2020 год: итоги

Впервые с 1991 года 88% россиян назвали уходящий год более трудным для страны, чем предыдущий. 65% назвали этот год более тяжелым, чем предыдущий для них и для их семей – это самый высокий показатель с 1998 года.

Каким 2020 год оказался для России по сравнению с предыдущим, 2019-м годом: труднее, легче или таким же, как предыдущий?

Каким 2020-й год оказался для вас, для вашей семьи по сравнению с предыдущим, 2019-м годом: труднее, легче или таким же, как предыдущий?

Половина респондентов назвала 2020 год плохим или очень плохим, хорошим – лишь 10%. Это рекордный показатель с конца 1990х годов. Для сравнения год назад лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% – хорошим.

Относительное большинство (47%) россиян назвали 2020 год в целом неудачным, удачным – 44%. В прошлом году доля тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61%, неудачным – всего 29%.

В 2020 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких сферах как: общий уровень жизни (64%), работа образовательных учреждений (60%), работа медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%). В таких областях как работа правоохранительных органов, работа СМИ, межнациональные отношения, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, справедливость распределения материальных благ, возможность свободно высказывать своё мнение большинство россиян не увидели значимых изменений.

Каким образом, на ваш взгляд, изменился в течение прошедшего 2020-го года уровень жизни основной части населения России?

Каким образом, на ваш взгляд, изменилась в течение прошедшего 2020-го года работа образовательных учреждений?

Каким образом, изменилась возможность хорошо зарабатывать в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, на ваш взгляд, изменилась в течение прошедшего 2020-го года работа больниц, поликлиник?

Каким образом, изменились отношения со странами Запада и с НАТО в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, изменилось состояние окружающей среды в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, изменилась справедливость в распределении материальных благ в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, изменилось влияние простых людей на государственные дела в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, на ваш взгляд, изменилась в течение прошедшего 2020-го года возможность свободно высказывать свое мнение?

Каким образом, изменилась личная безопасность граждан в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, изменилась деятельность телевидения, радио, печатных средств массовой информации в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, изменились отношения между людьми разных национальностей в течение прошедшего 2020-го года?

Каким образом, изменилась работа полиции и других правоохранительных органов в течение прошедшего 2020-го года?

Сумма ответов может отличаться от 100% из-за ошибок округления.

Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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Исходные данные: