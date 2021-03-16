Пресс-выпуски

Политическое участие и отношения с государством в России

Версия для печати Версия для печати

Интерес россиян к политике в целом не изменился. 3% респондентов интересуются в очень большой степени, 9% – в большой, 35% – в средней, 26% – в малой, 27% – совершенно не интересуются. По сравнению с 2020 годом значимые изменения заметны только в одной категории: на 6 п. п. выросло число тех, кто совсем не интересуется политикой – в 2020 году было 21%, в 2021 – 27%.   

В какой степени вас интересует политика?

 окт.90окт.92апр.97фев.06фев.10янв.11янв.12мар.16май.18янв.20фев.21
В очень большой степени65252332533
В большой степени15109109129813109
В средней степени4433363734363837333935
В малой степени2332322732303129302726
Совершенно не интересует1220172022181822192127
Затруднились ответить<14112121<10

Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. 27% – безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% – открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики.

Число тех, кто считает, что «может влиять на принятие решений в стране и в регионе», было минимальным в 2013-2014 гг. (на спаде протестов 2011-2013 гг.) и в 2016 году после «крымской мобилизации» и экономического кризиса 2015 года. Доля таких мнений стала расти с ухудшением экономической ситуации и недовольства пенсионной реформой. К началу 2021 года процент таких респондентов достиг максимума 24%. 75% – полагают, что они не в состоянии влиять на власть. Несколько лучшей представляется ситуация на местах, где живут опрошенные: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% -определённо, 26% – в какой-то мере), 65% – уверены, что они лишены таких возможностей.

Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие государственных решений в стране?

 фев.06фев.10янв.12фев.12мар.13мар.14мар.15авг.16апр.17дек.18июн.19фев.21
Определенно да224131313435
В какой-то мере да131215141011151112161619
Скорее, нет393428393538383831363331
Определенно нет455151424947404951424644
Затруднились ответить222443413222

Могут ли такие люди, как вы, влиять на принятие решений в своем регионе, городе, районе?

 фев.06фев.10янв.12фев.12мар.13мар.14мар.15авг.16апр.17дек.18июн.19фев.21
Определенно да323121413668
В какой-то мере да211621211418181614272526
Скорее, нет363427383438353831312929
Определенно нет394647374641394348343736
Затруднились ответить224442424221

В ситуации ухудшения социально-экономического положения основной массы населения заметно растут консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма. Люди ходят заботы государства о них. В ответе на вопрос об отношениях между государством и гражданами 68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года. Доля россиян, предпочитающих такую модель взаимодействия с государством, значительно выросла за последние несколько лет: в 2015 году так считали 49% респондентов, в 2020 году – уже 60%, в 2021 – 68%.

Одновременно с этим сокращалась доля тех, кто считает, что государство должно устанавливать общие “правила игры” и следить за их соблюдением. В 2015 году так считали 41%, в 2021 – лишь 24%.

Стабильно небольшое число респондентов считает, что государство должно минимизировать вмешательство в жизнь граждан – 6% в 2021 году.

Лев ГУДКОВ

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.