В марте текущего года в рамках регулярного ежемесячного опроса Левада-Центра респондентам вместе с набором обычных вопросов об отношении населения к деятельности президента были заданы два парных вопроса о достижениях и неудачах В. Путина. Что люди считают главным достижением В. Путина за годы его нахождения у власти? Оба вопроса (в последней редакции) звучат следующим образом:
- В КАКИХ (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ) ОБЛАСТЯХ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОБИЛСЯ УСПЕХА ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ?
- В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ?
И признание успехов его правления, и понимание отсутствия ожидавшихся результатов высказывают относительное меньшинство опрошенных (консенсус в обоих случаях не превышает 40%, но это не резко очерченные группы – оба массива частично пересекаются и образуют нестабильную зону совпадающих мнений). Общий баланс достижений и неудач Путина в качестве главы государства, авторитарного руководителя страны на протяжении 20 с лишним лет, к 2021 году выглядит следующим образом (табл.1).
Можно выделить пять-шесть сфер, где признание успехов явно преобладает над неудачами (превышение первых над вторыми составляет не менее 10 пп.), и 3 области управления, которые считаются провальными (борьба с «олигархами», повышение уровня благосостояния населения, борьба с коррупцией). Все названные ниже сферы социальной жизни общественное мнение относит к компетентности президента, что бывает только при режимах, в которых ликвидированы разделение властей, автономность местного самоуправления и гражданского общества, а в экономике доминирует централизованные ведомства и государственные корпорации.
Таблица 1
Успехи и неуспехи путинского руководства страной
|Достижения
|Неудачи
|баланс
|Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил
|38
|4
|+34
|Решение чеченской проблемы
|34
|5
|+29
|Устранение опасности терроризма в стране
|32
|6
|+26
|Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки
|28
|13
|+15
|Экономическое развитие страны
|25
|28
|-3
|Борьба с преступностью
|25
|14
|+11
|Укрепление международных позиций России
|24
|6
|+18
|Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий
|21
|39
|-18
|Борьба с коррупцией, взяточничеством
|20
|38
|-18
|Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России
|16
|7
|+9
|Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране
|14
|16
|-2
|Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса
|12
|13
|-1
|Улучшение отношений России со странами Запада
|12
|15
|-3
|Обуздание «олигархов», ограничение их влияния
|11
|34
|-23
|Укрепление морали и нравственности в стране
|9
|13
|-4
|Защита демократии и политических свобод граждан
|9
|12
|-3
В % ко всем опрошенным. Ранжировано по «успехам»
Вопросы этого рода в исследованиях нашего Центра задаются с 2004 года, со времени подведения итогов первого срока Путина на этом посту, что позволяет проследить динамику общественного мнения относительно результативности проводимой политики главой государства (табл. 2). Очевидно, что к настоящему времени доля признающих его заслуги увеличивается почти по всем статьям рассмотрения.
Таблица 2
Что бы вы назвали главным достижением В. Путина
за годы его нахождения у власти?
|2004-2021 гг.
|‘04
|‘05
|‘06
|‘07
|‘10
|‘12
|‘14
|‘15
|‘16
|‘17
|‘18
|‘21
|Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил
|8
|9
|7
|13
|9
|12
|21
|22
|25
|39
|41
|38
|Решение чеченской проблемы
|8
|9
|8
|18
|9
|10
|16
|17
|23
|26
|29
|34
|Устранение опасности терроризма в стране
|3
|5
|5
|8
|4
|7
|7
|10
|16
|7
|24
|32
|Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки
|12
|10
|11
|17
|13
|12
|19
|18
|15
|24
|24
|28
|Экономическое развитие страны
|10
|7
|5
|12
|12
|9
|9
|9
|8
|18
|20
|25
|Борьба с преступностью
|6
|8
|6
|8
|6
|4
|5
|7
|10
|9
|19
|25
|Укрепление международных позиций России
|15
|18
|18
|23
|19
|17
|17
|18
|23
|34
|30
|24
|Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий
|14
|12
|14
|15
|20
|14
|14
|13
|11
|16
|16
|21
|Борьба с коррупцией, взяточничеством
|11
|9
|6
|12
|7
|6
|10
|11
|10
|11
|20
|20
|Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России
|3
|5
|6
|4
|5
|4
|4
|5
|6
|9
|17
|16
|Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране
|14
|10
|10
|15
|16
|11
|17
|16
|11
|17
|16
|14
|Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса
|8
|6
|5
|10
|11
|8
|8
|9
|7
|7
|10
|12
|Улучшение отношений России со странами Запада
|15
|18
|19
|23
|23
|13
|4
|5
|8
|8
