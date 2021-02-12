События месяца

Самыми запоминающимися событиями первого месяца 2021 года для россиян стали протесты 23 и 31 января – их упомянули 45% опрошенных. Далее с большим отрывом следуют новости, связанные с коронавирусом – 12% и возвращением Алексея Навального 11%. Еще 7% отметили события в США – инаугурацию Байдена, штурм Капитолия.

Лишь 4% россиян считают, что фильм-расследование “Дворец для Путина” можно назвать главным событием января и начала февраля.

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.