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Отношение к США и слова Байдена о Путине

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Отношение к США

За последние месяцы отношение россиян к США не претерпело изменений. 40% россиян хорошо относятся к Америке, как и в январе 2021 года. 42% россиян относятся к США плохо – в январе 2021 года этот показатель составлял 43%, изменение в пределах статистической погрешности.

Отношение к США

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Лучше всего к США относятся молодые группы россиян: 65% в группе 18-24 года, 51% – в группе 25-39 лет. Хуже всего – старшие группы: 55% в группе 55 лет старше относятся к США плохо.

72% респондентов, предпочитающих телеграм-каналы в качестве основных источников информации, хорошо относятся к США, лишь 20% – плохо. Для читателей социальных сетей эти показатели составляют 59% и 24% соответственно, для читателей интернет изданий – 58% и 28%.

Хуже всего относятся к США телезрители и радиослушатели: 53% и 52% соответственно относятся плохо.

Более образованные и более обеспеченные респонденты относятся к США лучше остальных (см. таблицы).

Отношение к словам Джо Байдена о Владимире Путине

При этом треть россиян (33%) возмутилась высказыванием президента США о Владимире Путине. Ещё 34% не испытали никаких особых чувств по этому поводу. 23% отнеслись к высказыванию “с недоумением”, 5% – “с пониманием”, 3% – “с удовлетворением”.

Президент США Джо Байден в интервью назвал Владимира Путина убийцей. Какие чувства у вас это вызывает?

Можно отметить различия реакций в разных возрастных группах: слова Байдена возмутили 52% россиян в группе 55 лет и старше и 35% в группе 40-54 года. Молодые группы граждан с гораздо большим равнодушием отнеслись к инциденту: 50% в группе 18-24 года и 49% в группе 25-39 лет “не испытали никаких особых чувств”.

Телезрители и радиослушатели оказались в большей степени возмущены высказыванием американского президента – по 48%. Читали новых медиа отнеслись к произошедшему равнодушно: 41% читателей интернет-изданий, 45% читателей соцсетей и 47% читателей телеграм-каналов “не испытали никаких особых чувств”. 18% читателей телеграм-каналов отнеслись к произошедшему “с пониманием”.

Данные опросаСкачать

Методология

Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.