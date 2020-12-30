Событие года и человек года

По мнению относительного большинства россиян (39%), коронавирус и связанные с ним меры и ограничения стали главным событием уходящего года. Ещё 11% указали на поправки к Конституции. 8% опрошенных отметили рост цен и другие социально-экономические проблемы.

Какие события минувшего 2020 года вы считаете важнейшими? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Коронавирус / меры и ограничения 39 Поправки к Конституции/обнуление президентских сроков В.Путина 11 Рост цен/безработица/падение зарплат/экономический кризис 8 Военные события (в Нагорном Карабахе, Сирии, Донбассе) 3 Российские региональные события (Хабаровск, региональные выборы, местные новости) 3 75-летие Победы в ВОВ/Парад Победы 3 Отравление А.Навального 2 Отставка Медведева/назначение Мишустина 2 Выборы президента в США 1 Пенсионная реформа 1 Пресс-конференция В.Путина/выступления В.Путина 1 Стабильность/отсутствие войны/отсутствие голода 1 Другие события в мире (события в Белоруссии, Молдавии, Украине) 1 Другое 11 Личные события 16 Ничего не происходит/нет значительных событий 2 Затрудняюсь ответить/Нет ответа 34

Персоной года уже который раз становится Владимир Путин (39%). На втором месте – премьер-министр Михаил Мишустин (13%), на третьем – президент Республики Беларусь Александр Лукашенко (8%).

Кого можно назвать “человеком 2020-го года”? назовите 4-5 человек из России, других республик бывшего союза или из-за рубежа (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)

Путин 33 Мишустин 13 Лукашенко 8 Шойгу 7 Навальный 5 Лавров 4 Трамп 3 Фургал 2 Собянин 2 Маск 2 Нурмагомедов 2 Платошкин 2 Жириновский 2 Алиев 1 Байден 1

Сумма ответов может отличаться от 100% из-за ошибок округления.

Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

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