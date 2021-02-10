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Январские протесты

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Знающих о недавних протестах в связи с арестом Алексея Навального – 80%. Это самый высокий уровень осведомленности о протестных акциях за последние годы: о прошлогодних протестах в Хабаровске знали 75%, о московских протестах 2019 года – 63%; о протестах сторонников Алексея Навального в июне 2017 знали 61% россиян. О протестах в Башкирии знали около 37%.

Знаете ли вы о недавних протестных акциях…

Больше всех возрастных групп за протестами наблюдали респонденты 18-24 лет – 27%. Респонденты, которые не одобряют деятельность президента больше следили за протестами (30%), чем его сторонники(16%). 

В отношении к протестующим преобладает негативное отношение (39% опрошенных) и безразличие (37%). Положительно относятся к протестующим 22% респондентов. Россияне лучше относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года: 47% положительно и лишь 16% отрицательно; или к протестующим в Москве летом 2019 года: 23% положительно, 25% – отрицательно. 

*в 2019 году вопрос был сформулирован следующим образом: “Как вы относитесь к этим протестным акциям?”

Россияне в возрасте 18-24 лет значительно лучше других возрастных групп относятся к протестующим: положительно – 38%, отрицательно – 22%. Хуже всех возрастных групп к участникам протеста относятся респонденты  55 лет и старше: 16% положительно и больше половины (55%) отрицательно.  

Анализ данных в разрезе источников информации показывает: лучше всего к протестующим относятся читатели социальных сетей (31% одобрения) и телеграм-каналов (51%), хуже всего – телезрители (14% одобряют, 48% не одобряют).

Главным мотивом участия в протесте респонденты считают общее недовольство положением дел в стране (об этом говорят 43% респондентов), летом 2019 года так считали 41%, летом 2017 года –18%. Еще 28% считают, что протестующие выходят на митинги, потому что им за это платят (и это один из самых высоких показателей за последние годы); летом 2019 года так считали 11%, летом 2017 года – 12%. Только 19% считают, что побудительным мотивом для выхода на протест стало возмущение фактами коррупции, показанными в фильме “Дворец для Путина”. Еще 16% посчитали, что протестующими двигало возмущение арестом Алексея Навального. 

На фоне недавних протестов резко выросло число россиян, которые ожидают дальнейшего роста протестной активности; этот показатель достиг уровня 1998 года – 43% считают, что возможны новые протесты с экономическими требованиями, 45% считают, что вполне возможны новые политические протесты. При этом число желающих принять участие в протестах невелико: 17% для протестов с экономическими требованиями и 15% для политических протестов. Ещё в ноябре 2020 года соответствующие показатели составляли 23% и 19% соответственно. 

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
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Данные опросовСкачать

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Данные о протестах в Хабаровске и Башкирии

Данные о протестах в Москве летом 2019 года

Данные о протестах 12 июня 2017 года

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.