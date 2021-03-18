Россия и Европа

29% россиян считают Россию европейской страной, 64% – неевропейской. Ещё в 2019 году эти показатели составляли 37% и 55% соответственно. В целом с 2008 число тех, кто верит, что Россия – европейская страна, сократилось почти на половину: с 52% до 29%. Число тех, кто считает иначе, выросло примерно в той же пропорции: с 36% до 64%.

При этом точка зрения, что Россия – европейская страна, наиболее популярна среди старших групп россиян: в возрастной группе 55 лет и старше так считают 33%. Обратная точка зрения, напротив, свойственна молодым группам: 71% для респондентов в возрасте 18-24 лет, 69% для группы 25-39 лет.

Доля россиян, считающих себя европейцами тоже сокращается, хоть и не так стремительно. В 2008 году 35% в той или иной степени считали себя европейцами, к 2019 году эта доля сократилась до 32%, а в начале 2021 года составила уже 27%. Одновременно с этим, росло число тех, кто так или иначе не считает себя европейцем: 52% в 2008 году, 63% в 2019 и 70% в 2021 году.

При этом почти треть (31%) опрошенных в возрасте 55 лет и старше считают себя европейцами, тогда как для групп 18-24 и 25-39 лет этот показатель составляет по 23%.

Сократилось число тех, кто считает, что на Западе к России относятся со страхом: 25% в 2018 году, 18% в начале 2021 года. При этом стабильна доля тех, кто уверен, что на Западе относятся к России с тревогой – 23%. 12% считают, что к России относятся с уважением, в 2018 этот вариант выбирали 18% респондентов.

Молодые группы населения, при этом, ощущают более “тёплое” отношение со стороны Запада к России. 16% в группе 18-24 года считают, что на Западе относятся к России с уважением, 15% – с сочувствием. В группе 55 лет и старше эти показатели составляют 11% и 6% соответственно.

30% опрошенных считают, что в России к Западу относятся без особых чувств. Эта доля несколько сократилась с 2017 года (41%). Сократилась и доля тех, кто считает, что к Западу относятся с уважением: 31% в 2019 году, 25% в начале 2021 года.

В группе респондентов 18-24 лет популярно более “тёплое” отношение к странам Запада – 35% считают, что к ним относятся с уважением, 4% – с сочувствием. Для других возрастных групп наиболее популярным является нейтральное отношение.

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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