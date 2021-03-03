Российско-украинские отношения.

Результаты опроса свидетельствуют о сохранении тренда на улучшение отношения россиян к Украине в феврале 2021 года, отмеченный в предыдущем замере в августе 2020 года. Положительные оценки (очень хорошо/в основном хорошо) дали 55% россиян (на 7 п.п. больше, чем в августе). Наметившееся потепление отношений может быть связано с изменением повестки в СМИ – тема Украины стала занимать меньше эфирного времени, и теперь чаще обсуждается в контексте борьбы с коронавирусом и решений о вакцинации, чем в контексте каких-либо конфликтных ситуаций. При этом более молодое поколение лучше относится к Украине, чем люди старшего возраста – 66% и 62% среди населения в возрасте 18-24 года и 25-39 лет, соответственно, тогда как среди населения в возрасте 55 лет и старше только половина (49%) говорят о хорошем отношении.
Отношение жителей Украины к России от сентября 2020 к февралю 2021 года не изменилось (41% относятся очень хорошо или скорее хорошо), но по-прежнему отмечается сильная региональная дифференциация: доминирование положительных оценок на Юге и Востоке Украины и, напротив, преобладание негативного отношения к России среди жителей западной и центральной Украины (подробнее см. в пресс-релизе КМИС).
Больше половины жителей России (57%) и половина жителей Украины (49%) считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными (без виз и таможен), и доля людей с таким мнением в обеих странах за последние два года существенно не изменилась.
Предыдущие совместные исследования Левада-Центра и КМИС:
Отношение к советскому прошлому
О качествах «русских» и «украинцев»
Приложение
Рис.1 Индекс отношения жителей России к Украине и жителей Украины к России
Рис. 2 Как вы целом относитесь сейчас к Украине?(мнение жителей России – данные Левада–Центра)
Отношение к Украине
Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2001
|10.2001
|12.2001
|10.2002
|07.2003
|10.2003
|02.2004
|08.2004
|11.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|07.2008
|09.2008
|11.2008
|01.2009
|03.2009
|05.2009
|07.2009
|09.2009
|01.2010
|03.2010
|05.2010
|07.2010
|09.2010
|11.2010
|01.2011
|04.2011
|05.2011
|07.2011
|09.2011
|11.2011
|01.2012
|03.2012
|05.2012
|07.2012
|09.2012
|11.2012
|01.2013
|03.2013
|05.2013
|07.2013
|09.2013
|12.2013
|01.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|07.2014
|09.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|11.2015
|01.2016
|03.2016
|05.2016
|05.2016
|07.2016
|09.2016
|11.2016
|01.2017
|03.2017
|05.2017
|09.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|09.2019
|01.2020
|08.2020
|02.2021
|79
|78
|71
|71
|54
|71
|64
|78
|71
|67
|76
|79
|74
|72
|71
|68
|72
|69
|67
|71
|63
|65
|68
|60
|54
|50
|53
|56
|55
|56
|60
|68
|61
|66
|64
|67
|61
|58
|62
|48
|55
|62
|58
|59
|65
|57
|59
|50
|55
|52
|37
|34
|29
|41
|34
|44
|46
|52
|60
|66
|70
|67
|73
|72
|70
|65
|65
|68
|66
|64
|65
|66
|71
|74
|69
|73
|69
|72
|77
|69
|65
|65
|63
|52
|35
|33
|32
|29
|24
|31
|26
|29
|33
|27
|28
|25
|26
|39
|31
|27
|34
|34
|33
|26
|32
|28
|35
|33
|36
|33
|28
|34
|37
|56
|41
|48
|55
|14
|15
|23
|23
|35
|23
|27
|17
|21
|25
|20
|16
|18
|22
|22
|23
|20
|24
|26
|21
|28
|25
|24
|29
|34
|40
|37
|35
|35
|33
|30
|24
|31
|24
|27
|24
|29
|32
|29
|42
|33
|28
|30
|30
|25
|31
|30
|36
|33
|37
|53
|53
|62
|49
|56
|47
|44
|37
|28
|23
|21
|21
|19
|19
|20
|27
|26
|23
|21
|24
|24
|24
|22
|16
|22
|18
|22
|18
|18
|23
|24
|26
|25
|37
|49
|54
|55
|60
|63
|56
|60
|60
|56
|63
|59
|64
|63
|47
|58
|56
|51
|54
|56
|59
|53
|56
|47
|45
|49
|56
|61
|56
|49
|31
|47
|43
|31
|7
|8
|6
|6
|11
|7
|9
|5
|8
|7
|5
|5
|8
|7
|8
|10
|8
|7
|7
|8
|9
|10
|9
|11
|12
|10
|10
|10
|10
|11
|10
|8
|9
|9
|9
|8
|11
|11
|9
|10
|13
|10
|12
|11
|9
|11
|11
|14
|13
|11
|10
|13
|10
|9
|11
|10
|10
|11
|13
|11
|9
|12
|8
|9
|11
|8
|9
|9
|13
|12
|11
|10
|7
|10
|9
|9
|9
|9
|6
|8
|12
|9
|12
|11
