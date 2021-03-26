Оценка необходимого прожиточного минимума среди россиян

Данные очередного исследования благосостояния населения, проведенного Левада-Центром в феврале 2021 года, показывают: 25% считают, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум.
Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приведены усредненные данные за год. Респондентам задавался вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?», а также выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.
Уровень ожидаемого прожиточного минимума более чем в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом (на 2021 год он составляет 11 653 руб.).
Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)
|…чтобы обеспечить прожиточный минимум (субъективный прожиточный минимум)
|Среднедушевой доход семьи в месяц
|Официальный прожиточный минимум (Росстат)
|2021
|24,6
|18,6 (в 2020 – 17,7)
|11,7
|2019
|21,0
|16,8
|11,2
Нынешнее исследование фиксирует постепенный рост среднедушевых доходов в номинальном объеме (среднедушевой доход составил 18,6 тыс. руб. в месяц), однако, темп роста ожидаемого прожиточного минимума его опережает (средняя оценка составила 24,6 тыс. руб. в месяц). Разрыв между оценками необходимого минимума для жизни и среднедушевым доходом во времени только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 г. – на 25%, в опросе 2021 г. – на 32%. Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни.
Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)
Исследовательская лаборатория Левада-Центра (Levada Lab) рассчитала индикатор бедности населения: долю респондентов, живущих выше прожиточного минимума по годам. Данные исследования позволяют сделать следующие выводы.
- В 2021 году 25% респондентов сочли свой доход выше необходимого прожиточного минимума. Тренд указывает на продолжающееся снижение доли россиян, способных поддерживать необходимый уровень жизни (2017 – 26%, 2018 – 29%, 2019 – 28%).
- Этот показатель оказывается на уровне кризиса 2008-2010 годов и заметно ниже своего пика в 2014-2015 годах.
- В долгосрочной перспективе заметно снижение с 2015 года, которое прервалось в 2018 году, обозначив новый период адаптации россиян к ухудшившимся экономическим условий. Опросы последних двух лет обозначают менее резкий, но устойчивый тренд на ухудшение показателя.
Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума
Оценка необходимого прожиточного минимума зависит в том числе от размера населенного пункта. Для каждого типа населенных пунктов был рассчитан средний оценочный минимальный уровень дохода. В Москве две трети респондентов оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума в регионе. Жители крупных и средних городов оценивают свое положение существенно хуже: лишь около трети респондентов считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сельской местности доля таких респондентов около 15%.
Оценка необходимого прожиточного минимума (среднее по размеру населенного пункта)
|Москва
|более 500 тыс.
|от 100 до 500 тыс.
|города до 100 тыс.
|село
|2021
|36
|24,9
|24,7
|22,7
|21,8
|2019
|29,6
|21,6
|20,7
|19,8
|18,5
Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта)
Степан ГОНЧАРОВ
Ольга КАРАЕВА
Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.