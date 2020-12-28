Коронавирус: страхи и вакцина

Отношение россиян к перспективе заразиться коронавирусом стабилизировалось. Больше половины (57%) опасаются заразиться, 41% – не боятся. Это незначительно отличается от данных октября. Мужчины боятся заразиться существенно меньше, чем женщины: 47% и 64% соответственно. Уровень опасений выше среди старших групп населения.

Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?

фев.20 мар.20 апр.20 июл.20 окт.20 дек.20 Определенно да 11 20 26 22 31 29 Скорее да 19 24 31 27 33 28 Скорее нет 35 29 21 24 19 21 Определенно нет 33 25 20 25 15 20 Впервые слышу об этом <1 – – – – – Затрудняюсь ответить 1 2 2 3 2 3

Пол Возраст Всего Мужской Женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше определенно да 29 22 34 15 22 27 39 скорее да 28 25 30 30 23 29 31 скорее нет 21 24 18 28 27 22 13 определенно нет 20 25 15 22 26 20 14 Затрудняюсь ответить 3 4 3 6 3 3 4

Несмотря на начало кампании по вакцинации от коронавируса, энтузиазм россиян не вырос по сравнению с летом и осенью. Лишь 38% россиян готовы сделать прививку, в октябре и августе желающих было 36% и 38% соответственно. 58% всё еще не готовы привиться, даже бесплатно. Молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки – старшие группы проявляют гораздо больший энтузиазм.

Среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку. Среди противников президента подавляющее большинство не готово вакцинироваться.

Желание вакцинироваться устойчиво больше в возрастных группах старше 40 лет среди тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации. Потребители интернет-контента по всем возрастным группам предпочитают воздержаться от вакцинации.

В России начинается вакцинация от коронавируса отечественной вакциной спутник ви. Готовы ли вы лично сделать прививку этой вакциной, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?

авг.20 окт.20 дек.20 Да 38 36 38 Нет 54 59 58 Я против любой вакцинации / прививок* 2 1 – Затрудняюсь ответить 6 5 4 * в декабре 2020 года вариант “Я против любой вакцинации / прививок” не фиксировался

Пол Возраст Одобрение В. Путина Мужской Женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше Одобряю Не одобряю да 39 37 33 25 40 48 50 19 нет 56 59 67 70 56 47 46 77 затрудняюсь ответить 5 4 0 4 5 5 4 4

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). 12% – имеют противопоказания для вакцинации, ещё 12% – не видят смысла в прививках.

Почему вы не готовы сделать прививку этой вакциной? Выберите основную причину (в %% от ответивших)

Надо дождаться окончания всех испытаний 30 Опасаюсь побочных действий этой вакцины 29 Имею противопоказания 12 Нет смысла делать прививку от коронавируса 12 В целом против любых прививок 10 Другое 6 затрудняюсь ответить 1

Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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