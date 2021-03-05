События месяца

Самыми запомнившимися событиями февраля среди россиян стали суд над Алексеем Навальным (20%), протестные акции (18%), хотя основная волна протестов пришлась на конец января. Ещё 13% отметили события, связанные с коронавирусом – вакцинация, снижение количества заболевших и снятие ограничительных мер.

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.