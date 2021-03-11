Электоральные рейтинги партий

27% россиян проголосовали бы за Единую Россию на выборах в Государственную Думу. На втором месте ЛДПР (12%), на третьем с небольшим отрывом КПРФ – 10%.
Снижение электорального рейтинга Единой России продолжается с лета 2020 года – в августе за партию были готовы проголосовать 31% респондентов, сейчас – 27%. Электоральная популярность ЛДПР растёт с декабря 2019 года, тогда рейтинг составлял 8%, сейчас – 12%. КПРФ переломила тренд снижающейся популярности, который продолжался с лета 2019 года (11%) до осени 2020 года (7%).
Если выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали? (в %% от всех опрошенных)
|авг.16
|дек.17
|авг.18
|июл.19
|дек.19
|фев.20
|авг.20
|ноя.20
|фев.21
|Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|31
|37
|28
|28
|29
|28
|31
|29
|27
|Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|9
|10
|11
|10
|8
|10
|11
|11
|12
|Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
|10
|9
|9
|11
|9
|8
|7
|7
|10
|Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»*
|5
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|5
|5
|Коммунистическая партия «Коммунисты России»
|1
|<1
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|Всероссийская политическая партия «Родина»
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Российская экологическая партия “Зеленые”
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|1
|Другие партии, которые в феврале 2021 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу”, “Новых людей” и др.)
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|1
|1
|5
|3
|5
|3
|6
|4
|3
|Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать
|12
|8
|8
|11
|10
|9
|9
|8
|10
|Не стал(а) бы голосовать
|15
|17
|22
|24
|24
|23
|22
|22
|21
|Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|10
|12
|5
|3
|4
|4
|2
|4
|5
Среди тех, кто готов голосовать, определился с выбором или намерен испортить бюллетень, популярность Единой России также продолжает снижаться. В августе 2020 года за неё были готовы проголосовать 45% определившихся, сейчас – 42%. Другие парламентские партии отмечают рост. Он наиболее заметен в КПРФ: 9% в августе 2020 года, 15% в феврале 2021 года.
Если выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)
|авг.16
|дек.17
|авг.18
|июл.19
|дек.19
|фев.20
|авг.20
|ноя.20
|фев.21
|Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|50
|58
|44
|44
|47
|45
|45
|43
|42
|Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|14
|15
|17
|16
|13
|16
|16
|17
|19
|Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
|15
|14
|15
|17
|14
|13
|9
|11
|15
|Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»*
|9
|4
|5
|4
|5
|5
|5
|7
|7
|Коммунистическая партия «Коммунисты России»
|2
|<1
|4
|4
|5
|4
|3
|5
|3
|Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|2
|Всероссийская политическая партия «Родина»
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|Российская экологическая партия “Зеленые”
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|1
|Экологическая партия “Зелёная альтернатива”
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|Всероссийская политическая партия “Партия роста”
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|Политическая партия «Новые люди»
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.)
|1
|3
|3
|3
|3
|5
|4
|5
|2
|Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|2
|2
|7
|5
|9
|5
|9
|7
|5
Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.