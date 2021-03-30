Российско-Китайские отношения

Сегодня 75% россиян положительно относятся к Китаю , отрицательно – 14%. Отношение к Китаю резко улучшилось в 2014 году на фоне конфликта России и Запада: тогда всего за полгода положительные оценки Китая выросли с 55% до 77%. Символически важным оказалось участие китайского лидера Си Цзиньпина в параде Победы в 2015 году, на котором он стал главным иностранным гостем торжества. В том же году положительное отношение к Китаю достигло 80-81%.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

03.1995 03.1997 12.1998 12.1999 07.2000 07.2003 08.2005 05.2006 06.2006 07.2006 10.2006 04.2007 05.2007 11.2007 10.2009 02.2011 03.2013 06.2013 11.2013 05.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 01.2016 03.2016 09.2016 03.2017 08.2017 01.2018 09.2018 11.2019 01.2020 01.2021 48 57 67 72 76 76 65 62 63 65 62 60 65 67 76 68 63 57 55 77 75 81 75 80 75 72 72 78 67 76 71 69 75 72 65 75 21 27 19 12 15 16 22 23 25 21 26 27 22 22 15 21 24 32 31 8 13 8 12 7 13 14 13 11 16 13 14 13 13 17 24 14 30 17 14 16 10 8 12 15 13 14 13 13 12 12 9 12 13 11 14 15 13 11 13 13 12 15 16 12 17 11 15 18 12 11 11 12

Большинство россиян считают, что за последние 10 лет КНР стала пользоваться большим уважением в мире – в январе 2021 года так ответили 56% респондентов. Это больше, чем в аналогичном вопросе про Россию – 42% россиян считают, что страну стали больше уважать. Лишь 9% россиян уверены, что за последние 10 лет в мире стали больше уважать США.

Почти половина россиян (46%) считают, что США стали пользоваться меньшим уважением, в случае КНР этот показатель составляет лишь 9%, в случае России – 26%.

Больше половины (55%) россиян считают, что отношения России и Китая укрепляют положение России в мире, противоположной точки зрения придерживаются лишь 9%. Треть опрошенных (34%) считают, что отношения России и Китая ослабляют отношения России и США, 20% придерживаются противоположной позиции.

Денис ВОЛКОВ, Степан ГОНЧАРОВ, Дина СМЕЛТЦ, Брендан ХЕЛМ

Методология Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.