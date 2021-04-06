Отношение к брокерам среди инвесторов

Полный отчет по опросу инвесторов читайте на сайте Левада-Центра

Интерес к финансовым инвестициям как в России, так и в мире активно набирает обороты. По данным Мосбиржи число частных инвесторов на фондовом рынке России превысило 8 млн человек. Особый рост наблюдался в 2020 году в связи с падением процентных ставок по вкладам. Появление брокерских сервисов от ведущих банков снижает порог входа и стимулирует входить в сферу тех, кто привык доверять другим способам сбережений: депозиты и приобретение недвижимости. А стремительный взлет акций Gamestop означает, что действия игроков могут быть обусловлены не только финансовой выгодой, но и социальными потребностями. Исследовательская лаборатория Левада-Центра – Levada Lab – начинает серию исследований, посвященных инвестиционному поведению россиян.

Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.

Самые популярные брокерские сервисы: Тинькофф Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции и Сбербанк Инвестор. Ими пользуются 53%, 30% и 20% опрошенных соответственно. Сервисами БКС пользуются 10% респондентов, а Открытие Брокер – 8%. Статистика по активным клиентам, предоставляемая Московской биржей, указывает на приблизительно равное число активных пользователей сервисов ВТБ и Сбербанк. Разница данных может быть обусловлена тем, что телеграм-аудитория может представлять более аудиторию, которая активно интересуется инвестициями и читает тематические ресурсы.

Какие брокерские сервисы вы используете? (в %)

Тинькофф Инвестиции 53 ВТБ Мои Инвестиции 30 Сбербанк Инвестор 20 Мой брокер (БКС) 10 Открытие Брокер Инвестиции 8 Финам 7 Альфа-Директ 6 Фридом Финанс 5 Альфа-Капитал 2 ATON Trading 1 Газпром Инвестиции 1 Септем Капитал <1 БК Регион <1 МТС Инвестиции <1 Другое 11 Не использую брокерские сервисы 2

На выбор сервиса оказывают влияние прежде всего легкость использования, лояльность банку, широкий выбор инструментов, удобство пополнения счета, низкая комиссия, высокий уровень надежности. Исследование показывает, что отношение пользователей к сервисам разнится. Так, «Тинькофф Инвестиции» чаще выбирают из-за его доступности, простоты освоения. «Сбербанк Инвест» и «Альфа-Директ» чаще выбирают пользователи банковских сервисов этих компаний.

Что повлияло на выбор используемых сервисов? (в %)

Легко разобраться, начать работу 53 Являюсь клиентом этого банка 51 Широкий выбор инструментов (акции, облигации и другое) 47 Удобное пополнение счета 43 Низкая комиссия на сделки 41 Высокий уровень надежности брокера 39 Удобно представлена информация по доходам, дивидендам, выплатам 29 Наличие аналитических статей, комментариев 16 Хорошая служба поддержки 15 Рекомендации знакомых 9 Автоматизация работы (подбор портфеля, акций) 4 Другое 7

Мы предложили респондентам в открытом вопросе описать проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе работы с брокерскими предложениями. Пользователи брокерских сервисов отмечали нехватку доступа к зарубежным ценным бумагам (10%), недостаточные возможности аналитики портфелей (9%). Также пользователи достаточно часто упоминали нестабильность работы приложений (7%) и пожелание меньших комиссий (5%). Треть респондентов отметила, что им «всего хватает» (26%). Чаще всех так отвечали пользователи сервиса «Открытие Брокер», а реже – пользователи Сбербанк Инвестор.

В целом пожелания респондентов можно объединить в три группы: улучшение инструментов аналитики (25%), расширении доступа к финансовым инструментам (22%) и совершенствование пользовательских интерфейсом (21%).

Чего вам не хватает в используемых сервисах? (в %, агрегированные по категориям данные открытого вопроса)

Инструменты аналитики 25 Доступ к финансовым инструментам 22 Удобство пользования интерфейсом 21 Другое 13 Все устраивает 26

Степан ГОНЧАРОВ, Ольга КАРАЕВА

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