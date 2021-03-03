Российско-украинские отношения.

Результаты опроса свидетельствуют о сохранении тренда на улучшение отношения россиян к Украине в феврале 2021 года, отмеченный в предыдущем замере в августе 2020 года. Положительные оценки (очень хорошо/в основном хорошо) дали 55% россиян (на 7 п.п. больше, чем в августе). Наметившееся потепление отношений может быть связано с изменением повестки в СМИ – тема Украины стала занимать меньше эфирного времени, и теперь чаще обсуждается в контексте борьбы с коронавирусом и решений о вакцинации, чем в контексте каких-либо конфликтных ситуаций. При этом более молодое поколение лучше относится к Украине, чем люди старшего возраста – 66% и 62% среди населения в возрасте 18-24 года и 25-39 лет, соответственно, тогда как среди населения в возрасте 55 лет и старше только половина (49%) говорят о хорошем отношении.

Отношение жителей Украины к России от сентября 2020 к февралю 2021 года не изменилось (41% относятся очень хорошо или скорее хорошо), но по-прежнему отмечается сильная региональная дифференциация: доминирование положительных оценок на Юге и Востоке Украины и, напротив, преобладание негативного отношения к России среди жителей западной и центральной Украины (подробнее см. в пресс-релизе КМИС).

Больше половины жителей России (57%) и половина жителей Украины (49%) считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными (без виз и таможен), и доля людей с таким мнением в обеих странах за последние два года существенно не изменилась.

Предыдущие совместные исследования Левада-Центра и КМИС:

Отношение к советскому прошлому

Восприятие Сталина

О качествах «русских» и «украинцев»

Приложение

Рис.1 Индекс отношения жителей России к Украине и жителей Украины к России

Рис. 2 Как вы целом относитесь сейчас к Украине?(мнение жителей России – данные Левада–Центра)

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

12.1998 12.1999 07.2000 07.2001 10.2001 12.2001 10.2002 07.2003 10.2003 02.2004 08.2004 11.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 04.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 03.2014 04.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 09.2019 01.2020 08.2020 02.2021 79 78 71 71 54 71 64 78 71 67 76 79 74 72 71 68 72 69 67 71 63 65 68 60 54 50 53 56 55 56 60 68 61 66 64 67 61 58 62 48 55 62 58 59 65 57 59 50 55 52 37 34 29 41 34 44 46 52 60 66 70 67 73 72 70 65 65 68 66 64 65 66 71 74 69 73 69 72 77 69 65 65 63 52 35 33 32 29 24 31 26 29 33 27 28 25 26 39 31 27 34 34 33 26 32 28 35 33 36 33 28 34 37 56 41 48 55 14 15 23 23 35 23 27 17 21 25 20 16 18 22 22 23 20 24 26 21 28 25 24 29 34 40 37 35 35 33 30 24 31 24 27 24 29 32 29 42 33 28 30 30 25 31 30 36 33 37 53 53 62 49 56 47 44 37 28 23 21 21 19 19 20 27 26 23 21 24 24 24 22 16 22 18 22 18 18 23 24 26 25 37 49 54 55 60 63 56 60 60 56 63 59 64 63 47 58 56 51 54 56 59 53 56 47 45 49 56 61 56 49 31 47 43 31 7 8 6 6 11 7 9 5 8 7 5 5 8 7 8 10 8 7 7 8 9 10 9 11 12 10 10 10 10 11 10 8 9 9 9 8 11 11 9 10 13 10 12 11 9 11 11 14 13 11 10 13 10 9 11 10 10 11 13 11 9 12 8 9 11 8 9 9 13 12 11 10 7 10 9 9 9 9 6 8 12 9 12 11 17 13 13 12 13 13 14 11 11 10 14 11 12 13 11 17 16 13 11 15 15 17 18 12 15 12 11 10 14 13 11 8 13

*Подробности об улучшении отношения россиян к Украине в мае 2016 года смотрите в Пресс-выпуске

