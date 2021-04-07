Отношение к США и слова Байдена о Путине

Отношение к США

За последние месяцы отношение россиян к США не претерпело изменений. 40% россиян хорошо относятся к Америке, как и в январе 2021 года. 42% россиян относятся к США плохо – в январе 2021 года этот показатель составлял 43%, изменение в пределах статистической погрешности.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

04.1990 11.1991 08.1992 04.1993 03.1997 12.1998 03.1999 04.1999 05.1999 08.1999 09.1999 11.1999 12.1999 02.2000 05.2000 07.2000 02.2001 05.2001 09.2001 10.2001 11.2001 12.2001 01.2002 03.2002 04.2002 05.2002 06.2002 07.2002 08.2002 09.2002 10.2002 11.2002 01.2003 03.2003 03.2003 04.2003 05.2003 05.2003 06.2003 07.2003 08.2003 09.2003 10.2003 11.2003 12.2003 01.2004 02.2004 03.2004 04.2004 05.2004 06.2004 07.2004 08.2004 09.2004 10.2004 11.2004 12.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 09.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 05.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 03.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 08.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 08.2019 11.2019 01.2020 08.2020 11.2020 01.2021 03.2021 75 80 74 72 72 67 38 33 32 49 60 54 60 67 68 69 59 69 70 60 68 65 68 48 59 61 65 69 67 60 69 61 53 48 38 27 45 46 46 56 59 47 64 59 59 54 65 56 53 53 56 57 67 62 62 66 58 61 60 60 63 60 63 66 63 59 61 63 57 57 52 50 53 45 51 54 55 58 50 56 50 55 45 44 43 45 48 52 47 48 54 47 51 49 48 51 43 23 33 38 46 36 47 53 54 53 60 60 56 62 60 54 59 60 64 45 51 54 56 46 53 55 48 51 53 41 48 43 18 17 17 18 12 19 16 19 21 21 23 25 19 25 23 28 37 37 24 35 31 24 26 25 20 42 33 31 34 31 42 47 42 42 35 40 40 7 6 8 7 18 23 49 53 54 33 25 31 28 22 21 23 27 22 20 27 22 24 20 41 34 28 26 19 22 29 24 29 38 40 55 66 43 44 42 38 30 43 28 33 30 36 29 36 36 37 35 35 26 31 31 29 34 32 31 32 29 31 29 26 26 30 30 30 32 32 37 39 39 44 39 36 34 33 39 32 36 35 45 47 48 43 41 38 39 41 35 42 39 37 40 37 46 67 51 49 40 50 40 33 31 34 27 27 29 26 27 33 29 27 23 40 35 32 32 38 34 25 39 38 36 49 37 44 71 74 73 73 81 73 73 70 68 70 65 64 70 65 65 56 49 51 61 51 59 60 52 56 69 40 55 57 56 43 44 40 46 46 51 43 42 19 14 20 22 10 10 13 14 15 18 15 15 13 12 11 8 13 9 10 12 10 11 12 10 8 11 10 13 11 10 7 10 9 12 7 7 12 10 13 6 11 11 9 9 11 10 7 8 11 10 8 9 7 7 7 5 8 7 9 8 8 9 8 8 11 10 9 7 11 12 12 12 8 11 9 11 11 10 11 12 14 10 11 9 10 12 12 10 14 11 11 11 15 12 12 11 10 15 13 14 14 14 14 15 14 14 13 16 12 13 13 12 13 13 15 15 14 12 15 13 17 13 11 11 11 15 13 11 9 10 9 7 8 12 11 12 10 13 10 11 9 13 16 14 12 15 14 11 16 22 19 11 18 12 12 11 16 14 13 12 12 14 17 18

Лучше всего к США относятся молодые группы россиян: 65% в группе 18-24 года, 51% – в группе 25-39 лет. Хуже всего – старшие группы: 55% в группе 55 лет старше относятся к США плохо.

72% респондентов, предпочитающих телеграм-каналы в качестве основных источников информации, хорошо относятся к США, лишь 20% – плохо. Для читателей социальных сетей эти показатели составляют 59% и 24% соответственно, для читателей интернет изданий – 58% и 28%.

Хуже всего относятся к США телезрители и радиослушатели: 53% и 52% соответственно относятся плохо.

Более образованные и более обеспеченные респонденты относятся к США лучше остальных (см. таблицы).

Отношение к словам Джо Байдена о Владимире Путине

При этом треть россиян (33%) возмутилась высказыванием президента США о Владимире Путине. Ещё 34% не испытали никаких особых чувств по этому поводу. 23% отнеслись к высказыванию “с недоумением”, 5% – “с пониманием”, 3% – “с удовлетворением”.

Президент США Джо Байден в интервью назвал Владимира Путина убийцей. Какие чувства у вас это вызывает?

Можно отметить различия реакций в разных возрастных группах: слова Байдена возмутили 52% россиян в группе 55 лет и старше и 35% в группе 40-54 года. Молодые группы граждан с гораздо большим равнодушием отнеслись к инциденту: 50% в группе 18-24 года и 49% в группе 25-39 лет “не испытали никаких особых чувств”.

Телезрители и радиослушатели оказались в большей степени возмущены высказыванием американского президента – по 48%. Читали новых медиа отнеслись к произошедшему равнодушно: 41% читателей интернет-изданий, 45% читателей соцсетей и 47% читателей телеграм-каналов “не испытали никаких особых чувств”. 18% читателей телеграм-каналов отнеслись к произошедшему “с пониманием”.

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.