Российско-Китайские отношения

Сегодня 75% россиян положительно относятся к Китаю , отрицательно – 14%. Отношение к Китаю резко улучшилось в 2014 году на фоне конфликта России и Запада: тогда всего за полгода положительные оценки Китая выросли с 55% до 77%. Символически важным оказалось участие китайского лидера Си Цзиньпина в параде Победы в 2015 году, на котором он стал главным иностранным гостем торжества. В том же году положительное отношение к Китаю достигло 80-81%.
Отношение к Китаю
Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?
|Хорошо
|Плохо
|Затруднились ответить
|03.1995
|03.1997
|12.1998
|12.1999
|07.2000
|07.2003
|08.2005
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|10.2006
|04.2007
|05.2007
|11.2007
|10.2009
|02.2011
|03.2013
|06.2013
|11.2013
|05.2014
|11.2014
|01.2015
|03.2015
|05.2015
|07.2015
|09.2015
|01.2016
|03.2016
|09.2016
|03.2017
|08.2017
|01.2018
|09.2018
|11.2019
|01.2020
|01.2021
|48
|57
|67
|72
|76
|76
|65
|62
|63
|65
|62
|60
|65
|67
|76
|68
|63
|57
|55
|77
|75
|81
|75
|80
|75
|72
|72
|78
|67
|76
|71
|69
|75
|72
|65
|75
|21
|27
|19
|12
|15
|16
|22
|23
|25
|21
|26
|27
|22
|22
|15
|21
|24
|32
|31
|8
|13
|8
|12
|7
|13
|14
|13
|11
|16
|13
|14
|13
|13
|17
|24
|14
|30
|17
|14
|16
|10
|8
|12
|15
|13
|14
|13
|13
|12
|12
|9
|12
|13
|11
|14
|15
|13
|11
|13
|13
|12
|15
|16
|12
|17
|11
|15
|18
|12
|11
|11
|12
Большинство россиян считают, что за последние 10 лет КНР стала пользоваться большим уважением в мире – в январе 2021 года так ответили 56% респондентов. Это больше, чем в аналогичном вопросе про Россию – 42% россиян считают, что страну стали больше уважать. Лишь 9% россиян уверены, что за последние 10 лет в мире стали больше уважать США.
Почти половина россиян (46%) считают, что США стали пользоваться меньшим уважением, в случае КНР этот показатель составляет лишь 9%, в случае России – 26%.
Больше половины (55%) россиян считают, что отношения России и Китая укрепляют положение России в мире, противоположной точки зрения придерживаются лишь 9%. Треть опрошенных (34%) считают, что отношения России и Китая ослабляют отношения России и США, 20% придерживаются противоположной позиции.
Денис ВОЛКОВ, Степан ГОНЧАРОВ, Дина СМЕЛТЦ, Брендан ХЕЛМ
Методология
Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.