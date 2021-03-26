Пресс-выпуски

Оценка необходимого прожиточного минимума среди россиян

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Данные очередного исследования благосостояния населения, проведенного Левада-Центром в феврале 2021 года, показывают: 25% считают, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум.

Пояснения к методологии. Данные опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приведены усредненные данные за год. Респондентам задавался вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?», а также выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Из массива удалены верхний и нижний процентиль.

Уровень ожидаемого прожиточного минимума более чем в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом (на 2021 год он составляет 11 653 руб.).

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.)

…чтобы обеспечить прожиточный минимум (субъективный прожиточный минимум)Среднедушевой доход семьи в месяцОфициальный прожиточный минимум (Росстат)
202124,618,6 (в 2020 – 17,7)11,7
201921,016,811,2

Нынешнее исследование фиксирует постепенный рост среднедушевых доходов в номинальном объеме (среднедушевой доход составил 18,6 тыс. руб. в месяц), однако, темп роста ожидаемого прожиточного минимума его опережает (средняя оценка составила 24,6 тыс. руб. в месяц). Разрыв между оценками необходимого минимума для жизни и среднедушевым доходом во времени только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 г. – на 25%, в опросе 2021 г. – на 32%. Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни.

Сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц … (тыс. руб.) 

Исследовательская лаборатория Левада-Центра (Levada Lab) рассчитала индикатор бедности населения: долю респондентов, живущих выше прожиточного минимума по годам. Данные исследования позволяют сделать следующие выводы.

  • В 2021 году 25% респондентов сочли свой доход выше необходимого прожиточного минимума. Тренд указывает на продолжающееся снижение доли россиян, способных поддерживать необходимый уровень жизни (2017 – 26%, 2018 – 29%, 2019 – 28%). 
  • Этот показатель оказывается на уровне кризиса 2008-2010 годов и заметно ниже своего пика в 2014-2015 годах.
  • В долгосрочной перспективе заметно снижение с 2015 года, которое прервалось в 2018 году, обозначив новый период адаптации россиян к ухудшившимся экономическим условий. Опросы последних двух лет обозначают менее резкий, но устойчивый тренд на ухудшение показателя.

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума

Оценка необходимого прожиточного минимума зависит в том числе от размера населенного пункта. Для каждого типа населенных пунктов был рассчитан средний оценочный минимальный уровень дохода. В Москве две трети респондентов оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума в регионе. Жители крупных и средних городов оценивают свое положение существенно хуже: лишь около трети респондентов считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сельской местности доля таких респондентов около 15%.

Оценка необходимого прожиточного минимума (среднее по размеру населенного пункта)

Москваболее 500 тыс.от 100 до 500 тыс.города до 100 тыс.село
20213624,924,722,721,8
201929,621,620,719,818,5

Доля россиян в %, которые оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума (по размеру населенного пункта)

Степан ГОНЧАРОВ

Ольга КАРАЕВА

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.