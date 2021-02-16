Чувства россиян

В последние несколько лет россияне чаще стали замечать усиление ресентимента и агрессии среди окружающих людей. Если в 2017 году об этом говорили 37% опрошенных, то в 2021 – 57%. Несколько чаще стали замечать и депрессивные астенические настроения: в 2017 году 40%, в 2020 – 54%, в 2021 – 48%. Около половины (48%) респондентов стабильно видят среди окружающих усиление чувств удовлетворенности и самоутверждения.
Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей?*
Окрепшие у окружающих чувства
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Ресентимент, агрессия
|43
|40
|50
|37
|46
|57
|55
|57
|Депрессия, астения
|41
|38
|44
|40
|48
|49
|54
|48
|Удовлетворенность, самоутверждение
|42
|43
|35
|41
|54
|46
|47
|48
|Другое, Затрудняюсь ответить
|15
|16
|16
|14
|8
|9
|6
|6
Что касается личных чувств респондентов, россияне традиционно замечают усиление удовлетворения и самоутверждения чаще, чем негативных чувств. Хотя в последние несколько лет заметно некоторое снижение: 59% в 2019 году, 58% – в 2020, 50% – в 2021. По сравнению с 2020 годом, респонденты стали несколько чаще замечать усиление агрессии: 39% в 2020 году, 44% – в 2021.
Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично?*
Окрепшие личные чувства
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Ресентимент, агрессия
|34
|34
|37
|31
|46
|39
|39
|44
|Депрессия, астения
|38
|33
|39
|34
|48
|41
|43
|43
|Удовлетворенность, самоутверждение
|51
|52
|45
|51
|54
|59
|58
|55
|Другое, Затрудняюсь ответить
|14
|13
|12
|14
|8
|9
|7
|7
Сравнение усилившихся личных чувств и чувств окружающих
*Укрупненные категории включают в себя:
Ресентимент, агрессия: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.
Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.
Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.
Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.