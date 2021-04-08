В марте текущего года в рамках регулярного ежемесячного опроса Левада-Центра респондентам вместе с набором обычных вопросов об отношении населения к деятельности президента были заданы два парных вопроса о достижениях и неудачах В. Путина. Что люди считают главным достижением В. Путина за годы его нахождения у власти? Оба вопроса (в последней редакции) звучат следующим образом:

В КАКИХ (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ) ОБЛАСТЯХ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОБИЛСЯ УСПЕХА ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ? В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ?

И признание успехов его правления, и понимание отсутствия ожидавшихся результатов высказывают относительное меньшинство опрошенных (консенсус в обоих случаях не превышает 40%, но это не резко очерченные группы – оба массива частично пересекаются и образуют нестабильную зону совпадающих мнений). Общий баланс достижений и неудач Путина в качестве главы государства, авторитарного руководителя страны на протяжении 20 с лишним лет, к 2021 году выглядит следующим образом (табл.1).

Можно выделить пять-шесть сфер, где признание успехов явно преобладает над неудачами (превышение первых над вторыми составляет не менее 10 пп.), и 3 области управления, которые считаются провальными (борьба с «олигархами», повышение уровня благосостояния населения, борьба с коррупцией). Все названные ниже сферы социальной жизни общественное мнение относит к компетентности президента, что бывает только при режимах, в которых ликвидированы разделение властей, автономность местного самоуправления и гражданского общества, а в экономике доминирует централизованные ведомства и государственные корпорации.

Таблица 1

Успехи и неуспехи путинского руководства страной

Достижения Неудачи баланс Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 38 4 +34 Решение чеченской проблемы 34 5 +29 Устранение опасности терроризма в стране 32 6 +26 Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 28 13 +15 Экономическое развитие страны 25 28 -3 Борьба с преступностью 25 14 +11 Укрепление международных позиций России 24 6 +18 Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 21 39 -18 Борьба с коррупцией, взяточничеством 20 38 -18 Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России 16 7 +9 Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 14 16 -2 Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 12 13 -1 Улучшение отношений России со странами Запада 12 15 -3 Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 11 34 -23 Укрепление морали и нравственности в стране 9 13 -4 Защита демократии и политических свобод граждан 9 12 -3

В % ко всем опрошенным. Ранжировано по «успехам»

Вопросы этого рода в исследованиях нашего Центра задаются с 2004 года, со времени подведения итогов первого срока Путина на этом посту, что позволяет проследить динамику общественного мнения относительно результативности проводимой политики главой государства (табл. 2). Очевидно, что к настоящему времени доля признающих его заслуги увеличивается почти по всем статьям рассмотрения.

Таблица 2

Что бы вы назвали главным достижением В. Путина

за годы его нахождения у власти?

2004-2021 гг. ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘10 ‘12 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘21 Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 8 9 7 13 9 12 21 22 25 39 41 38 Решение чеченской проблемы 8 9 8 18 9 10 16 17 23 26 29 34 Устранение опасности терроризма в стране 3 5 5 8 4 7 7 10 16 7 24 32 Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 12 10 11 17 13 12 19 18 15 24 24 28 Экономическое развитие страны 10 7 5 12 12 9 9 9 8 18 20 25 Борьба с преступностью 6 8 6 8 6 4 5 7 10 9 19 25 Укрепление международных позиций России 15 18 18 23 19 17 17 18 23 34 30 24 Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 14 12 14 15 20 14 14 13 11 16 16 21 Борьба с коррупцией, взяточничеством 11 9 6 12 7 6 10 11 10 11 20 20 Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России 3 5 6 4 5 4 4 5 6 9 17 16 Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 14 10 10 15 16 11 17 16 11 17 16 14 Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 8 6 5 10 11 8 8 9 7 7 10 12 Улучшение отношений России со странами Запада 15 18 19 23 23 13 4 5 8 8 13 12 Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 12 9 8 8 6 8 8 9 8 10 10 11 Укрепление морали и нравственности в стране 2 2 2 3 4 3 2 5 7 5 10 9 Защита демократии и политических свобод граждан 5 3 5 7 4 4 2 3 4 5 8 9 Сотрудничество с другими странами СНГ 13 11 13 12 15 10 13 16 13 18 28 – Не вижу никаких достижений 12 14 15 9 9 15 8 8 9 7 10 11 Затруднились ответить 15 12 12 10 13 11 9 5 11 5 3 5 Число опрошенных 1600 1600 1600 1600 1600 800 800 800 1600 1600 1600 1600

В % ко всем опрошенным. Ранжировано по 2021 году

Главное достижение Путина, которое общественное мнение признает, начиная с 2014 года, — это усиление армии, модернизация вооруженных сил. Две затяжные чеченские войны показали слабые стороны российской военной организации и снижение престижа военнослужащих. Реформы в армии, последовавшие после русско-грузинской войны, вместе с эффективной милитаристской пропагандой дали результат: авторитет вооруженных сил повысился, армия вышла на первую позиции в рейтинге институтов, пользующихся доверием, опередив самого президента. Доля россиян, не просто отметившая эту политику Путина, но и оценивших ее как главное его достижение, выросла за 15 лет с 8% до 38-41%. Сильная армия, по мнению россиян, – основная составляющая представлений о «Великой державе», оттеснившая на второй план все другие определения государства такого класса: обязательность наличия высокого уровня жизни граждан, развитые правовые институты, признанные в мире успехи национальной науки и культуры и т.п. «Мощная армия» и «громадность территории» доминирует в сознании населения при опросах о России как «Великой державе». Люди действительно этого хотели: в конце 1990-х годов общественное мнение ждало от следующего после Ельцина президента выполнения двух задач, которые оно ставило перед предполагаемыми претендентами на этот пост: «выход из глубокого экономического кризиса» и возвращение России статуса «супердержавы», которым, по их мнению, обладал СССР. Демонстрация военной мощи перед мировым сообществом вполне компенсировало новую бедность, последовавшей за кризисом 1998 года, разочарования в результатах реформ, которые люди переживали очень болезненно.

Второй по значимости успех Путина – решение чеченской проблемы. Далеко не все готовы согласиться с таким вариантом политического компромисса после двух войн, продолжавшихся более 12 лет, но большинство россиян, как следует из предыдущих опросов Левада-Центра, согласны с тем, что «лучше Кадыров, чем бесконечная война», порождающая хроническую угрозу переноса терроризма с Кавказа на внутренние регионы России. Доля таких мнений о политике в отношении Чечни также увеличилась с 8% (2004 г.) до 34% (2021 г.), как и сознание устранения опасности терактов, что также приписывается Путину (доля таких ответов выросла с 3% до 32%). То, что терроризм – непосредственное следствие ельцинской и позже – путинской политики на Кавказе, большая часть россиян не сознают, или не хотят признавать, вытесняют из сознания, закрываются от этого факта.

С меньшей определенностью и уверенностью, но все же более четверти взрослого населения признает сегодня такие достижения Путина, как наведение порядка в стране (рост с 12 до 28%), борьбу с преступностью (с 6% до 25%), укрепления международных позиций России (с 15% до максимальных значений в 2017 году – 34%, после которого последовало снижение до 24% в 2021 г.). Последнее мнение может служить также показателем эффективности пропаганды, способной убедить людей в том, что даже явные провалы внешней политики России (растущая изоляция страны, ужесточение санкций со стороны мирового сообщества, общее усиление негативизма к путинской России и др.) могут восприниматься как успех политического курса ее руководства.

Вместе с тем оценки политики Путина стали не просто более противоречивыми (понятно, что разные социальные группы по-разному оценивают его политику), но и более негативными, особенно по отношению к вещам, непосредственно определяющим повседневную жизнь большей части населения России. Учитывая характерное нежелание высказывать негативные суждения о деятельности «власть предержащих» и обычную склонность уходить от ответа или прятаться за вариантом «затрудняюсь ответить», уже в 2004 году была принята формулировка «наименее удачные действия» (а не более прямое определение – «неудача», «провал», «отсутствие достижений», сохраненная и в последующих опросах – табл.3).

Неудачи правления Путина связаны уже не с символическими достижениями («возрождением России», «стабильностью», «порядком»), а с более важными – с точки зрения повседневных проблем частного существования обычного человека – критериями и оценками его политики: сюда относится вопросы благосостояния населения, экономического развития страны, обеспечением социальной справедливости , а значит – с борьбой с плутократией, коррупцией правящей бюрократии, «равноудалением» придворных «олигархов» и т.п.

Динамика массовых оценок в этом плане была следующей: разочаровывающее понимание неудачи в повышении уровня жизни, признаваемое в середине 2000-х годов каждым пятым россиянином, постепенно вытеснялось, доля таких ответов уже к 2009 году сократилась почти вдвое (с 21 до 13%), но после кризиса 2015 года стала опять быстро расти, достигнув максимума к марту 2021 года (39%).

Устойчивым оказалось представление о том, что «борьба с коррупцией» (первую очередь – чиновников, госаппарата) носит фактически декларативный характер (показатель «отсутствия успеха» Путина в этой сфере составляет в среднем за все годы 32%; максимума он достигал на пике антипутинских протестов в 2012 году, а также в 2021 году – 38%).

Столь же иллюзорными оказались надежды на обеспечение социальной справедливости, равенства всех перед законом, на то, что Путин «обуздает олигархов», как он в духе радикального популизма, обещал во время кампании отъема ЮКОСА у Ходорковского. Мнения россиян на этот счет стали более распространенными: с 2004-2005 года, когда шел названный судебный процесс, доля таких ответов выросла с 14-16% до 34% в 2021 г.

Разочарование отсутствием результатов в экономике (что стало многим понятным после более чем 10-летней стагнации и снижения реальных доходов населения) заметно усилилось, ниже всего уровень подобных негативных ответов приходится на самый «лучший год» с точки зрения роста доходов населения – 2008 (8%), но к 2017–2021 годам доля таких ответов выросла до 26-28%.

Общий оптимизм, характерный для первых лет правления Путина, явно ослаб и потускнел.

Нормализация отношений с западными странами, которая представляется важной политической целью для более половины россиян, становится все более призрачной в контексте усиления конфронтационного курса президента.

Таблица 3

В каких областях действия В. Путина были наименее удачными?

2004=2021 гг. ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘12 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘21 Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий 21 21 20 19 17 13 13 21 15 15 27 32 39 Борьба с коррупцией, взяточничеством 28 27 28 33 32 35 37 38 28 29 29 32 38 Обуздание «олигархов», ограничение их влияния 19 14 16 20 18 23 24 20 15 16 19 21 34 Экономическое развитие страны 18 19 16 11 8 12 12 14 11 17 19 26 28 Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране 6 6 7 6 4 5 4 5 4 5 6 8 16 Улучшение отношений России со странами Запада 3 1 3 3 3 3 3 4 6 9 8 11 15 Борьба с преступностью 25 20 18 23 17 19 18 13 7 7 6 6 14 Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки 10 7 8 6 4 6 6 7 5 6 4 6 13 Создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса 4 4 4 6 3 5 5 7 6 6 8 10 13 Укрепление морали и нравственности в стране 13 13 16 22 14 16 16 16 13 10 10 10 13 Защита демократии и политических свобод граждан 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 12 Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России 7 5 5 10 6 6 4 7 4 6 4 4 7 Устранение опасности терроризма в стране 24 15 9 7 4 4 9 6 4 5 3 9 6 Укрепление международных позиций России 3 3 4 4 3 3 2 4 4 7 4 5 6 Решение чеченской проблемы 34 27 18 13 7 9 10 10 5 3 2 4 5 Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил 6 5 6 4 3 5 4 5 3 7 2 5 4 Сотрудничество с другими странами СНГ 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 – Не вижу никаких достижений/ неудач 2 2 4 3 1 3 4 6 6 5 5 1 4 Затруднились ответить 10 10 12 17 20 19 16 9 18 10 8 2 11 Число опрошенных 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 800 800 800 1600 1600 1600

