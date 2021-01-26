Закон об «иноагентах» и зачем он нужен.

Относительное большинство россиян (49%) ничего не слышали о поправках в закон «об иностранных агентах». 41% – что-то слышали и лишь 9% хорошо знают о поправках. Осведомлены о законе прежде всего старшие группы населения: 50% группы 40-54 года что-то слышали или хорошо знают об этом, 63% – для группы 55 лет и старше. Большинство молодых россиян, напротив, в основном не слышали о поправках. Наименее информированными оказались респонденты 18-24 лет (68% ничего не слышали) и 25-39лет – 62%.

Знаете ли вы об очередных поправках в закон “об иностранных агентах”, которые расширяют круг лиц и организаций, которые могут быть признаны “иностранным агентом”?

Почти половина россиян (48%) уверена, что смысл таких законов в защите России от вмешательства Запада. Но 30% придерживаются мнения о том, что эти нововведения принимаются с целью ограничить возможности критиковать власть. Первой точки зрения придерживаются прежде всего старшие группы населения – 46% и 64% в группах 40-54 года и 55 лет и старше соответственно. Видят в новом законодательстве попытки ограничить критику власти прежде всего молодые респонденты – 38% и 39% для групп 18-24 года и 25-39 лет.

Одни люди считают, что смысл таких законов в том, чтобы оградить нашу страну от вмешательства запада. Другие – что смысл таких законов в том, чтобы ограничить возможность критиковать власть. Какая из этих точек зрения вам ближе?

Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь