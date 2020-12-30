Событие года и человек года

По мнению относительного большинства россиян (39%), коронавирус и связанные с ним меры и ограничения стали главным событием уходящего года. Ещё 11% указали на поправки к Конституции. 8% опрошенных отметили рост цен и другие социально-экономические проблемы.
Какие события минувшего 2020 года вы считаете важнейшими? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)
|Коронавирус / меры и ограничения
|39
|Поправки к Конституции/обнуление президентских сроков В.Путина
|11
|Рост цен/безработица/падение зарплат/экономический кризис
|8
|Военные события (в Нагорном Карабахе, Сирии, Донбассе)
|3
|Российские региональные события (Хабаровск, региональные выборы, местные новости)
|3
|75-летие Победы в ВОВ/Парад Победы
|3
|Отравление А.Навального
|2
|Отставка Медведева/назначение Мишустина
|2
|Выборы президента в США
|1
|Пенсионная реформа
|1
|Пресс-конференция В.Путина/выступления В.Путина
|1
|Стабильность/отсутствие войны/отсутствие голода
|1
|Другие события в мире (события в Белоруссии, Молдавии, Украине)
|1
|Другое
|11
|Личные события
|16
|Ничего не происходит/нет значительных событий
|2
|Затрудняюсь ответить/Нет ответа
|34
Персоной года уже который раз становится Владимир Путин (39%). На втором месте – премьер-министр Михаил Мишустин (13%), на третьем – президент Республики Беларусь Александр Лукашенко (8%).
Кого можно назвать “человеком 2020-го года”? назовите 4-5 человек из России, других республик бывшего союза или из-за рубежа (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондента и затем кодировались)
|Путин
|33
|Мишустин
|13
|Лукашенко
|8
|Шойгу
|7
|Навальный
|5
|Лавров
|4
|Трамп
|3
|Фургал
|2
|Собянин
|2
|Маск
|2
|Нурмагомедов
|2
|Платошкин
|2
|Жириновский
|2
|Алиев
|1
|Байден
|1
Сумма ответов может отличаться от 100% из-за ошибок округления.
Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
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