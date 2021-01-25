Обновление протеста: почему люди снова вышли на улицы

Субботние митинги в поддержку Алексея Навального подтвердили неприятную для власти тенденцию: оппозиционные настроения перестали быть маргинальными, а оскорбления несогласных на фоне демонстративного богатства российской элиты лишь помогают их консолидации. Но хотя недовольство властью растет, ждать резкого снижения рейтингов Владимира Путина не стоит, считает заместитель директора Левада-центра Денис Волков

По своей географии акции 23 января напоминали антикоррупционные протесты 2017 года, после выхода фильма ФБК* «Он вам не Димон». Число городов, в которых прошли митинги, заметно выросло и перевалило за сотню. Однако количество участников наиболее многочисленных акций не увеличилось. В Москве, по оценкам представителей «Белого счетчика», на улицы вышло порядка 15-20 000 человек: не мало, но и не много. Примерно столько же выходили на столичные несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму в июле 2019 года.

Среди протестующих преобладала молодежь, у которой Алексей Навальный пользуется популярностью. Аудитория несогласованных митингов всегда оказывается заметно моложе согласованных акций. И все же прежде всего на улицы российских городов вышли люди 25-35 лет, а вовсе не «школьники из тик-тока», как опасались чиновники и родители накануне протестов.

Рекордным оказалось только число задержаний. Во многих городах акции закончились силовым разгоном протестующих. Правозащитный проект ОВД-инфо сообщает о 3711 задержанных. Это в два раза больше, чем на антикоррупционных акциях 2017 года и самая высокая цифра за все время существования проекта. Однако в Москве количество задержанных оказалось лишь немногим больше показателей июля 2019 года.

Протест молодых

Формальным поводом для акций протеста стал необычайно популярный фильм Фонда по борьбе с коррупцией о дворце в Геленджике, якобы построенном для Владимира Путина. К субботе он уже набрал около 50 млн просмотров, а к понедельнику его уже посмотрело вдвое больше людей, чем фильм-расследование о Дмитрии Медведеве (39 млн просмотров за почти четыре года).

Понятно, почему на призывы откликнулись прежде всего молодые люди. Именно в молодежной среде авторитет Алексея Навального особенно высок: тут он входит в тройку наиболее популярных российских политиков (после Владимира Путина и наряду с Владимиром Жириновским). Для молодых россиян Навальный стал человеком 2020 года наравне с президентом, а его отравление — главным событием года после эпидемии коронавируса и поправок к Конституции; в самом отравлении молодежь подозревает российские власти — в отличие от большинства населения страны.

При всех симпатиях к Навальному, вряд ли стоит записывать всех участников субботних митингов в его горячие сторонники. В разных уголках страны люди выходили на улицу не только чтобы выразить поддержку Навальному или добиться его освобождения, но чтобы выразить свое разочарование властью, тревогу по поводу отсутствия перспективы и того тупика, в который, по их мнению, зашла наша страна.

На фоне общего снижения уровня жизни, нарастания экономических проблем, повышения пенсионного возраста в российском обществе в последние годы нарастала неприязнь в адрес бюрократии, и все чаще в адрес президента. Автору не раз приходилось слышать от участников фокус-групп слова о том, что «власть не слышит людей», «им не до нас», «им вопросы на миллиарды надо решать», «власть боится людей», «на каждых двух человек у нас один силовик». Рекордное количество задержанных по всей стране и традиционные заявления власть имущих о том, что протестами дирижируют с Запада должны были стать для протестующих лишь подтверждением того, что власть их не слышит.

Нужно подчеркнуть, что в субботу люди выходили на митинг несмотря на угрозу задержаний. Характерно, что на плакатах можно было видеть повторяющийся лозунг «Страха нет!». И хотя значительное число участников должны были выйти на протест впервые в жизни (по некоторым оценкам на московских акциях таких было больше трети), вряд ли можно считать их наивными. Дело в том, что немалая часть молодежи и людей постарше довольно пристально следит за политическими событиями.

Летом и осенью 2019 года автора удивило, насколько информированными о московских протестах были молодые участники фокус-групп не только в крупных, но и небольших российских городках. Они сочувствовали протестующим, возмущались отстранению независимых кандидатов от участия в выборах, а также полицейскому насилию. В 2020 году похожи чувства демонстрировали молодые россияне в отношении протестов в Хабаровске и Беларуси (в отличие от представителей более старших поколений). Поэтому многие должны были хорошо отдавать себе отчет в том, на что идут. И в этом желании выразить себя, несмотря на угрозу задержаний, было что-то новое.

Взгляд в будущее

Многие задаются вопросом о том, что теперь будет с рейтингами Навального и Путина. Проще всего дождаться новых замеров общественного мнения, но уже сейчас можно сделать некоторые предположения. Дело в том, что общественные настроения обладают определенной инерцией и не сильно меняются под влиянием отдельных событий. Так, несомненный рост популярности Навального — результат длительной и кропотливой работы по постоянному присутствию в политической повестке. Его деятельность на сегодняшний день одобряет порядка 20% (может быть, чуть больше, учитывая респондентов, которые уходят от ответа на этот вопрос), но для достижения этого результата понадобились годы работы (в 2013 году этот показатель составлял порядка 6%). И после отравления Навального и первых разоблачений его возможных отравителей изменений в оценке политика не наблюдалось.

При этом параллельно с ростом круга сторонников Навального увеличивалось и число его противников, которых сегодня насчитывается около половины населения страны (преимущественно людей старшего возраста). Также в своих исследованиях мы видим большую группу людей, который смотрят его фильмы из любопытства, но при этом самому оппозиционеру не симпатизируют.

В пользу Навального, в глазах его сторонников и даже части противников, могло сыграть его возвращение в Россию. Это воспринимается как подтверждение смелости и веры в собственную правоту. Количество просмотров нового фильма и численность субботних акций подтвердили статус Навального как главного оппозиционного политика. Однако для рекрутирования новых сторонников и повышения рейтинга потребуются все новые и новые усилия.

Обрушения рейтингов Владимира Путина тоже ждать не приходится. База его сторонников смещена в сторону людей старшего возраста, которые плохо ориентируются в социальных сетях, предпочитают смотреть телевизор и видят в президенте гаранта удовлетворения своих скромных запросов. И поэтому они готовы прощать президенту многое, склонны оправдывать его ошибки и огрехи. Навальный для них давно является олицетворением вмешательства Запада в российские дела и эту уверенность будет непросто поколебать. Особенно сложно это сделать в отсутствие доступа к телеканалам.

Более того, если вспомнить эффект воздействия фильма «Он вам не Димон» на рейтинг Дмитрия Медведева, то он был довольно ограниченным. После заметного падения в марте 2017 года, к концу лета рейтинг практически восстановился. Другое дело что он к тому времени уже находился в свободном падении. Разочарование Медведевым начало нарастать с того момента, когда он уступил Владимиру Путину президентское кресло. Фильм-расследование лишь на какой-то момент ускорил давно начавшийся процесс, не более того.

Рейтинги Путина в последние два года тоже заметно снизились под воздействием нарастающих экономических трудностей, пенсионной реформы и обнуления президентских сроков, которое стоило ему нескольких процентных пунктов. Новый фильм-расследование может иметь сходный эффект, но от серьезного падения авторитет президента сохраняет умело поддерживаемое у большинства россиян ощущение безальтернативности. Без выхода на новую широкую аудиторию, который невозможен без доступа на российское телевидение, вряд ли можно быстро поколебать это ощущение.

Важно другое. Жесткие задержания, рутинные обвинения протестующих в работе на интересы враждебного Запада говорят о том, что власти нечего предложить несогласным со своей политикой. А между тем недовольство властями сегодня уже перестало быть маргинальной позицией, его в той или иной мере испытывают от четверти до трети российского общества. Отрицание проблемы и оскорбление несогласных на фоне демонстративного богатства российской элиты работают на дальнейшую консолидацию протестной аудитории, на углубление раскола в российском обществе. При этом власть отталкивает от себя и подавляет самых активных, молодых и самостоятельных граждан, а значит ставит под угрозу будущее. И выхода из этого конфликта пока не просматривается.

Денис Волков

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