Коронавирус: страхи и вакцина

Отношение россиян к перспективе заразиться коронавирусом стабилизировалось. Больше половины (57%) опасаются заразиться, 41% – не боятся. Это незначительно отличается от данных октября. Мужчины боятся заразиться существенно меньше, чем женщины: 47% и 64% соответственно. Уровень опасений выше среди старших групп населения.
Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?
|фев.20
|мар.20
|апр.20
|июл.20
|окт.20
|дек.20
|Определенно да
|11
|20
|26
|22
|31
|29
|Скорее да
|19
|24
|31
|27
|33
|28
|Скорее нет
|35
|29
|21
|24
|19
|21
|Определенно нет
|33
|25
|20
|25
|15
|20
|Впервые слышу об этом
|<1
|–
|–
|–
|–
|–
|Затрудняюсь ответить
|1
|2
|2
|3
|2
|3
|Пол
|Возраст
|Всего
|Мужской
|Женский
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|определенно да
|29
|22
|34
|15
|22
|27
|39
|скорее да
|28
|25
|30
|30
|23
|29
|31
|скорее нет
|21
|24
|18
|28
|27
|22
|13
|определенно нет
|20
|25
|15
|22
|26
|20
|14
|Затрудняюсь ответить
|3
|4
|3
|6
|3
|3
|4
Несмотря на начало кампании по вакцинации от коронавируса, энтузиазм россиян не вырос по сравнению с летом и осенью. Лишь 38% россиян готовы сделать прививку, в октябре и августе желающих было 36% и 38% соответственно. 58% всё еще не готовы привиться, даже бесплатно. Молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки – старшие группы проявляют гораздо больший энтузиазм.
Среди тех, кто одобряет деятельность Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку. Среди противников президента подавляющее большинство не готово вакцинироваться.
Желание вакцинироваться устойчиво больше в возрастных группах старше 40 лет среди тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации. Потребители интернет-контента по всем возрастным группам предпочитают воздержаться от вакцинации.
В России начинается вакцинация от коронавируса отечественной вакциной спутник ви. Готовы ли вы лично сделать прививку этой вакциной, если вакцинация будет бесплатной и добровольной?
|авг.20
|окт.20
|дек.20
|Да
|38
|36
|38
|Нет
|54
|59
|58
|Я против любой вакцинации / прививок*
|2
|1
|–
|Затрудняюсь ответить
|6
|5
|4
|Пол
|Возраст
|Одобрение В. Путина
|Мужской
|Женский
|18-24 года
|25-39 года
|40-54 года
|55 лет и старше
|Одобряю
|Не одобряю
|да
|39
|37
|33
|25
|40
|48
|50
|19
|нет
|56
|59
|67
|70
|56
|47
|46
|77
|затрудняюсь ответить
|5
|4
|0
|4
|5
|5
|4
|4
Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). 12% – имеют противопоказания для вакцинации, ещё 12% – не видят смысла в прививках.
Почему вы не готовы сделать прививку этой вакциной? Выберите основную причину (в %% от ответивших)
|Надо дождаться окончания всех испытаний
|30
|Опасаюсь побочных действий этой вакцины
|29
|Имею противопоказания
|12
|Нет смысла делать прививку от коронавируса
|12
|В целом против любых прививок
|10
|Другое
|6
|затрудняюсь ответить
|1
Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь