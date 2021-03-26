Оценка необходимого прожиточного минимума среди россиян

Данные очередного исследования благосостояния населения, проведенного Левада-Центром в феврале 2021 года, показывают: 25% считают, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум.

Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приведены усредненные данные за год. Респондентам задавался вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?», а также выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.

Уровень ожидаемого прожиточного минимума более чем в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом (на 2021 год он составляет 11 653 руб.).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

…чтобы обеспечить прожиточный минимум (субъективный прожиточный минимум) Среднедушевой доход семьи в месяц Официальный прожиточный минимум (Росстат) 2021 24,6 18,6 (в 2020 – 17,7) 11,7 2019 21,0 16,8 11,2

Нынешнее исследование фиксирует постепенный рост среднедушевых доходов в номинальном объеме (среднедушевой доход составил 18,6 тыс. руб. в месяц), однако, темп роста ожидаемого прожиточного минимума его опережает (средняя оценка составила 24,6 тыс. руб. в месяц). Разрыв между оценками необходимого минимума для жизни и среднедушевым доходом во времени только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 г. – на 25%, в опросе 2021 г. – на 32%. Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни.

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

Исследовательская лаборатория Левада-Центра (Levada Lab) рассчитала индикатор бедности населения: долю респондентов, живущих выше прожиточного минимума по годам. Данные исследования позволяют сделать следующие выводы.

В 2021 году 25% респондентов сочли свой доход выше необходимого прожиточного минимума. Тренд указывает на продолжающееся снижение доли россиян, способных поддерживать необходимый уровень жизни (2017 – 26%, 2018 – 29%, 2019 – 28%).

Этот показатель оказывается на уровне кризиса 2008-2010 годов и заметно ниже своего пика в 2014-2015 годах.

В долгосрочной перспективе заметно снижение с 2015 года, которое прервалось в 2018 году, обозначив новый период адаптации россиян к ухудшившимся экономическим условий. Опросы последних двух лет обозначают менее резкий, но устойчивый тренд на ухудшение показателя.

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума

Оценка необходимого прожиточного минимума зависит в том числе от размера населенного пункта. Для каждого типа населенных пунктов был рассчитан средний оценочный минимальный уровень дохода. В Москве две трети респондентов оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума в регионе. Жители крупных и средних городов оценивают свое положение существенно хуже: лишь около трети респондентов считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сельской местности доля таких респондентов около 15%.

Оценка необходимого прожиточного минимума (среднее по размеру населенного пункта)

Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. города до 100 тыс. село 2021 36 24,9 24,7 22,7 21,8 2019 29,6 21,6 20,7 19,8 18,5

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта)

Степан ГОНЧАРОВ

Ольга КАРАЕВА

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.