смотрели полностью или частично порядка 60% россиян. Это больше, чем в предыдущие годы, в которые задавался подобный вопрос (41% – в 2013 году, 55% – в 2015). Увеличение числа зрителей может объясняться изменением формата – в этом году конференция больше была похожа на прямую линию и общение с гражданами, нежели на сухое мероприятие для журналистов. Возможно, на повышенный интерес к этому событию повлияла ситуация в стране: эпидемия коронавируса и связанные с этим экономические трудности. В кризисный год внимание к подобным выступлениям президента должно быть больше, ведь многие зрители пресс-конференции ждут от президента «помощи», «важной информации» – так часто говорят люди на фокус-группах. Об этом же свидетельствует характер вопросов, которые люди хотели бы задать президенту.

В первую очередь они стремятся сообщить президенту о «низких зарплатах», «маленьких пенсиях», «невыплатах пособий», бедности, низком прожиточном минимуме (24%), высоких ценах (6%) и спросить, что он собирается делать по этому поводу. Характерны вопросы президенту о том, «когда он наведет порядок» и «когда кончится бардак» (8%), а также вопросы-жалобы на то, «почему власти забыли о людях», «когда вспомнят про пенсионеров» (8%). Интересно, что вопросы о медицине и непосредственно о коронавирусе интересуют людей заметно меньше – 6% и 4% соответственно. Вопросов о том, как Путин «собирается противостоять США» или о том, «кто отравил Навального», ничтожно мало.

Такой характер потенциальных вопросов президенту говорит об относительной бедности нашей страны, нерешенности базовых социальных проблем (вплоть до проблем газификации, водоснабжении и канализации – 2%). А также о том, что основные последствия эпидемии все-таки лежат в экономической плоскости – снижение доходов, потеря работы, падение уровня жизни. Однако это еще и характеристика аудитории таких мероприятий: по большей части их смотрят люди, которые нуждаются в поддержке властей и ожидают ее – прежде всего люди старших поколений (среди людей старше 65 лет так или иначе смотрели конференцию 80% (среди самых молодых – только 34%).

Среди потенциальных вопросов президенту практически отсутствуют вопросы о его семье. Эта тема табуирована на высшем уровне, и лишь изредка журналистам удается задать эти вопросы президенту напрямую. Более того, исследования показывают, что подавляющее большинство россиян (70%) соглашаются с тем, что общественности и не нужно знать о таких вещах. Особенно настаивают на этом люди старших возрастов. В ответах на открытый вопрос люди обычно объясняют свою позицию тем, что это «личное дело президента», «это его выбор», «это не мое дело», «он имеет на это право», «какая разница, кто его дети и с кем он спит», «зачем копаться в грязном белье».

Такие ответы (а также опыт обсуждение этих тем на фокус-группах) подсказывают, что большинство респондентов просто не думает о «семейных делах» президента в контексте возможных злоупотреблений или конфликта интересов, не связывают эти вещи воедино. А какая-то часть считает естественным, что люди на высоких должностях будут «заботиться» о своей семье, своих детях: «в России по-другому не будет» и «каждый на их месте сделал бы также» — говорят участники исследований.

Напротив, состояние здоровья президента, по мнению большей части наших граждан (55%) заслуживает обсуждения. Это как раз то, что люди имеют право и должны знать. От этого зависит работоспособность президента, а значит и благосостояние граждан. Кстати, обсуждение прямых линий и больших пресс-конференций Владимира Путина на фокус-группах показывает, что заметная часть зрителей таких мероприятий ищет в них в первую очередь подтверждения, что «президент здоров», «в рабочем состоянии», «разбирается», «управляет». Для них не так важно, что президент говорит, но как он держится, долго ли может просидеть в эфире. И если может –жизнь идет своим чередом и можно не беспокоиться.

Денис Волков

Вы смотрели или слушали пресс-конференцию Владимира Путина 17 декабря?

Декабрь 2013 Декабрь 2015 Декабрь 2020 Смотрели/слушали полностью 9 16 16 Смотрели/слушали частично 32 39 44 Не смотрели, но слышали о ней 31 32 31 Ничего не слышали о ней 23 13 10 затрудняюсь ответить 5 <1 0

Какой вопрос вы бы задали президенту, если бы у вас была такая возможность? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

О низких зарплатах, пенсиях, невыплатах пособий, бедности, низком прожиточном минимуме/уровне жизни 24 Когда наведет порядок/будет порядок/закончится бардак/ когда будем жить хорошо?/ построже с региональными чиновниками 8 Об отношении власти и людей, почему забыли о людях, когда вспомнят, когда вспомнят о пенсионерах 8 О высоких ценах/повышении цен/контроле за ценами 6 О проблемах медицины, поликлиниках, отсутствии/дороговизне лекарств 6 О локальных проблемах городов/территорий/краев 6 Когда он уйдет? 5 Об олигархах, коррупции, почему не сажают 5 Об отсутствии работы, о безработице 4 Об ипотеке, проблемах с жильем, капремонте, ЖКХ 4 Критические вопросы личного характера (зарплата, совесть и проч.) 4 О коронавирусе, масках, лекарстве от вируса 4 О пенсионной реформе, повышении пенсионного возраста 3 Об экономике, промышленности и проч. 3 Об образовании, его качестве, доступе к образованию 2 О сельском хозяйстве, земле 2 О вмешательстве США/Запада, внешней политике 2 Личные пожелания, слова поддержки 2 О проблемах газификации/водоснабжения/канализации/коммунальных вопросах 2 Другое (экология, утилизация мусора, кто отравил Навального, цензура СМИ…) 2 Нет вопросов, не хотят задавать 6 Не знают, затрудняются ответить 21

В последнее время в СМИ много обсуждались личная жизнь и здоровье Владимира Путина. Должна ли общественность знать – или общественности знать не нужно о личной жизни и семье Владимира Путина?

Декабрь 2020 Общественность должна это знать 25 Общественности знать об этом не нужно 70 Затрудняюсь ответить 5

Как вы считаете, должна ли общественность знать – или общественности знать не нужно о состоянии здоровья Владимира Путина?

Август 2013 Март 2015 Декабрь 2020 Общественность должна это знать 60 39 55 Общественности знать об этом не нужно 29 51 38 Затрудняюсь ответить 12 10 7

Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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