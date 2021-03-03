Пресс-выпуски

Российско-украинские отношения.

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Результаты опроса свидетельствуют о сохранении тренда на улучшение отношения россиян к Украине в феврале 2021 года, отмеченный в предыдущем замере в августе 2020 года. Положительные оценки (очень хорошо/в основном хорошо) дали 55% россиян (на 7 п.п. больше, чем в августе). Наметившееся потепление отношений может быть связано с изменением повестки в СМИ – тема Украины стала занимать меньше эфирного времени, и теперь чаще обсуждается в контексте борьбы с коронавирусом и решений о вакцинации, чем в контексте каких-либо конфликтных ситуаций. При этом более молодое поколение лучше относится к Украине, чем люди старшего возраста – 66% и 62% среди населения в возрасте 18-24 года и 25-39 лет, соответственно, тогда как среди населения в возрасте 55 лет и старше только половина (49%) говорят о хорошем отношении.

Отношение жителей Украины к России от сентября 2020 к февралю 2021 года не изменилось (41% относятся очень хорошо или скорее хорошо), но по-прежнему отмечается сильная региональная дифференциация: доминирование положительных оценок на Юге и Востоке Украины и, напротив, преобладание негативного отношения к России среди жителей западной и центральной Украины (подробнее см. в пресс-релизе КМИС).

Больше половины жителей России (57%) и половина жителей Украины (49%) считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными (без виз и таможен), и доля людей с таким мнением в обеих странах за последние два года существенно не изменилась.

Предыдущие совместные исследования Левада-Центра и КМИС:

Отношение к советскому прошлому

Восприятие Сталина

О качествах «русских» и «украинцев»

Приложение

Рис.1 Индекс отношения жителей России к Украине и жителей Украины к России

Рис. 2 Как вы целом относитесь сейчас к Украине?(мнение жителей России – данные Левада–Центра)

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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*Подробности об улучшении отношения россиян к Украине в мае 2016 года смотрите в Пресс-выпуске

Рис. 3 Как вы в целом относитесь сейчас к Украине? (мнение жителей России в зависимости от возраста)

Рис. 4 Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

Как вы в целом относитесь сейчас к России? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

 сен.12фев.13сен.13фев.14апр.14сен.14дек.14фев.15май.15сен.15фев.16май.16сен.16фев.17май.17сен.17дек.17фев.18сен.18фев.19сен.19дек.19фев.20сен.20фев.21
очень хорошо/в основном хорошо83858878524836343034364240404337424548575449554241
в основном плохо/очень плохо117913384248515753474346463746403832273539334242
Затруднились ответить6649101116151413161515151917191819171212131617

Рис. 5 Поддержка мнений об отношениях

С каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились? (мнение жителей России данные Левада–Центра)

 мар.08сен.08янв.09май.09сен.09янв.10май.10сен.10янв.11май.11сен.11янв.12май.12сен.12янв.13май.13окт.13янв.14мар.14май.14сен.14янв.15май.15сен.15янв.16май.16сен.16янв.17май.17сен.17дек.17мар.18сен.18фев.19сен.19янв.20авг.20фев.21
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями1924292525251716201616161714131923191628263330253236393335343339322523263023
Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен5652515555556460616463616260645855595054625254595253485350494945455254565157
Россия и Украина должны объединиться в одно государство191312141314131813151416142018151616281278108117899111010161719151617
Затруднились ответить611867666656876686676586754655685664334

Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией? (мнение жителей Украины – данные КМИС)

 апр.08сен.08фев.09май.09окт.09янв.10мар.10июн.10окт.10ноя.11фев.12сен.12фев.13май.13ноя.13фев.14апр.14сен.14дек.14фев.15май.15сен.15фев.16май.16сен.16фев.17май.17сен.17дек.17фев.18сен.18фев.19сен.19дек.19фев.20сен.20фев.21
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями101781011811121013131113111215324550484546434449474349454439394140393939
Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен67666865676667706767697268697368544442434645434443434740404450484948515149
Россия и Украина должны объединиться в одно государство2016232319221916201616141614912853422433244434435356
Затруднились ответить321234322223356556567711967681198977756

Оксана Гребень, социолог Левада-Центра.

Опрос Левада-Центра проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины к России, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).

Исследования, как правило, проводятся месяц в месяц, но иногда разница между полевыми работами в обеих странах составляет 1-2 месяца. Левада-Центр задавал вопросы в конце февраля 2021 года, КМИС – в начале февраля 2021 года (5-7 февраля 2021 года, было опрошено 2005 человек).

В этот раз следует принять во внимание различия в методе сбора данных, что требует дальнейшего изучения: Левада-Центр проводил исследование методом личного интервью (face-to-face), а КМИС – методом телефонного интервью (CATI).