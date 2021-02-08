26% взрослого населения посмотрели фильм “Дворец для Путина”. Ещё 10% знакомы с его содержанием, хоть и не видели его, а 32% слышали о нём, но не знают подробностей. 31% респондентов ничего не слышали о фильма. Фильм “Дворец для Путина” посмотрели гораздо больше респондентов, чем фильм “Он вам не Димон” в 2017 году: тогда расследование посмотрели лишь 7% опрошенных, а большинство (62%) вовсе не слышали о нём.

Чаще фильм смотрели молодые люди – 37% в группе 18-24 года, реже всего – респонденты в возрасте 55 лет и старше (23%). Среди тех, для кого телевидение является основным источником новостей, фильм посмотрели 19%. Среди тех, кто считает основным источником информации социальные сети – 36%, интернет-издания – 39%, телеграм-каналы – 61%.Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 18% видели фильм. Среди тех, кто не одобряет, видели 43%.

Знаете ли вы о недавно вышедшем в интернете фильме Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального “дворец для Путина”?

Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нём (77%) не изменили своего отношения к президенту после премьеры. У 17% отношение ухудшилось, у 3% – улучшилось.

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину после этого фильма?

Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нём, уверены, что сведения из фильма – неправда. 38% считают, что изложенное похоже на правду, но сложно оценить достоверность обвинений. 17% уверены в правдивости фильма. 59% респондентов в возрасте 18-24 года считают, что информация из фильма похожа на правду, 23% уверены в правдивости. Половина респондентов (49%) 55 лет и старше считает, что изложенное в фильме – неправда.

Как вы считаете, соответствует ли действительности содержащаяся в этом фильме информация?

Почти треть опрошенных (29%) считают, что Владимир Путин никогда не злоупотреблял властью. Ещё 24% уверены, что даже если такие обвинения правдивы, при нём страна стала жить лучше. 17% считают, что Владимир Путин точно виновен в злоупотреблениях, 25% – что он виновен в той же мере, как и другие высокопоставленные чиновники.

Как вы думаете, виновен ли Владимир Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют его противники?

Молодежь (18-24 года) в большей степени уверена в виновности президента – 25%. Меньше всего так считают респонденты 55 лет и старше – 13%. Телезрители меньше всего уверены в этом – 11%, больше всего уверены читатели Интернет-изданий и телеграм-каналов – 25% и 35% соответственно.

Как вы думаете, виновен ли Владимир Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют его противники?

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Опрос 2017 года проведён 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.