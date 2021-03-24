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Российско-Американские отношения. Инициативные исследования Левада-Центра и Chicago Council on Global Affairs

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Исследование Левада-Центра проведено среди жителей России. Chicago Council on Global Affairs провел опрос среди жителей США.

Отношение россиян к США

В феврале 2021 года 40% россиян положительно относились к США, отрицательно — 43%. Рост положительного отношения можно отметить впервые с ноября 2019 года.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
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Уважение к США в мире

Почти половина россиян (46%) считают, что США стали пользоваться меньшим уважением в мире за последние 10 лет. Среди американцев эта доля ещё выше — 67%. 9% россиян считают, что уважение выросло, среди американцев такого же мнения придерживаются 12%. 33% россиян считают, что уважение остаётся на прежнем уровне, среди американцев такого же мнения придерживаются 19%.

Уважение к России в мире

В отношении международного уважения России мнения россиян и американцев разделились. 42% россиян считают, что Россия стала пользоваться большим уважением, среди американцев так ответили лишь 9%. 26% россиян считают, что Россию стали меньше уважать в мире, среди американцев так считают половина (51%) опрошенных.

Перспективы улучшения отношений

Примерно одинаковые доли россиян и американцев (42% и 44%) считают, что в течение ближайших 10 лет отношения между двумя странами не изменятся. При этом россияне несколько позитивнее смотрят на отношения двух стран: 19% считают, что Россия и США сблизятся, 29% — что отдалятся; среди американцев эти показатели составляют 10% и 43% соответственно.

В каких сферах двум странам нужно сотрудничать?

Россияне и американцы по-разному смотрят на перспективы сотрудничества между двумя странами в зависимости от сферы взаимодействия. Если для россиян самой важной областью для сотрудничества из предложенных оказалась совместная борьба с грядущими эпидемиями (82% ответивших), то для американцев приоритетной темой стал контроль за ядерным вооружением в Северной Корее и Иране (по 71%). Значимо разделились мнения по поводу сотрудничества в области сдерживания влияния Китая на мировую политику: лишь 37% россиян видят сотрудничество в этой сфере необходимым, тогда как в США такого мнения придерживается половина (53%) респондентов. Мнения россиян и американцев совпали в представлении о необходимости ограничения ядерного арсенала России и США (70% среди россиян и 69% среди американцев).

Отношение к лидерам стран

В вопросе об отношении к лидерам двух стран мнения россиян и американцев разделились. Две трети россиян (67%) хорошо или очень хорошо относятся к Владимиру Путину, среди американцев таких лишь 11%. 56% американцев хорошо или очень хорошо относятся к Джо Байдену, среди россиян таких только 19%.
Россияне и американцы сближаются в своём отношении к Дональду Трампу: 25% россиян и 37% американцев относятся к нему хорошо или очень хорошо.

Методология


Опрос Левада-Центра проведен 29 января – 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%


Опрос Чикагского Совета был проведен 29 января–1 февраля 2021 года компанией Ipsos с использованием ее крупномасштабной общенациональной исследовательской группы Knowledge Panel по взвешенной национальной выборке из 1021 человека в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах и округе Колумбия.


АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.