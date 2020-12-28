Пресс-выпуски

Коронавирус: страхи и вакцина

Версия для печати Версия для печати

Отношение россиян к перспективе заразиться коронавирусом стабилизировалось. Больше половины (57%) опасаются заразиться, 41% – не боятся. Это незначительно отличается от данных октября. Мужчины боятся заразиться существенно меньше, чем женщины: 47% и 64% соответственно. Уровень опасений выше среди старших групп населения.

Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?

фев.20мар.20апр.20июл.20окт.20дек.20
Определенно да112026223129
Скорее да192431273328
Скорее нет352921241921
Определенно нет332520251520
Впервые слышу об этом<1
Затрудняюсь ответить122323
ПолВозраст
 ВсегоМужскойЖенский18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старше
определенно да29223415222739
скорее да28253030232931
скорее нет21241828272213
определенно нет20251522262014
Затрудняюсь ответить3436334

Несмотря на начало кампании по вакцинации от коронавируса, энтузиазм россиян не вырос по сравнению с летом и осенью. Лишь 38% россиян готовы сделать прививку, в октябре и августе желающих было 36% и 38% соответственно. 58% всё еще не готовы привиться, даже бесплатно. Молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки – старшие группы проявляют гораздо больший энтузиазм.

Среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку. Среди противников президента подавляющее большинство не готово вакцинироваться.

Желание вакцинироваться устойчиво больше в возрастных группах старше 40 лет среди тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации. Потребители интернет-контента по всем возрастным группам предпочитают воздержаться от вакцинации.

В России начинается вакцинация от коронавируса отечественной вакциной спутник ви. Готовы ли вы лично сделать прививку этой вакциной, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?

авг.20окт.20дек.20
Да383638
Нет545958
Я против любой вакцинации / прививок*21
Затрудняюсь ответить654
* в декабре 2020 года вариант “Я против любой вакцинации / прививок” не фиксировался
ПолВозрастОдобрение В. Путина
 МужскойЖенский18-24 года25-39 года40-54 года55 лет и старшеОдобряюНе одобряю
да3937332540485019
нет5659677056474677
затрудняюсь ответить54045544

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). 12% – имеют противопоказания для вакцинации, ещё 12% – не видят смысла в прививках.

Почему вы не готовы сделать прививку этой вакциной? Выберите основную причину (в %% от ответивших)

Надо дождаться окончания всех испытаний30
Опасаюсь побочных действий этой вакцины29
Имею противопоказания12
Нет смысла делать прививку от коронавируса12
В целом против любых прививок10
Другое6
затрудняюсь ответить1

Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь