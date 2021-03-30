Пресс-выпуски

Российско-Китайские отношения

Версия для печати Версия для печати

Сегодня 75% россиян положительно относятся к Китаю , отрицательно – 14%. Отношение к Китаю резко улучшилось в 2014 году на фоне конфликта России и Запада: тогда всего за полгода положительные оценки Китая выросли с 55% до 77%. Символически важным оказалось участие китайского лидера Си Цзиньпина в параде Победы в 2015 году, на котором он стал главным иностранным гостем торжества. В том же году положительное отношение к Китаю достигло 80-81%.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
03.199503.199712.199812.199907.200007.200308.200505.200606.200607.200610.200604.200705.200711.200710.200902.201103.201306.201311.201305.201411.201401.201503.201505.201507.201509.201501.201603.201609.201603.201708.201701.201809.201811.201901.202001.2021
485767727676656263656260656776686357557775817580757272786776716975726575
212719121516222325212627222215212432318138127131413111613141313172414
3017141610812151314131312129121311141513111313121516121711151812111112

Большинство россиян считают, что за последние 10 лет КНР стала пользоваться большим уважением в мире – в январе 2021 года так ответили 56% респондентов. Это больше, чем в аналогичном вопросе про Россию – 42% россиян считают, что страну стали больше уважать. Лишь 9% россиян уверены, что за последние 10 лет в мире стали больше уважать США.

Почти половина россиян (46%) считают, что США стали пользоваться меньшим уважением, в случае КНР этот показатель составляет лишь 9%, в случае России – 26%.

Больше половины (55%) россиян считают, что отношения России и Китая укрепляют положение России в мире, противоположной точки зрения придерживаются лишь 9%. Треть опрошенных (34%) считают, что отношения России и Китая ослабляют отношения России и США, 20% придерживаются противоположной позиции.

Денис ВОЛКОВ, Степан ГОНЧАРОВ, Дина СМЕЛТЦ, Брендан ХЕЛМ

Методология

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.