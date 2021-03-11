Пресс-выпуски

Электоральные рейтинги партий

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27% россиян проголосовали бы за Единую Россию на выборах в Государственную Думу. На втором месте ЛДПР (12%), на третьем с небольшим отрывом КПРФ – 10%. 

Снижение электорального рейтинга Единой России продолжается с лета 2020 года – в августе за партию были готовы проголосовать 31% респондентов, сейчас – 27%. Электоральная популярность ЛДПР растёт с декабря 2019 года, тогда рейтинг составлял 8%, сейчас – 12%. КПРФ переломила тренд снижающейся популярности, который продолжался с лета 2019 года (11%) до осени 2020 года (7%). 

Если выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали? (в %% от всех опрошенных)

 авг.16дек.17авг.18июл.19дек.19фев.20авг.20ноя.20фев.21
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»313728282928312927
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)9101110810111112
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)109911987710
Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»*533233355
Коммунистическая партия «Коммунисты России»1<12333232
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость111112111
Всероссийская политическая партия «Родина»111111111
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»111111111
Российская экологическая партия “Зеленые”1<111111<11
Другие партии, которые в феврале 2021 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу”, “Новых людей” и др.)223323222
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень115353643
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать1288111099810
Не стал(а) бы голосовать151722242423222221
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет10125344245
*объединение партий “Справедливая Россия”, “За правду” и “Патриоты России” произошло в феврале 2021 года

Среди тех, кто готов голосовать, определился с выбором или намерен испортить бюллетень, популярность Единой России также продолжает снижаться. В августе 2020 года за неё были готовы проголосовать 45% определившихся, сейчас – 42%. Другие парламентские партии отмечают рост. Он наиболее заметен в КПРФ: 9% в августе 2020 года, 15% в феврале 2021 года. 

Если выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)

 авг.16дек.17авг.18июл.19дек.19фев.20авг.20ноя.20фев.21
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»505844444745454342
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)141517161316161719
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)15141517141391115
Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»*945455577
Коммунистическая партия «Коммунисты России»2<14454353
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость211213222
Всероссийская политическая партия «Родина»112111221
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»112211211
Российская экологическая партия “Зеленые”1<111111<11
Экологическая партия “Зелёная альтернатива”<1<1<1<1<1<1<1<11
Всероссийская политическая партия “Партия роста”<1<1<1<1<1<1<1<11
Политическая партия «Новые люди»111
Другие партии, которые в ноябре 2020 г. набрали менее 0,5% (включая “Партию Роста“, “Гражданскую платформу” и др.)133335452
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень227595975
*объединение партий “Справедливая Россия”, “За правду” и “Патриоты России” произошло в феврале 2021 года

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.