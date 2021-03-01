Коронавирус: вакцина и происхождение вируса

Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% – скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются – 20%, скорее опасаются – 23%.
Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?
|фев.20
|мар.20
|апр.20
|июл.20
|окт.20
|дек.20
|фев.21
|Определенно да
|11
|20
|26
|22
|31
|29
|20
|Скорее да
|19
|24
|31
|27
|33
|28
|23
|Скорее нет
|35
|29
|21
|24
|19
|21
|25
|Определенно нет
|33
|25
|20
|25
|15
|20
|31
|В первый раз об этом слышу
|<1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Затрудняюсь ответить
|1
|2
|2
|3
|2
|3
|2
Лишь 28% опрошенных лично не знают никого, кто болел коронавирусом. 17% либо болели сами, либо кто-то из живущих с ними, у 22% болели близкие родственники (помимо живущих с ними) или друзья и соседи. Ещё 42% лично знают людей, которые болели коронавирусом – коллеги, знакомые.
Какое высказывание лучше всего описывает лично вашу ситуацию?
Снижается число тех, кто готов сделать прививку вакциной Спутник V. В декабре 2020 года 38% опрошенных были готовы привиться, 58% – не готовы. В феврале 2021 года 30% – готовы, не готовы – 62%. При этом 4% опрошенных в феврале отметили, что уже сделали прививку.
Готовы ли вы лично сделать прививку отечественной вакциной Спутник V?
При этом молодёжь меньше других возрастных групп хочет прививаться. Среди опрошенных 18-24 лет 19% готовы поставить прививку, 75% – не готовы, в группе 25-39 лет 22% – готовы, 73% – не готовы. В группе опрошенных 55 лет и старше: 40% и 49% соответственно.
Среди тех, кто боится заразиться коронавирусом, 37% готовы сделать прививку, 52% не готовы. Среди тех, кто не боится заразиться, – 24% и 69% соответственно.
В качестве основных причин не прививаться респонденты указывают угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%). В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%, а окончания испытаний ждали больше – 30%.
Почему вы не готовы сделать прививку этой вакциной?
Половина опрошенных (51%) считают, что снятие ограничений, связанных с пандемией, делается своевременно. Примерно равные доли (22% и 21%) считают, что снимать ограничения рано и что отменить ограничения нужно было раньше.
В последнее время во многих регионах постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. Как вы считаете, это нужно было сделать раньше, это делается своевременно или это преждевременное решение?
Большинство россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путём.
Есть разные версии о причинах возникновения новой коронавирусной инфекции. Одни говорят, что этот вирус возник естественным путем, без вмешательства человека. Другие считают, что этот вирус был создан искусственно и является новой формой биологического оружия. А какой из этих версий скорее придерживаетесь вы сами?
Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54 лет, 65% для людей 55 лет и старше. В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18-24 лет – 34%.
Если говорить о группах респондентов по основным источникам новостей, версия об искусственном происхождении наиболее популярна среди тех, кто в основном получает новости от друзей и знакомых (73%). Версия о естественном происхождении наиболее популярна среди читателей Телеграм-каналов (34%). Для остальных групп показатели примерно равны средним по выборке.
Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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