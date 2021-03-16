Политическое участие и отношения с государством в России

Интерес россиян к политике в целом не изменился. 3% респондентов интересуются в очень большой степени, 9% – в большой, 35% – в средней, 26% – в малой, 27% – совершенно не интересуются. По сравнению с 2020 годом значимые изменения заметны только в одной категории: на 6 п. п. выросло число тех, кто совсем не интересуется политикой – в 2020 году было 21%, в 2021 – 27%.

В какой степени вас интересует политика?

окт.90 окт.92 апр.97 фев.06 фев.10 янв.11 янв.12 мар.16 май.18 янв.20 фев.21 В очень большой степени 6 5 2 5 2 3 3 2 5 3 3 В большой степени 15 10 9 10 9 12 9 8 13 10 9 В средней степени 44 33 36 37 34 36 38 37 33 39 35 В малой степени 23 32 32 27 32 30 31 29 30 27 26 Совершенно не интересует 12 20 17 20 22 18 18 22 19 21 27 Затруднились ответить – <1 4 1 1 2 1 2 1 <1 0

Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. 27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики.

Число тех, кто считает, что «может влиять на принятие решений в стране и в регионе», было минимальным в 2013-2014 гг. (на спаде протестов 2011-2013 гг.) и в 2016 году после «крымской мобилизации» и экономического кризиса 2015 года. Доля таких мнений стала расти с ухудшением экономической ситуации и недовольства пенсионной реформой. К началу 2021 года процент таких респондентов достиг максимума 24%. 75% – полагают, что они не в состоянии влиять на власть. Несколько лучшей представляется ситуация на местах, где живут опрошенные: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% -определённо, 26% – в какой-то мере), 65% – уверены, что они лишены таких возможностей.

Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие государственных решений в стране?

фев.06 фев.10 янв.12 фев.12 мар.13 мар.14 мар.15 авг.16 апр.17 дек.18 июн.19 фев.21 Определенно да 2 2 4 1 3 1 3 1 3 4 3 5 В какой-то мере да 13 12 15 14 10 11 15 11 12 16 16 19 Скорее, нет 39 34 28 39 35 38 38 38 31 36 33 31 Определенно нет 45 51 51 42 49 47 40 49 51 42 46 44 Затруднились ответить 2 2 2 4 4 3 4 1 3 2 2 2

Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие решений в своем регионе, городе, районе?

фев.06 фев.10 янв.12 фев.12 мар.13 мар.14 мар.15 авг.16 апр.17 дек.18 июн.19 фев.21 Определенно да 3 2 3 1 2 1 4 1 3 6 6 8 В какой-то мере да 21 16 21 21 14 18 18 16 14 27 25 26 Скорее, нет 36 34 27 38 34 38 35 38 31 31 29 29 Определенно нет 39 46 47 37 46 41 39 43 48 34 37 36 Затруднились ответить 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 1

В ситуации ухудшения социально-экономического положения основной массы населения заметно растут консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма. Люди ходят заботы государства о них. В ответе на вопрос об отношениях между государством и гражданами 68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года. Доля россиян, предпочитающих такую модель взаимодействия с государством, значительно выросла за последние несколько лет: в 2015 году так считали 49% респондентов, в 2020 году – уже 60%, в 2021 – 68%.

Одновременно с этим сокращалась доля тех, кто считает, что государство должно устанавливать общие “правила игры” и следить за их соблюдением. В 2015 году так считали 41%, в 2021 – лишь 24%.

Стабильно небольшое число респондентов считает, что государство должно минимизировать вмешательство в жизнь граждан – 6% в 2021 году.

Лев ГУДКОВ

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.