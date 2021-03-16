Политическое участие и отношения с государством в России

Интерес россиян к политике в целом не изменился. 3% респондентов интересуются в очень большой степени, 9% – в большой, 35% – в средней, 26% – в малой, 27% – совершенно не интересуются. По сравнению с 2020 годом значимые изменения заметны только в одной категории: на 6 п. п. выросло число тех, кто совсем не интересуется политикой – в 2020 году было 21%, в 2021 – 27%.
В какой степени вас интересует политика?
|окт.90
|окт.92
|апр.97
|фев.06
|фев.10
|янв.11
|янв.12
|мар.16
|май.18
|янв.20
|фев.21
|В очень большой степени
|6
|5
|2
|5
|2
|3
|3
|2
|5
|3
|3
|В большой степени
|15
|10
|9
|10
|9
|12
|9
|8
|13
|10
|9
|В средней степени
|44
|33
|36
|37
|34
|36
|38
|37
|33
|39
|35
|В малой степени
|23
|32
|32
|27
|32
|30
|31
|29
|30
|27
|26
|Совершенно не интересует
|12
|20
|17
|20
|22
|18
|18
|22
|19
|21
|27
|Затруднились ответить
|–
|<1
|4
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|<1
|0
Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. 27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики.
Число тех, кто считает, что «может влиять на принятие решений в стране и в регионе», было минимальным в 2013-2014 гг. (на спаде протестов 2011-2013 гг.) и в 2016 году после «крымской мобилизации» и экономического кризиса 2015 года. Доля таких мнений стала расти с ухудшением экономической ситуации и недовольства пенсионной реформой. К началу 2021 года процент таких респондентов достиг максимума 24%. 75% – полагают, что они не в состоянии влиять на власть. Несколько лучшей представляется ситуация на местах, где живут опрошенные: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% -определённо, 26% – в какой-то мере), 65% – уверены, что они лишены таких возможностей.
Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие государственных решений в стране?
|фев.06
|фев.10
|янв.12
|фев.12
|мар.13
|мар.14
|мар.15
|авг.16
|апр.17
|дек.18
|июн.19
|фев.21
|Определенно да
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|3
|1
|3
|4
|3
|5
|В какой-то мере да
|13
|12
|15
|14
|10
|11
|15
|11
|12
|16
|16
|19
|Скорее, нет
|39
|34
|28
|39
|35
|38
|38
|38
|31
|36
|33
|31
|Определенно нет
|45
|51
|51
|42
|49
|47
|40
|49
|51
|42
|46
|44
|Затруднились ответить
|2
|2
|2
|4
|4
|3
|4
|1
|3
|2
|2
|2
Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие решений в своем регионе, городе, районе?
|фев.06
|фев.10
|янв.12
|фев.12
|мар.13
|мар.14
|мар.15
|авг.16
|апр.17
|дек.18
|июн.19
|фев.21
|Определенно да
|3
|2
|3
|1
|2
|1
|4
|1
|3
|6
|6
|8
|В какой-то мере да
|21
|16
|21
|21
|14
|18
|18
|16
|14
|27
|25
|26
|Скорее, нет
|36
|34
|27
|38
|34
|38
|35
|38
|31
|31
|29
|29
|Определенно нет
|39
|46
|47
|37
|46
|41
|39
|43
|48
|34
|37
|36
|Затруднились ответить
|2
|2
|4
|4
|4
|2
|4
|2
|4
|2
|2
|1
В ситуации ухудшения социально-экономического положения основной массы населения заметно растут консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма. Люди ходят заботы государства о них. В ответе на вопрос об отношениях между государством и гражданами 68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года. Доля россиян, предпочитающих такую модель взаимодействия с государством, значительно выросла за последние несколько лет: в 2015 году так считали 49% респондентов, в 2020 году – уже 60%, в 2021 – 68%.
Одновременно с этим сокращалась доля тех, кто считает, что государство должно устанавливать общие “правила игры” и следить за их соблюдением. В 2015 году так считали 41%, в 2021 – лишь 24%.
Стабильно небольшое число респондентов считает, что государство должно минимизировать вмешательство в жизнь граждан – 6% в 2021 году.
Лев ГУДКОВ
Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.