|13
|12
|Обуздание «олигархов», ограничение их влияния
|12
|9
|8
|8
|6
|8
|8
|9
|8
|10
|10
|11
|Укрепление морали и нравственности в стране
|2
|2
|2
|3
|4
|3
|2
|5
|7
|5
|10
|9
|Защита демократии и политических свобод граждан
|5
|3
|5
|7
|4
|4
|2
|3
|4
|5
|8
|9
|Сотрудничество с другими странами СНГ
|13
|11
|13
|12
|15
|10
|13
|16
|13
|18
|28
|–
|Не вижу никаких достижений
|12
|14
|15
|9
|9
|15
|8
|8
|9
|7
|10
|11
|Затруднились ответить
|15
|12
|12
|10
|13
|11
|9
|5
|11
|5
|3
|5
|Число опрошенных
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|800
|800
|800
|1600
|1600
|1600
|1600
В % ко всем опрошенным. Ранжировано по 2021 году
Главное достижение Путина, которое общественное мнение признает, начиная с 2014 года, — это усиление армии, модернизация вооруженных сил. Две затяжные чеченские войны показали слабые стороны российской военной организации и снижение престижа военнослужащих. Реформы в армии, последовавшие после русско-грузинской войны, вместе с эффективной милитаристской пропагандой дали результат: авторитет вооруженных сил повысился, армия вышла на первую позиции в рейтинге институтов, пользующихся доверием, опередив самого президента. Доля россиян, не просто отметившая эту политику Путина, но и оценивших ее как главное его достижение, выросла за 15 лет с 8% до 38-41%. Сильная армия, по мнению россиян, – основная составляющая представлений о «Великой державе», оттеснившая на второй план все другие определения государства такого класса: обязательность наличия высокого уровня жизни граждан, развитые правовые институты, признанные в мире успехи национальной науки и культуры и т.п. «Мощная армия» и «громадность территории» доминирует в сознании населения при опросах о России как «Великой державе». Люди действительно этого хотели: в конце 1990-х годов общественное мнение ждало от следующего после Ельцина президента выполнения двух задач, которые оно ставило перед предполагаемыми претендентами на этот пост: «выход из глубокого экономического кризиса» и возвращение России статуса «супердержавы», которым, по их мнению, обладал СССР. Демонстрация военной мощи перед мировым сообществом вполне компенсировало новую бедность, последовавшей за кризисом 1998 года, разочарования в результатах реформ, которые люди переживали очень болезненно.
Второй по значимости успех Путина – решение чеченской проблемы. Далеко не все готовы согласиться с таким вариантом политического компромисса после двух войн, продолжавшихся более 12 лет, но большинство россиян, как следует из предыдущих опросов Левада-Центра, согласны с тем, что «лучше Кадыров, чем бесконечная война», порождающая хроническую угрозу переноса терроризма с Кавказа на внутренние регионы России. Доля таких мнений о политике в отношении Чечни также увеличилась с 8% (2004 г.) до 34% (2021 г.), как и сознание устранения опасности терактов, что также приписывается Путину (доля таких ответов выросла с 3% до 32%). То, что терроризм – непосредственное следствие ельцинской и позже – путинской политики на Кавказе, большая часть россиян не сознают, или не хотят признавать, вытесняют из сознания, закрываются от этого факта.
С меньшей определенностью и уверенностью, но все же более четверти взрослого населения признает сегодня такие достижения Путина, как наведение порядка в стране (рост с 12 до 28%), борьбу с преступностью (с 6% до 25%), укрепления международных позиций России (с 15% до максимальных значений в 2017 году – 34%, после которого последовало снижение до 24% в 2021 г.). Последнее мнение может служить также показателем эффективности пропаганды, способной убедить людей в том, что даже явные провалы внешней политики России (растущая изоляция страны, ужесточение санкций со стороны мирового сообщества, общее усиление негативизма к путинской России и др.) могут восприниматься как успех политического курса ее руководства.
Вместе с тем оценки политики Путина стали не просто более противоречивыми (понятно, что разные социальные группы по-разному оценивают его политику), но и более негативными, особенно по отношению к вещам, непосредственно определяющим повседневную жизнь большей части населения России. Учитывая характерное нежелание высказывать негативные суждения о деятельности «власть предержащих» и обычную склонность уходить от ответа или прятаться за вариантом «затрудняюсь ответить», уже в 2004 году была принята формулировка «наименее удачные действия» (а не более прямое определение – «неудача», «провал», «отсутствие достижений», сохраненная и в последующих опросах – табл.3).
