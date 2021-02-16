Пресс-выпуски

Чувства россиян

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В последние несколько лет россияне чаще стали замечать усиление ресентимента и агрессии среди окружающих людей. Если в 2017 году об этом говорили 37% опрошенных, то в 2021 – 57%. Несколько чаще стали замечать и депрессивные астенические настроения: в 2017 году 40%, в 2020 – 54%, в 2021 – 48%. Около половины (48%) респондентов стабильно видят среди окружающих усиление чувств удовлетворенности и самоутверждения. 

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей?*

Окрепшие у окружающих чувства

20142015201620172018201920202021
Ресентимент, агрессия4340503746575557
Депрессия, астения4138444048495448
Удовлетворенность, самоутверждение4243354154464748
Другое, Затрудняюсь ответить151616148966

Что касается личных чувств респондентов, россияне традиционно замечают усиление удовлетворения и самоутверждения чаще, чем негативных чувств. Хотя в последние несколько лет заметно некоторое снижение: 59% в 2019 году, 58% – в 2020, 50% – в 2021. По сравнению с 2020 годом, респонденты стали несколько чаще замечать усиление агрессии: 39% в 2020 году, 44% – в 2021. 

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично?*

Окрепшие личные чувства

20142015201620172018201920202021
Ресентимент, агрессия3434373146393944
Депрессия, астения3833393448414343
Удовлетворенность, самоутверждение5152455154595855
Другое, Затрудняюсь ответить141312148977

Сравнение усилившихся личных чувств и чувств окружающих

Данные опросаСкачать

*Укрупненные категории включают в себя: 

Ресентимент, агрессия: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.

Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.

Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.