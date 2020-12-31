2021 год: ожидания россиян

Большинство россиян (60%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий. Это наибольший показатель за всю историю наблюдений. Лишь 7% уверены, что 2021 год будет лучше. 9% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий. Это больше, чем год назад, но примерно на уровне декабря 2015 года (10%).

По сравнению с уходящим 2020-м годом, как вы считаете, каким будет для вас 2021-й год?



64% россиян смотрят в грядущий год с надеждой. Это несколько меньше, чем в прошлом году (71%). 25% россиян смотрят в 2021 год с тревогой. Это больше, чем в последние несколько лет, но меньше, чем в канун 2016 года (28%).

Вы смотрите в наступающий год с надеждой, с неуверенностью или с тревогой?

Большая часть россиян (62%) считают, что 2021 год будет наряженным для политической жизни страны. Это, однако, меньше, чем перед прошлыми думскими выборами – в канун 2016 года (71%).

Как вы думаете, наступающий 2021 год будет спокойным или напряженным для политической жизни в России?

71% россиян ждут, что 2021 год будет напряженным и для экономики страны. В конце 2015 года, однако, так считали 81% опрошенных.

Как вы думаете, наступающий 2021 год будет спокойным или напряженным для экономики России?

Возрос пессимизм и в ожиданиях личного и семейного благополучия. Равные доли россиян (47-48%) считают, что 2021 год будет спокойным или напряженным для них лично и для их семей.

Как вы думаете, наступающий 2021 год будет спокойным или напряженным для вашей семьи, для вас лично?

Сумма ответов может отличаться от 100% из-за ошибок округления.

Опрос проведен 18-20 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1609 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.