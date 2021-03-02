Инвесторы в России: профиль и опыт

Интерес к финансовым инвестициями как в России, так и в мире активно набирает обороты. По данным Мосбиржи число частных инвесторов на фондовом рынке России превысило 8 млн человек. Особый рост наблюдался в 2020 году в связи с падением процентных ставок по вкладам. Появление брокерских сервисов от ведущих банков снижает порог входа и стимулирует входить в сферу тех, кто привык доверять другим способам сбережений: депозиты и приобретение недвижимости. А стремительный взлет акций Gamestop означает, что действия игроков могут быть обусловлены не только финансовой выгодой, но и социальными потребностями. Исследовательская лаборатория Левада-Центра – Levada Lab – начинает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян.
Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.
Первый отчет будет посвящен новым игрокам: тем, кто пришел на рынок ценных бумаг в течение последних 12 месяцев. Мы спросили о размере инвестиционного портфеля, предпочитаемых инструментах, про экономические настроения. Мы сравнили ответы новых участников рынка с теми, кто занимается инвестициями более трех лет.
Размер инвестиционного портфеля
Новые игроки чаще обладают инвестиционными портфелями среднего (от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. – 54%) и небольшими (до 100 тыс. руб. – 30%) размера. Опытные инвесторы практически не интересуются небольшими суммами: две трети респондентов с опытом работы более трех лет владеют портфелями больше 1 млн. руб. (69%).
К какой группе можно отнести ваш инвестиционный портфель? (в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 месяцев
|От трех лет
|До 100 тыс. руб.
|30
|3
|От 100 тыс. до 1 млн. руб.
|54
|27
|Более 1 млн. руб.
|16
|69
Однако новые игроки существенно чаще говорят о том, что планируют увеличить свой инвестиционный портфель в течение ближайших 12 месяцев – 71%. Опытные инвесторы тоже собираются вкладывать больше сбережений в инвестиционную деятельность (54%), но также заметна доля тех, кто не планирует финансовых вливаний (35%).
Экономические настроения
Интерес инвесторов к инвестированию и желание усилить долю инвестиций в сберегаемом капитале основывается на оптимистичных оценках в отношении своего материального благополучия. Но в отношении экономики страны инвесторы заметно скептичнее. Причем в этих вопросах разницы между опытными инвесторами и новичками практически отсутствует.
Зато сопоставление мнения инвесторов с мнением россиян по репрезентативной всероссийской выборке Левада-Центра указывает на разительные отличия. Инвесторы гораздо чаще россиян в среднем полагают, что их материальное положение улучшится (60%). А разница мнений о будущем страны обратная: инвесторы заметно смотрят на следующие 12 месяцев пессимистичнее россиян в целом.
Артем Торчинский, финансист:
Больше всего обращает на себя внимание разница в настроениях обычных россиян и тех, кто инвестирует даже небольшие деньги в фондовый рынок. Число ждущих улучшения в экономике России отличается в 2 раза (15% и 33%) среди инвесторов и населения. Это объясняется, на мой взгляд, источниками получения информации. Очень сложно представить себе инвестора, смотрящего телевизор и не читающего Телеграм-канал с достоверной макроэкономической информацией. Интересно также было бы понять горизонт планирования инвесторов, и какой процент инвестиций они вкладывают в зарубежные активы
Как, по-вашему, изменится ваше материальное положение в следующие 12 месяцев? (в %)
|Инвесторы
|Россия (фев.21)
|Скорее улучшится
|60
|21
|Останется без изменения
|32
|46
|Скорее ухудшится
|8
|25
|Затрудняюсь ответить
|—
|9
Если говорить о следующих 12 месяцах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем? (в %)
|Инвесторы
|Россия (фев.21)
|Хорошим
|15
|33
|Не хорошим и не плохим
|45
|29
|Плохим
|40
|33
|Затрудняюсь ответить
|—
|6
Предпочитаемые виды инструментов
Ключевой инструмент для опытных инвесторов и новых игроков – акции. Их используют 90% опытных инвесторов и 96% опрошенных новичков. Респонденты с небольшим опытом инвестирования средств чаще спекулируют акциями инвестиционных фондов (ETF) (69%) благодаря их доступности и простоте работы с ними. Опытные инвесторы заметно чаще работают с валютой (60%) и облигациями (57%). Кроме того, они активнее интересуются срочным рынком: среди них заметен больший интерес к фьючерсам (32%) и другим инструментам (12%). Выбор инструментов обусловлен целями: опытные игроки чаще новичков стремятся получить прибыль в короткий срок, выбирая рискованную стратегию. Но все же и в той, и в другой группе доминирующие цели – накопление средств на будущее, а также найти альтернативу банковским вкладам, предлагающим низкие процентные ставки.
Какие виды финансовых инструментов вы используете? (в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 месяцев
|От трех лет
|Акции
|96
|90
|ETF
|69
|54
|Валюта
|52
|60
|Облигации
|46
|57
|ПИФы
|19
|17
|Фьючерсы
|5
|32
|Другое
|4
|12
Оптимизм в отношении вкладов и недвижимости
Самые надежные, по мнению респондентов, способы сохранить деньги: ценные бумаги, недвижимость, валютный счет в банке.
Респонденты с небольшим опытом работы с инвестиционными инструментами оптимистичнее в отношении классических методов сбережения средств: недвижимость (36%) и рублевые вклады в банках (21%). Опытные инвесторы в целом скептичнее и чаще полагают, что хороших способов сохранить деньги немного. Один из них – наличные средства (25%).
Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (ТОП-5, в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 месяцев
|От трех лет
|В ценных бумагах
|85
|82
|В недвижимости
|36
|28
|На счете в банке в валюте
|32
|31
|В наличной валюте
|22
|25
|На счете в банке в рублях
|21
|17
Демографическая структура
Опрос показал смену демографической структуры слоя инвесторов. Новые инвесторы заметно моложе – и среди них больше женщин. Средний возраст инвесторов, работающих менее 12 месяцев – 35 лет, инвесторов с опытом работы более трех лет – 47 лет. Среди опытных инвесторов всего 6% женщин, а вот среди новых игроков женщин почти в три раза больше (17%).
Пол (в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 месяцев
|От трех лет
|Мужской
|83
|94
|Женский
|17
|6
Степан ГОНЧАРОВ
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.