Отношение к новому сроку Владимира Путина

Половина россиян (48%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту Президента России после 2024 года. 41% – не хотели бы. Эти показатели изменились в пределах статистической погрешности по сравнению с прошлым годом: в 2020 году 46% поддерживали продление полномочий, 40% – не поддерживали.

Вы хотели бы видеть Владимира Путина на посту Президента России по истечении его нынешнего срока, после 2024 года?

Среди молодёжи (18-24 года), однако, больше половины (57%) не хотели бы видеть В. Путина в качестве президента после 2024 года, хотели бы – 31%. Для возрастной группы 55 лет эти показатели составляли 31% и 59% соответственно.

Среди наиболее частых причин, почему В. Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года, признание его заслуг перед страной (30%), признание личных достоинств (25%) и хорошая внешняя политика (19%).

Противники пребывания В. Путина на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления (21%), необходимость смены власти (19%), социальные проблемы (14%) и возраст политика (11%).

Больше половины (53%) ответивших среди тех, кто не хочет, чтобы В. Путин был президентом после 2024 года, намерены проголосовать за другого кандидата на выборах. Ещё 30% не собираются приходить на выборы. 7% настроены на протестные акции, а 5% – уедут из страны.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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