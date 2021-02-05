Возвращение Алексея Навального

Уровень одобрения Алексея Навального остается неизменным с сентября 2020 года (19%, против 20% в сентябре). Уровень неодобрения вырос и составляет сегодня 56% (в сентябре – 50%). Негативно к Навальному относятся прежде всего те респонденты, чей основной источник информации – телевидение (64% против 56% в среднем по выборке); пользователи интернета и в особенности читатели телеграм-каналов относятся к политику гораздо лучше, чем в среднем по выборке (45% против 19%).

Вы одобряете, или не одобряете деятельность Алексея Навального?

Положительные чувства к политику испытывают в общей сложности 31% опрошенных, негативные – 37%, 29% – нейтральные.

При детальном рассмотрении доминируют нейтральные чувства: 29% относятся к нему безразлично, 16% не могут сказать о нём ничего хорошего, 14% – ничего плохого, а 12% испытывают неприязнь, 10% испытывают к политику уважение. Сторонники деятельности Алексея Навального чаще испытывают чувство уважения к нему (45%) или не могут сказать ничего плохого (31%). Критики Навального чаще относятся к нему нейтрально (31%) или не могут сказать ничего хорошего (23%).

Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Алексею Навальному?

респондентам предлагалась карточка с возможными ответами, и они могли назвать только один; ответы ранжированы по убыванию

Половина россиян (51%) нейтрально относятся к возвращению Алексея Навального в Россию. 25% – скорее не одобряет, 22% – скорее одобряет. При этом среди россиян в возрасте 18-24 лет до 40% опрошенных положительно смотрят на это решение, отрицательно – лишь 16%. Среди тех, кто получает новости из телеграм-каналов, 51% положительно относится к возвращению политика. Среди телезрителей – лишь 14%.

Как вы относитесь к решению Алексея Навального вернуться в Россию?

Большинство россиян (68%) не поменяли своего отношения к Алексею Навальному в последнее время.

Уровень доверия Алексею Навальному в январе составил 5%.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.