Неудачи правления Путина связаны уже не с символическими достижениями («возрождением России», «стабильностью», «порядком»), а с более важными – с точки зрения повседневных проблем частного существования обычного человека – критериями и оценками его политики: сюда относится вопросы благосостояния населения, экономического развития страны, обеспечением социальной справедливости , а значит – с борьбой с плутократией, коррупцией правящей бюрократии, «равноудалением» придворных «олигархов» и т.п.
Динамика массовых оценок в этом плане была следующей: разочаровывающее понимание неудачи в повышении уровня жизни, признаваемое в середине 2000-х годов каждым пятым россиянином, постепенно вытеснялось, доля таких ответов уже к 2009 году сократилась почти вдвое (с 21 до 13%), но после кризиса 2015 года стала опять быстро расти, достигнув максимума к марту 2021 года (39%).
Устойчивым оказалось представление о том, что «борьба с коррупцией» (первую очередь – чиновников, госаппарата) носит фактически декларативный характер (показатель «отсутствия успеха» Путина в этой сфере составляет в среднем за все годы 32%; максимума он достигал на пике антипутинских протестов в 2012 году, а также в 2021 году – 38%).
Столь же иллюзорными оказались надежды на обеспечение социальной справедливости, равенства всех перед законом, на то, что Путин «обуздает олигархов», как он в духе радикального популизма, обещал во время кампании отъема ЮКОСА у Ходорковского. Мнения россиян на этот счет стали более распространенными: с 2004-2005 года, когда шел названный судебный процесс, доля таких ответов выросла с 14-16% до 34% в 2021 г.
Разочарование отсутствием результатов в экономике (что стало многим понятным после более чем 10-летней стагнации и снижения реальных доходов населения) заметно усилилось, ниже всего уровень подобных негативных ответов приходится на самый «лучший год» с точки зрения роста доходов населения – 2008 (8%), но к 2017–2021 годам доля таких ответов выросла до 26-28%.
Общий оптимизм, характерный для первых лет правления Путина, явно ослаб и потускнел.
Нормализация отношений с западными странами, которая представляется важной политической целью для более половины россиян, становится все более призрачной в контексте усиления конфронтационного курса президента.
Таблица 3
В каких областях действия В. Путина были наименее удачными?
|2004=2021 гг.
|‘04
|‘05
|‘06
|‘07
|‘08
|‘09
|‘10
|‘12
|‘14
|‘15
|‘16
|‘17
|‘21
|Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий
|21
|21
|20
|19
|17
|13
|13
|21
|15
|15
|27
|32
|39
|Борьба с коррупцией, взяточничеством
|28
|27
|28
|33
|32
|35
|37
|38
|28
|29
|29
|32
|38
|Обуздание «олигархов», ограничение их влияния
|19
|14
|16
|20
|18
|23
|24
|20
|15
|16
|19
|21
|34
|Экономическое развитие страны
|18
|19
|16
|11
|8
|12
|12
|14
|11
|17
|19
|26
|28
|Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране
|6
|6
|7
|6
|4
|5
|4
|5
|4
|5
|6
|8
|16
|Улучшение отношений России со странами Запада
|3
|1
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|6
|9
|8
|11
|15
|Борьба с преступностью
|25
|20
|18
|23
|17
|19
|18
|13
|7
|7
|6
|6
|14
|Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки
|10
|7
|8
|6
|4
|6
|6
|7
|5
|6
|4
|6
|13
|Создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса
|4
|4
|4
|6
|3
|5
|5
|7
|6
|6
|8
|10
|13
|Укрепление морали и нравственности в стране
|13
|13
|16
|22
|14
|16
|16
|16
|13
|10
|10
|10
|13
|Защита демократии и политических свобод граждан
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|4
|12
|Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России
|7
|5
|5
|10
|6
|6
|4
|7
|4
|6
|4
|4
|7
|Устранение опасности терроризма в стране
|24
|15
|9
|7
|4
|4
|9
|6
|4
|5
|3
|9
|6
|Укрепление международных позиций России
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|2
|4
|4
|7
|4
|5
|6
|Решение чеченской проблемы
|34
|27
|18
|13
|7
|9
|10
|10
|5
|3
|2
|4
|5
|Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил
|6
|5
|6
|4
|3
|5
|4
|5
|3
|7
|2
|5
|4
|Сотрудничество с другими странами СНГ
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|5
|4
|3
|4
|4
|–
|Не вижу никаких достижений/ неудач
|2
|2
|4
|3
|1
|3
|4
|6
|6
|5
|5
|1
|4
|Затруднились ответить
|10
|10
|12
|17
|20
|19
|16
|9
|18
|10
|8
|2
|11
|Число опрошенных
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|800
|800
|800
|1600
|1600
|1600
В % ко всем опрошенным. Ранжировано по 2021 году
Успехи Путина чаще и выше ценят пожилые люди, образованные и обеспеченные категории населения (среди них выделяются чиновники, служащие, люди старого закала, сохраняющего инерцию советского менталитета; именно они получили наибольшие бонусы от авторитарного правления). Для них военная мощь, «успокоение» (любой ценой) Чечни, «порядок в стране», экономическое развитие, укрепление международных позиций России – вещи символически значимые, показатели реставрации того порядка управления, который существовал в советское время, время их молодости и социализационного импринтинга. В минимальной степени позитивные оценки деятельности нынешнего президента разделяют, с одной стороны, молодые люди, с другой – жители депрессивной провинции (малых городов, сел или социальных низов крупных городов), респонденты с низкими доходами, далекие от вопросов текущей политики и державного величия.
Но дело не только в социальной обусловленности оценок, но и в типе получаемой информации, или точнее – в характере информационных каналов, по которым поступают сведения о государственной политике. Поскольку федеральные медиа-холдинги, прокремлевские СМИ, в первую очередь – ТВ, радио, пресса с большими тиражами, давно превратились в часть мощной индустрии пропаганды, то понятно, что их пользователи получают только тщательно контролируемую, «общественно одобряемую» и исключительно позитивную информацию о деятельности В.Путина. Таково рода сведения выходят за рамки политической рекламы, персонального восхваления «национального лидера», они – часть тщательно продуманной технологии мобилизации поддержки власти и обличения ее оппонентов. По этим каналам поступает только отфильтрованный «контент», исключающий сведения о неудачах, негативных последствиях путинской политики, общественной цене тех или иных действий высшего руководства в отношении национального благосостояния или безопасности граждан. Напротив, информация, поступающая по интернету, социальным сетям обладает несравненно большим многообразием, отражая (в отличие от официоза) различные интересы и позиции ее производителей, авторов, комментаторов и пользователей. Интернет и социальные сети (по крайней мере до настоящего времени) характеризуются относительной независимостью от официальных инстанций, в меньшей степени подчинены цензуре (самоцензуре). Поэтому в целом пользователи интернет-порталов, социальных сетей и, в особенности, телеграмм-каналов намного чаще и подчас весьма критично оценивают действия В.Путина и результаты его политики. По многим значимым вопросам и аспектам событий оценки Путина среди телезрителей и подписчиков телеграмм-каналов не просто расходятся, а прямо противоположны. Приведу лишь некоторые примеры подобных различий (табл.4)
Таблица 4
|Источники получаемой информации, которым больше всего доверяют респонденты
|достижения
|Неудачи
|Наведение порядка в стране
|в среднем – 28%
|в среднем – 13%
|ТВ
|35
|11
|Интернет-порталы
|25
|14
|Социальные сети
|25
|17
|Телеграмм-каналы
|16
|22
|Экономическое развитие страны
|(в среднем – 25%)
|(в среднем – 28%)
|ТВ
|34
|20
|Интернет-порталы
|24
|37
|Социальные сети
|24
|37
|Телеграмм-каналы
|19
|45
|Повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсий
|(в среднем – 21%)
|(в среднем – 39%)
|ТВ
|29
|33
|Интернет-порталы
|19
|47
|Социальные сети
|17
|44
|Телеграмм-каналы
|11
|54
Так, например, характер экономического развития при Путине телезрители оценивают скорее как его успех, в то время как пользователи телеграмм-каналов – скорее как неудачу (-45%, табл.4), защиту Путиным прав человека и демократию считают «неудачной» лишь 4% телезрителей и 15-17% пользователей телеграмм-каналов, социальных сетей, интернета.
«Повышение уровня жизни граждан» относят к успехам действующего президента в среднем 21%, к «неудачам» – 39%, но среди тех, кто больше всего доверяет ТВ, первых заметно больше (29%); «неудачной», напротив, считают его политику в этом плане лишь 33% телезрителей; зато среди пользователей соцсетей, телеграмм-каналов его действия в этой области негативно оценивают 47% и 44% в соцсетях и интернете, в аудиториях телеграмм-каналов – 54% (!).
Современное состояние здравоохранения в стране в качестве «большого достижения» Путина готовы рассматривать лишь 17% опрошенных (в среднем); провалом – 29%. Однако среди телезрителей доля одобряющих его в этом плане поднимается до 24%, а в интернете сокращается до 13%, среди предпочитающих телеграмм-каналы таких – всего 9%. И, напротив, как провал его политику в этой сфере расценивают 21% телезрителей и 35% – в социальных сетях, 39% пользователей интернет-порталов, 48% – предпочитающих информацию в телеграмм-каналах.
Лев ГУДКОВ
методология
Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.