|17
|13
|13
|12
|13
|13
|14
|11
|11
|10
|14
|11
|12
|13
|11
|17
|16
|13
|11
|15
|15
|17
|18
|12
|15
|12
|11
|10
|14
|13
|11
|8
|13
*Подробности об улучшении отношения россиян к Украине в мае 2016 года смотрите в Пресс-выпуске
Рис. 3 Как вы в целом относитесь сейчас к Украине? (мнение жителей России в зависимости от возраста)
Рис. 4 Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
|сен.12
|фев.13
|сен.13
|фев.14
|апр.14
|сен.14
|дек.14
|фев.15
|май.15
|сен.15
|фев.16
|май.16
|сен.16
|фев.17
|май.17
|сен.17
|дек.17
|фев.18
|сен.18
|фев.19
|сен.19
|дек.19
|фев.20
|сен.20
|фев.21
|очень хорошо/в основном хорошо
|83
|85
|88
|78
|52
|48
|36
|34
|30
|34
|36
|42
|40
|40
|43
|37
|42
|45
|48
|57
|54
|49
|55
|42
|41
|в основном плохо/очень плохо
|11
|7
|9
|13
|38
|42
|48
|51
|57
|53
|47
|43
|46
|46
|37
|46
|40
|38
|32
|27
|35
|39
|33
|42
|42
|Затруднились ответить
|6
|6
|4
|9
|10
|11
|16
|15
|14
|13
|16
|15
|15
|15
|19
|17
|19
|18
|19
|17
|12
|12
|13
|16
|17
Рис. 5 Поддержка мнений об отношениях
С каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились? (мнение жителей России – данные Левада–Центра)
|мар.08
|сен.08
|янв.09
|май.09
|сен.09
|янв.10
|май.10
|сен.10
|янв.11
|май.11
|сен.11
|янв.12
|май.12
|сен.12
|янв.13
|май.13
|окт.13
|янв.14
|мар.14
|май.14
|сен.14
|янв.15
|май.15
|сен.15
|янв.16
|май.16
|сен.16
|янв.17
|май.17
|сен.17
|дек.17
|мар.18
|сен.18
|фев.19
|сен.19
|янв.20
|авг.20
|фев.21
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|19
|24
|29
|25
|25
|25
|17
|16
|20
|16
|16
|16
|17
|14
|13
|19
|23
|19
|16
|28
|26
|33
|30
|25
|32
|36
|39
|33
|35
|34
|33
|39
|32
|25
|23
|26
|30
|23
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|56
|52
|51
|55
|55
|55
|64
|60
|61
|64
|63
|61
|62
|60
|64
|58
|55
|59
|50
|54
|62
|52
|54
|59
|52
|53
|48
|53
|50
|49
|49
|45
|45
|52
|54
|56
|51
|57
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|19
|13
|12
|14
|13
|14
|13
|18
|13
|15
|14
|16
|14
|20
|18
|15
|16
|16
|28
|12
|7
|8
|10
|8
|11
|7
|8
|9
|9
|11
|10
|10
|16
|17
|19
|15
|16
|17
|Затруднились ответить
|6
|11
|8
|6
|7
|6
|6
|6
|6
|5
|6
|8
|7
|6
|6
|8
|6
|6
|7
|6
|5
|8
|6
|7
|5
|4
|6
|5
|5
|6
|8
|5
|6
|6
|4
|3
|3
|4
Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией? (мнение жителей Украины – данные КМИС)
|апр.08
|сен.08
|фев.09
|май.09
|окт.09
|янв.10
|мар.10
|июн.10
|окт.10
|ноя.11
|фев.12
|сен.12
|фев.13
|май.13
|ноя.13
|фев.14
|апр.14
|сен.14
|дек.14
|фев.15
|май.15
|сен.15
|фев.16
|май.16
|сен.16
|фев.17
|май.17
|сен.17
|дек.17
|фев.18
|сен.18
|фев.19
|сен.19
|дек.19
|фев.20
|сен.20
|фев.21
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|10
|17
|8
|10
|11
|8
|11
|12
|10
|13
|13
|11
|13
|11
|12
|15
|32
|45
|50
|48
|45
|46
|43
|44
|49
|47
|43
|49
|45
|44
|39
|39
|41
|40
|39
|39
|39
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|67
|66
|68
|65
|67
|66
|67
|70
|67
|67
|69
|72
|68
|69
|73
|68
|54
|44
|42
|43
|46
|45
|43
|44
|43
|43
|47
|40
|40
|44
|50
|48
|49
|48
|51
|51
|49
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|20
|16
|23
|23
|19
|22
|19
|16
|20
|16
|16
|14
|16
|14
|9
|12
|8
|5
|3
|4
|2
|2
|4
|3
|3
|2
|4
|4
|4
|3
|4
|4
|3
|5
|3
|5
|6
|Затруднились ответить
|3
|2
|1
|2
|3
|4
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|5
|6
|5
|5
|6
|5
|6
|7
|7
|11
|9
|6
|7
|6
|8
|11
|9
|8
|9
|7
|7
|7
|5
|6
Оксана Гребень, социолог Левада-Центра.
Опрос Левада-Центра проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).
Исследования, как правило, проводятся месяц в месяц, но иногда разница между полевыми работами в обеих странах составляет 1-2 месяца. Левада-Центр задавал вопросы в конце февраля 2021 года, КМИС – в начале февраля 2021 года (5-7 февраля 2021 года, было опрошено 2005 человек).
В этот раз следует принять во внимание различия в методе сбора данных, что требует дальнейшего изучения: Левада-Центр проводил исследование методом личного интервью (face-to-face), а КМИС – методом телефонного интервью (CATI).