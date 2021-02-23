Социальные сети в России

Социальные сети вместе с интернет изданиями стабильно удерживают второе место в качестве основного источника новостей – 42% и 39% соответственно.

При этом за последние несколько лет число ежедневных пользователей социальных сетей увеличилось в полтора раза – в 2017 году 37% опрошенных заходили в соцсети ежедневно или практически ежедневно, в 2021 году – 57%. Примерно в той же пропорции сократилось число тех, кто не пользуется соцсетями вообще – 41% в 2017 году, 26% в 2021 году.

Посещаете ли вы «социальные сети» в интернете? Если да, то как часто?

Наиболее популярным сервисом остаётся Вконтакте (43%), на втором месте – YouTube, третье место делят Instagram и Одноклассники (31%), на четвёртом месте – TikTok (14%).

Какие «социальные сети» вы посещаете?

Продолжается плавный рост числа пользователей Instagram (23% – в 2019 году, 28% – в 2020, 31% – в 2021) и Youtube.

TikTok увеличил количество посетителей в 7 раз с 2019 года (с 2% до 14%), обойдя, при этом, Facebook (9% в 2021 году).

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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