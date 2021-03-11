Электоральные рейтинги партий

27% россиян проголосовали бы за Единую Россию на выборах в Государственную Думу. На втором месте ЛДПР (12%), на третьем с небольшим отрывом КПРФ – 10%.

Снижение электорального рейтинга Единой России продолжается с лета 2020 года – в августе за партию были готовы проголосовать 31% респондентов, сейчас – 27%. Электоральная популярность ЛДПР растёт с декабря 2019 года, тогда рейтинг составлял 8%, сейчас – 12%. КПРФ переломила тренд снижающейся популярности, который продолжался с лета 2019 года (11%) до осени 2020 года (7%).

Если выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали? (в %% от всех опрошенных)

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 31 37 28 28 29 28 31 29 27 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 9 10 11 10 8 10 11 11 12 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 10 9 9 11 9 8 7 7 10 Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»* 5 3 3 2 3 3 3 5 5 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 1 <1 2 3 3 3 2 3 2 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 <1 1 1 1 1 1 <1 1 Другие партии, которые в феврале 2021 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу”, “Новых людей” и др.) 2 2 3 3 2 3 2 2 2 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 1 1 5 3 5 3 6 4 3 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 12 8 8 11 10 9 9 8 10 Не стал(а) бы голосовать 15 17 22 24 24 23 22 22 21 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 10 12 5 3 4 4 2 4 5 *объединение партий “Справедливая Россия”, “За правду” и “Патриоты России” произошло в феврале 2021 года

Среди тех, кто готов голосовать, определился с выбором или намерен испортить бюллетень, популярность Единой России также продолжает снижаться. В августе 2020 года за неё были готовы проголосовать 45% определившихся, сейчас – 42%. Другие парламентские партии отмечают рост. Он наиболее заметен в КПРФ: 9% в августе 2020 года, 15% в феврале 2021 года.

Если выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 50 58 44 44 47 45 45 43 42 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 14 15 17 16 13 16 16 17 19 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 15 14 15 17 14 13 9 11 15 Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»* 9 4 5 4 5 5 5 7 7 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 2 <1 4 4 5 4 3 5 3 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 2 1 1 2 1 3 2 2 2 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 2 2 1 1 2 1 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 <1 1 1 1 1 1 <1 1 Экологическая партия “Зелёная альтернатива” <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 Всероссийская политическая партия “Партия роста” <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 Политическая партия «Новые люди» – – – – – – 1 1 1 Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.) 1 3 3 3 3 5 4 5 2 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 2 2 7 5 9 5 9 7 5 *объединение партий “Справедливая Россия”, “За правду” и “Патриоты России” произошло в феврале 2021 года

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.