Московские проблемы

В качестве главных проблем Москвы жители столицы выделяют следующие: рост цен и падение уровня жизни (29%), проблемы загруженности дорог (22%), проблемы ЖКХ (21%) и коронавирус (21%).

Назовите, пожалуйста, 5-6 проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию)



Москвичи в целом положительно относятся к программе реновации (73%) и к сезонной уборке опавшей листвы (66%). К использованию реагентов на улице, однако, они относятся в основном отрицательно (55%).

Отношение москвичей к реновации стабилизировалось и не меняется с 2019 года.

Как вы относитесь к программе реновации жилья: сносу пятиэтажек, переселению жителей в новые дома?

Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.