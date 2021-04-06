Отношение к брокерам среди инвесторов

Полный отчет по опросу инвесторов читайте на сайте Левада-Центра
Интерес к финансовым инвестициям как в России, так и в мире активно набирает обороты. По данным Мосбиржи число частных инвесторов на фондовом рынке России превысило 8 млн человек. Особый рост наблюдался в 2020 году в связи с падением процентных ставок по вкладам. Появление брокерских сервисов от ведущих банков снижает порог входа и стимулирует входить в сферу тех, кто привык доверять другим способам сбережений: депозиты и приобретение недвижимости. А стремительный взлет акций Gamestop означает, что действия игроков могут быть обусловлены не только финансовой выгодой, но и социальными потребностями. Исследовательская лаборатория Левада-Центра – Levada Lab – начинает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян.
Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.
Самые популярные брокерские сервисы: Тинькофф Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции и Сбербанк Инвестор. Ими пользуются 53%, 30% и 20% опрошенных соответственно. Сервисами БКС пользуются 10% респондентов, а Открытие Брокер – 8%. Статистика по активным клиентам, предоставляемая Московской биржей, указывает на приблизительно равное число активных пользователей сервисов ВТБ и Сбербанк. Разница данных может быть обусловлена тем, что телеграм-аудитория может представлять более аудиторию, которая активно интересуется инвестициями и читает тематические ресурсы.
Какие брокерские сервисы вы используете? (в %)
|Тинькофф Инвестиции
|53
|ВТБ Мои Инвестиции
|30
|Сбербанк Инвестор
|20
|Мой брокер (БКС)
|10
|Открытие Брокер Инвестиции
|8
|Финам
|7
|Альфа-Директ
|6
|Фридом Финанс
|5
|Альфа-Капитал
|2
|ATON Trading
|1
|Газпром Инвестиции
|1
|Септем Капитал
|<1
|БК Регион
|<1
|МТС Инвестиции
|<1
|Другое
|11
|Не использую брокерские сервисы
|2
На выбор сервиса оказывают влияние прежде всего легкость использования, лояльность банку, широкий выбор инструментов, удобство пополнения счета, низкая комиссия, высокий уровень надежности. Исследование показывает, что отношение пользователей к сервисам разнится. Так, «Тинькофф Инвестиции» чаще выбирают из-за его доступности, простоты освоения. «Сбербанк Инвест» и «Альфа-Директ» чаще выбирают пользователи банковских сервисов этих компаний.
Что повлияло на выбор используемых сервисов? (в %)
|Легко разобраться, начать работу
|53
|Являюсь клиентом этого банка
|51
|Широкий выбор инструментов (акции, облигации и другое)
|47
|Удобное пополнение счета
|43
|Низкая комиссия на сделки
|41
|Высокий уровень надежности брокера
|39
|Удобно представлена информация по доходам, дивидендам, выплатам
|29
|Наличие аналитических статей, комментариев
|16
|Хорошая служба поддержки
|15
|Рекомендации знакомых
|9
|Автоматизация работы (подбор портфеля, акций)
|4
|Другое
|7
Мы предложили респондентам в открытом вопросе описать проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе работы с брокерскими предложениями. Пользователи брокерских сервисов отмечали нехватку доступа к зарубежным ценным бумагам (10%), недостаточные возможности аналитики портфелей (9%). Также пользователи достаточно часто упоминали нестабильность работы приложений (7%) и пожелание меньших комиссий (5%). Треть респондентов отметила, что им «всего хватает» (26%). Чаще всех так отвечали пользователи сервиса «Открытие Брокер», а реже – пользователи Сбербанк Инвестор.
В целом пожелания респондентов можно объединить в три группы: улучшение инструментов аналитики (25%), расширении доступа к финансовым инструментам (22%) и совершенствование пользовательских интерфейсом (21%).
Чего вам не хватает в используемых сервисах? (в %, агрегированные по категориям данные открытого вопроса)
|Инструменты аналитики
|25
|Доступ к финансовым инструментам
|22
|Удобство пользования интерфейсом
|21
|Другое
|13
|Все устраивает
|26
Степан ГОНЧАРОВ, Ольга КАРАЕВА
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.