Коронавирус: вакцина и происхождение вируса

Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% – скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются – 20%, скорее опасаются – 23%.

Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?

фев.20 мар.20 апр.20 июл.20 окт.20 дек.20 фев.21 Определенно да 11 20 26 22 31 29 20 Скорее да 19 24 31 27 33 28 23 Скорее нет 35 29 21 24 19 21 25 Определенно нет 33 25 20 25 15 20 31 В первый раз об этом слышу <1 – – – – – – Затрудняюсь ответить 1 2 2 3 2 3 2

Лишь 28% опрошенных лично не знают никого, кто болел коронавирусом. 17% либо болели сами, либо кто-то из живущих с ними, у 22% болели близкие родственники (помимо живущих с ними) или друзья и соседи. Ещё 42% лично знают людей, которые болели коронавирусом – коллеги, знакомые.

Какое высказывание лучше всего описывает лично вашу ситуацию?

Снижается число тех, кто готов сделать прививку вакциной Спутник V. В декабре 2020 года 38% опрошенных были готовы привиться, 58% – не готовы. В феврале 2021 года 30% – готовы, не готовы – 62%. При этом 4% опрошенных в феврале отметили, что уже сделали прививку.

Готовы ли вы лично сделать прививку отечественной вакциной Спутник V?

Вариант “Я против любой вакцины” не предлагался в декабре 2020 года и в феврале 2021 года. Вариант “Уже сделал” был предложен впервые в феврале 2021 года.

При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных 18-24 лет 19% готовы поставить прививку, 75% – не готовы, в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы. В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.

Среди тех, кто боится заразиться коронавирусом, 37% готовы сделать прививку, 52% не готовы. Среди тех, кто не боится заразиться, – 24% и 69% соответственно.

В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%, а окончания испытаний ждали больше – 30%.

Почему вы не готовы сделать прививку этой вакциной?

Половина опрошенных (51%) считают, что снятие ограничений, связанных с пандемией, делается своевременно. Примерно равные доли (22% и 21%) считают, что снимать ограничения рано и что отменить ограничения нужно было раньше.

В последнее время во многих регионах постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. Как вы считаете, это нужно было сделать раньше, это делается своевременно или это преждевременное решение?

Большинство россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путём.

Есть разные версии о причинах возникновения новой коронавирусной инфекции. Одни говорят, что этот вирус возник естественным путем, без вмешательства человека. Другие считают, что этот вирус был создан искусственно и является новой формой биологического оружия. А какой из этих версий скорее придерживаетесь вы сами?

Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54 лет, 65% для людей 55 лет и старше. В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18-24 лет – 34%.

Если говорить о группах респондентов по основным источникам новостей, версия об искусственном происхождении наиболее популярна среди тех, кто в основном получает новости от друзей и знакомых (73%). Версия о естественном происхождении наиболее популярна среди читателей Телеграм-каналов (34%). Для остальных групп показатели примерно равны средним по выборке.

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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