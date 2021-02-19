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Отношение к странам

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Отношение россиян к США улучшилось после длительного периода ухудшения настроений, который продолжался весь прошлый год. Количество положительных и отрицательных оценок практически сравнялось и составляет (40% против 43%). При этом еще в ноябре прошлого года лишь 35% россиян относились к Соединенным Штатам “хорошо”, а половина (51%) – “плохо”.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Лучше всего к США относятся молодые группы населения: 59% респондентов в возрасте 18-24 года и 49% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся возрастные группы: лишь 33% людей 55 лет и старше относятся положительно, 53% – отрицательно. 

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

Преобладает позитивное отношение к Европейскому Союзу, хотя количество положительных оценок продолжает плавно снижаться. В январе “хорошо” относились к ЕС 45% опрошенных, “плохо” – 37%.

Возрастное распределение, при этом, повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (62%), хуже всего – респонденты 55 лет и старше (36% положительно, 43% отрицательно). 

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

Отношение россиян к КНР за 2020 год заметно улучшилось: в январе 2020 года 65% хорошо относились к этой стране, 24% – плохо, в январе 2021 года –  75% относятся положительно, лишь 10% – отрицательно. Эти показатели примерно одинаковы для всех возрастных групп.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.