Инвесторы в России: профиль и опыт

Интерес к финансовым инвестициями как в России, так и в мире активно набирает обороты. По данным Мосбиржи число частных инвесторов на фондовом рынке России превысило 8 млн человек. Особый рост наблюдался в 2020 году в связи с падением процентных ставок по вкладам. Появление брокерских сервисов от ведущих банков снижает порог входа и стимулирует входить в сферу тех, кто привык доверять другим способам сбережений: депозиты и приобретение недвижимости. А стремительный взлет акций Gamestop означает, что действия игроков могут быть обусловлены не только финансовой выгодой, но и социальными потребностями. Исследовательская лаборатория Левада-Центра – Levada Lab – начинает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян.

Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.

Первый отчет будет посвящен новым игрокам: тем, кто пришел на рынок ценных бумаг в течение последних 12 месяцев. Мы спросили о размере инвестиционного портфеля, предпочитаемых инструментах, про экономические настроения. Мы сравнили ответы новых участников рынка с теми, кто занимается инвестициями более трех лет.

Размер инвестиционного портфеля

Новые игроки чаще обладают инвестиционными портфелями среднего (от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. – 54%) и небольшими (до 100 тыс. руб. – 30%) размера. Опытные инвесторы практически не интересуются небольшими суммами: две трети респондентов с опытом работы более трех лет владеют портфелями больше 1 млн. руб. (69%).

К какой группе можно отнести ваш инвестиционный портфель? (в %)

Опыт инвестирования До 12 месяцев От трех лет До 100 тыс. руб. 30 3 От 100 тыс. до 1 млн. руб. 54 27 Более 1 млн. руб. 16 69

Однако новые игроки существенно чаще говорят о том, что планируют увеличить свой инвестиционный портфель в течение ближайших 12 месяцев – 71%. Опытные инвесторы тоже собираются вкладывать больше сбережений в инвестиционную деятельность (54%), но также заметна доля тех, кто не планирует финансовых вливаний (35%).

Экономические настроения

Интерес инвесторов к инвестированию и желание усилить долю инвестиций в сберегаемом капитале основывается на оптимистичных оценках в отношении своего материального благополучия. Но в отношении экономики страны инвесторы заметно скептичнее. Причем в этих вопросах разницы между опытными инвесторами и новичками практически отсутствует.

Зато сопоставление мнения инвесторов с мнением россиян по репрезентативной всероссийской выборке Левада-Центра указывает на разительные отличия. Инвесторы гораздо чаще россиян в среднем полагают, что их материальное положение улучшится (60%). А разница мнений о будущем страны обратная: инвесторы заметно смотрят на следующие 12 месяцев пессимистичнее россиян в целом.

Артем Торчинский, финансист:

Больше всего обращает на себя внимание разница в настроениях обычных россиян и тех, кто инвестирует даже небольшие деньги в фондовый рынок. Число ждущих улучшения в экономике России отличается в 2 раза (15% и 33%) среди инвесторов и населения. Это объясняется, на мой взгляд, источниками получения информации. Очень сложно представить себе инвестора, смотрящего телевизор и не читающего Телеграм-канал с достоверной макроэкономической информацией. Интересно также было бы понять горизонт планирования инвесторов, и какой процент инвестиций они вкладывают в зарубежные активы

Как, по-вашему, изменится ваше материальное положение в следующие 12 месяцев? (в %)

Инвесторы Россия (фев.21) Скорее улучшится 60 21 Останется без изменения 32 46 Скорее ухудшится 8 25 Затрудняюсь ответить — 9

Если говорить о следующих 12 месяцах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем? (в %)

Инвесторы Россия (фев.21) Хорошим 15 33 Не хорошим и не плохим 45 29 Плохим 40 33 Затрудняюсь ответить — 6

Предпочитаемые виды инструментов

Ключевой инструмент для опытных инвесторов и новых игроков – акции. Их используют 90% опытных инвесторов и 96% опрошенных новичков. Респонденты с небольшим опытом инвестирования средств чаще спекулируют акциями инвестиционных фондов (ETF) (69%) благодаря их доступности и простоте работы с ними. Опытные инвесторы заметно чаще работают с валютой (60%) и облигациями (57%). Кроме того, они активнее интересуются срочным рынком: среди них заметен больший интерес к фьючерсам (32%) и другим инструментам (12%). Выбор инструментов обусловлен целями: опытные игроки чаще новичков стремятся получить прибыль в короткий срок, выбирая рискованную стратегию. Но все же и в той, и в другой группе доминирующие цели – накопление средств на будущее, а также найти альтернативу банковским вкладам, предлагающим низкие процентные ставки.

Какие виды финансовых инструментов вы используете? (в %)

Опыт инвестирования До 12 месяцев От трех лет Акции 96 90 ETF 69 54 Валюта 52 60 Облигации 46 57 ПИФы 19 17 Фьючерсы 5 32 Другое 4 12

Оптимизм в отношении вкладов и недвижимости

Самые надежные, по мнению респондентов, способы сохранить деньги: ценные бумаги, недвижимость, валютный счет в банке.

Респонденты с небольшим опытом работы с инвестиционными инструментами оптимистичнее в отношении классических методов сбережения средств: недвижимость (36%) и рублевые вклады в банках (21%). Опытные инвесторы в целом скептичнее и чаще полагают, что хороших способов сохранить деньги немного. Один из них – наличные средства (25%).

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (ТОП-5, в %)

Опыт инвестирования До 12 месяцев От трех лет В ценных бумагах 85 82 В недвижимости 36 28 На счете в банке в валюте 32 31 В наличной валюте 22 25 На счете в банке в рублях 21 17

Демографическая структура

Опрос показал смену демографической структуры слоя инвесторов. Новые инвесторы заметно моложе – и среди них больше женщин. Средний возраст инвесторов, работающих менее 12 месяцев – 35 лет, инвесторов с опытом работы более трех лет – 47 лет. Среди опытных инвесторов всего 6% женщин, а вот среди новых игроков женщин почти в три раза больше (17%).

Пол (в %)

Опыт инвестирования До 12 месяцев От трех лет Мужской 83 94 Женский 17 6

Степан ГОНЧАРОВ

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.