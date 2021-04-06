Пресс-выпуски

Отношение к брокерам среди инвесторов

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Полный отчет по опросу инвесторов читайте на сайте Левада-Центра

Интерес к финансовым инвестициям как в России, так и в мире активно набирает обороты. По данным Мосбиржи число частных инвесторов на фондовом рынке России превысило 8 млн человек. Особый рост наблюдался в 2020 году в связи с падением процентных ставок по вкладам. Появление брокерских сервисов от ведущих банков снижает порог входа и стимулирует входить в сферу тех, кто привык доверять другим способам сбережений: депозиты и приобретение недвижимости. А стремительный взлет акций Gamestop означает, что действия игроков могут быть обусловлены не только финансовой выгодой, но и социальными потребностями. Исследовательская лаборатория Левада-Центра – Levada Lab – начинает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян.

Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFutureMarketTwitsMMIIF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.

Самые популярные брокерские сервисы: Тинькофф Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции и Сбербанк Инвестор. Ими пользуются 53%, 30% и 20% опрошенных соответственно. Сервисами БКС пользуются 10% респондентов, а Открытие Брокер – 8%. Статистика по активным клиентам, предоставляемая Московской биржей, указывает на приблизительно равное число активных пользователей сервисов ВТБ и Сбербанк. Разница данных может быть обусловлена тем, что телеграм-аудитория может представлять более аудиторию, которая активно интересуется инвестициями и читает тематические ресурсы.

Какие брокерские сервисы вы используете? (в %)

Тинькофф Инвестиции53
ВТБ Мои Инвестиции30
Сбербанк Инвестор20
Мой брокер (БКС)10
Открытие Брокер Инвестиции8
Финам7
Альфа-Директ6
Фридом Финанс5
Альфа-Капитал2
ATON Trading1
Газпром Инвестиции1
Септем Капитал<1
БК Регион<1
МТС Инвестиции<1
Другое11
Не использую брокерские сервисы2

На выбор сервиса оказывают влияние прежде всего легкость использования, лояльность банку, широкий выбор инструментов, удобство пополнения счета, низкая комиссия, высокий уровень надежности. Исследование показывает, что отношение пользователей к сервисам разнится. Так, «Тинькофф Инвестиции» чаще выбирают из-за его доступности, простоты освоения. «Сбербанк Инвест» и «Альфа-Директ» чаще выбирают пользователи банковских сервисов этих компаний.

Что повлияло на выбор используемых сервисов? (в %)

Легко разобраться, начать работу53
Являюсь клиентом этого банка51
Широкий выбор инструментов (акции, облигации и другое)47
Удобное пополнение счета43
Низкая комиссия на сделки41
Высокий уровень надежности брокера39
Удобно представлена информация по доходам, дивидендам, выплатам29
Наличие аналитических статей, комментариев16
Хорошая служба поддержки15
Рекомендации знакомых9
Автоматизация работы (подбор портфеля, акций)4
Другое7

Мы предложили респондентам в открытом вопросе описать проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе работы с брокерскими предложениями. Пользователи брокерских сервисов отмечали нехватку доступа к зарубежным ценным бумагам (10%), недостаточные возможности аналитики портфелей (9%). Также пользователи достаточно часто упоминали нестабильность работы приложений (7%) и пожелание меньших комиссий (5%). Треть респондентов отметила, что им «всего хватает» (26%). Чаще всех так отвечали пользователи сервиса «Открытие Брокер», а реже – пользователи Сбербанк Инвестор.

В целом пожелания респондентов можно объединить в три группы: улучшение инструментов аналитики (25%), расширении доступа к финансовым инструментам (22%) и совершенствование пользовательских интерфейсом (21%).

Чего вам не хватает в используемых сервисах? (в %, агрегированные по категориям данные открытого вопроса)

Инструменты аналитики25
Доступ к финансовым инструментам22
Удобство пользования интерфейсом21
Другое13
Все устраивает26

Степан ГОНЧАРОВ, Ольга КАРАЕВА

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