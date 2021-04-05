82% россиян знают о решении суда над Алексеем Навальным. 26% – подробно следили за развитием событий, 56% – что-то слышали. Внимательнее всего за событиями следила молодёжь и люди в возрасте 55 лет и старше – по 32%.

Почти половина опрошенных (48%) считают решение суда над Алексеем Навальным справедливым, 29% придерживаются противоположной точки зрения. 23% затруднились ответить.

При этом лишь 35% респондентов в возрасте 18-24 лет считают решение справедливым, половина опрошенных в группе (50%) – несправедливым. Среди респондентов 55 лет и старше 60% считают решение справедливым, 19% – несправедливым.

Среди тех, кто считает решение несправедливым, 61% хотели бы скорейшего освобождения Алексея Навального. 30% считающих решение несправедливым – всё равно. 8% не хотели бы освобождения политика.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”.

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.