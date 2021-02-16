Чувства россиян

В последние несколько лет россияне чаще стали замечать усиление ресентимента и агрессии среди окружающих людей. Если в 2017 году об этом говорили 37% опрошенных, то в 2021 – 57%. Несколько чаще стали замечать и депрессивные астенические настроения: в 2017 году 40%, в 2020 – 54%, в 2021 – 48%. Около половины (48%) респондентов стабильно видят среди окружающих усиление чувств удовлетворенности и самоутверждения.

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время среди окружающих вас людей?*

Окрепшие у окружающих чувства

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ресентимент, агрессия 43 40 50 37 46 57 55 57 Депрессия, астения 41 38 44 40 48 49 54 48 Удовлетворенность, самоутверждение 42 43 35 41 54 46 47 48 Другое, Затрудняюсь ответить 15 16 16 14 8 9 6 6

Что касается личных чувств респондентов, россияне традиционно замечают усиление удовлетворения и самоутверждения чаще, чем негативных чувств. Хотя в последние несколько лет заметно некоторое снижение: 59% в 2019 году, 58% – в 2020, 50% – в 2021. По сравнению с 2020 годом, респонденты стали несколько чаще замечать усиление агрессии: 39% в 2020 году, 44% – в 2021.

Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в последнее время у вас лично?*

Окрепшие личные чувства

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ресентимент, агрессия 34 34 37 31 46 39 39 44 Депрессия, астения 38 33 39 34 48 41 43 43 Удовлетворенность, самоутверждение 51 52 45 51 54 59 58 55 Другое, Затрудняюсь ответить 14 13 12 14 8 9 7 7

Сравнение усилившихся личных чувств и чувств окружающих

*Укрупненные категории включают в себя:

Ресентимент, агрессия: ожесточение, страх, обида, отчаяние, зависть, обида за свой народ.

Депрессия, астения: усталость, растерянность, одиночество, стыд.

Удовлетворенность, самоутверждение: надежда, достоинство, уверенность, свобода, гордость, ответственность.

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.