Рис. 3 Как вы в целом относитесь сейчас к Украине? (мнение жителей России в зависимости от возраста)

Рис. 4 Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

сен.12 фев.13 сен.13 фев.14 апр.14 сен.14 дек.14 фев.15 май.15 сен.15 фев.16 май.16 сен.16 фев.17 май.17 сен.17 дек.17 фев.18 сен.18 фев.19 сен.19 дек.19 фев.20 сен.20 фев.21 очень хорошо/в основном хорошо 83 85 88 78 52 48 36 34 30 34 36 42 40 40 43 37 42 45 48 57 54 49 55 42 41 в основном плохо/очень плохо 11 7 9 13 38 42 48 51 57 53 47 43 46 46 37 46 40 38 32 27 35 39 33 42 42 Затруднились ответить 6 6 4 9 10 11 16 15 14 13 16 15 15 15 19 17 19 18 19 17 12 12 13 16 17

Рис. 5 Поддержка мнений об отношениях

С каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)

мар.08 сен.08 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13 май.13 окт.13 янв.14 мар.14 май.14 сен.14 янв.15 май.15 сен.15 янв.16 май.16 сен.16 янв.17 май.17 сен.17 дек.17 мар.18 сен.18 фев.19 сен.19 янв.20 авг.20 фев.21 Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями 19 24 29 25 25 25 17 16 20 16 16 16 17 14 13 19 23 19 16 28 26 33 30 25 32 36 39 33 35 34 33 39 32 25 23 26 30 23 Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен 56 52 51 55 55 55 64 60 61 64 63 61 62 60 64 58 55 59 50 54 62 52 54 59 52 53 48 53 50 49 49 45 45 52 54 56 51 57 Россия и Украина должны объединиться в одно государство 19 13 12 14 13 14 13 18 13 15 14 16 14 20 18 15 16 16 28 12 7 8 10 8 11 7 8 9 9 11 10 10 16 17 19 15 16 17 Затруднились ответить 6 11 8 6 7 6 6 6 6 5 6 8 7 6 6 8 6 6 7 6 5 8 6 7 5 4 6 5 5 6 8 5 6 6 4 3 3 4

Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

апр.08 сен.08 фев.09 май.09 окт.09 янв.10 мар.10 июн.10 окт.10 ноя.11 фев.12 сен.12 фев.13 май.13 ноя.13 фев.14 апр.14 сен.14 дек.14 фев.15 май.15 сен.15 фев.16 май.16 сен.16 фев.17 май.17 сен.17 дек.17 фев.18 сен.18 фев.19 сен.19 дек.19 фев.20 сен.20 фев.21 Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями 10 17 8 10 11 8 11 12 10 13 13 11 13 11 12 15 32 45 50 48 45 46 43 44 49 47 43 49 45 44 39 39 41 40 39 39 39 Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен 67 66 68 65 67 66 67 70 67 67 69 72 68 69 73 68 54 44 42 43 46 45 43 44 43 43 47 40 40 44 50 48 49 48 51 51 49 Россия и Украина должны объединиться в одно государство 20 16 23 23 19 22 19 16 20 16 16 14 16 14 9 12 8 5 3 4 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 6 Затруднились ответить 3 2 1 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 5 6 5 5 6 5 6 7 7 11 9 6 7 6 8 11 9 8 9 7 7 7 5 6

Оксана Гребень, социолог Левада-Центра.

Опрос Левада-Центра проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).

Исследования, как правило, проводятся месяц в месяц, но иногда разница между полевыми работами в обеих странах составляет 1-2 месяца. Левада-Центр задавал вопросы в конце февраля 2021 года, КМИС – в начале февраля 2021 года (5-7 февраля 2021 года, было опрошено 2005 человек).

В этот раз следует принять во внимание различия в методе сбора данных, что требует дальнейшего изучения: Левада-Центр проводил исследование методом личного интервью (face-to-face), а КМИС – методом телефонного интервью (CATI).