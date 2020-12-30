Пресс-выпуски

Событие года и человек года

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По мнению относительного большинства россиян (39%), коронавирус и связанные с ним меры и ограничения стали главным событием уходящего года.  Ещё 11% указали на поправки к Конституции. 8% опрошенных отметили рост цен и другие социально-экономические проблемы. 

Какие события минувшего 2020 года вы считаете важнейшими?  (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Коронавирус / меры и ограничения39
Поправки к Конституции/обнуление президентских сроков В.Путина11
Рост цен/безработица/падение зарплат/экономический кризис8
Военные события (в Нагорном Карабахе, Сирии, Донбассе)3
Российские региональные события (Хабаровск, региональные выборы, местные новости)3
75-летие Победы в ВОВ/Парад Победы3
Отравление А.Навального2
Отставка Медведева/назначение Мишустина2
Выборы президента в США1
Пенсионная реформа1
Пресс-конференция В.Путина/выступления В.Путина1
Стабильность/отсутствие войны/отсутствие голода1
Другие события в мире (события в Белоруссии, Молдавии, Украине)1
Другое11
Личные события16
Ничего не происходит/нет значительных событий2
Затрудняюсь ответить/Нет ответа34

Персоной года уже который раз становится Владимир Путин (39%). На втором месте – премьер-министр Михаил Мишустин (13%), на третьем – президент Республики Беларусь Александр Лукашенко (8%).

Кого можно назвать “человеком 2020-го года”? назовите 4-5 человек из России, других республик бывшего союза или из-за рубежа (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Путин33
Мишустин13
Лукашенко8
Шойгу7
Навальный5
Лавров4
Трамп3
Фургал2
Собянин2
Маск2
Нурмагомедов2
Платошкин2
Жириновский2
Алиев1
Байден1

Сумма ответов может отличаться от 100% из-за ошибок округления.

Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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