В % ко всем опрошенным. Ранжировано по 2021 году

Успехи Путина чаще и выше ценят пожилые люди, образованные и обеспеченные категории населения (среди них выделяются чиновники, служащие, люди старого закала, сохраняющего инерцию советского менталитета; именно они получили наибольшие бонусы от авторитарного правления). Для них военная мощь, «успокоение» (любой ценой) Чечни, «порядок в стране», экономическое развитие, укрепление международных позиций России – вещи символически значимые, показатели реставрации того порядка управления, который существовал в советское время, время их молодости и социализационного импринтинга. В минимальной степени позитивные оценки деятельности нынешнего президента разделяют, с одной стороны, молодые люди, с другой – жители депрессивной провинции (малых городов, сел или социальных низов крупных городов), респонденты с низкими доходами, далекие от вопросов текущей политики и державного величия.

Но дело не только в социальной обусловленности оценок, но и в типе получаемой информации, или точнее – в характере информационных каналов, по которым поступают сведения о государственной политике. Поскольку федеральные медиа-холдинги, прокремлевские СМИ, в первую очередь – ТВ, радио, пресса с большими тиражами, давно превратились в часть мощной индустрии пропаганды, то понятно, что их пользователи получают только тщательно контролируемую, «общественно одобряемую» и исключительно позитивную информацию о деятельности В.Путина. Таково рода сведения выходят за рамки политической рекламы, персонального восхваления «национального лидера», они – часть тщательно продуманной технологии мобилизации поддержки власти и обличения ее оппонентов. По этим каналам поступает только отфильтрованный «контент», исключающий сведения о неудачах, негативных последствиях путинской политики, общественной цене тех или иных действий высшего руководства в отношении национального благосостояния или безопасности граждан. Напротив, информация, поступающая по интернету, социальным сетям обладает несравненно большим многообразием, отражая (в отличие от официоза) различные интересы и позиции ее производителей, авторов, комментаторов и пользователей. Интернет и социальные сети (по крайней мере до настоящего времени) характеризуются относительной независимостью от официальных инстанций, в меньшей степени подчинены цензуре (самоцензуре). Поэтому в целом пользователи интернет-порталов, социальных сетей и, в особенности, телеграмм-каналов намного чаще и подчас весьма критично оценивают действия В.Путина и результаты его политики. По многим значимым вопросам и аспектам событий оценки Путина среди телезрителей и подписчиков телеграмм-каналов не просто расходятся, а прямо противоположны. Приведу лишь некоторые примеры подобных различий (табл.4)

Таблица 4

Источники получаемой информации, которым больше всего доверяют респонденты достижения Неудачи Наведение порядка в стране в среднем – 28% в среднем – 13% ТВ 35 11 Интернет-порталы 25 14 Социальные сети 25 17 Телеграмм-каналы 16 22 Экономическое развитие страны (в среднем – 25%) (в среднем – 28%) ТВ 34 20 Интернет-порталы 24 37 Социальные сети 24 37 Телеграмм-каналы 19 45 Повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсий (в среднем – 21%) (в среднем – 39%) ТВ 29 33 Интернет-порталы 19 47 Социальные сети 17 44 Телеграмм-каналы 11 54

Так, например, характер экономического развития при Путине телезрители оценивают скорее как его успех, в то время как пользователи телеграмм-каналов – скорее как неудачу (-45%, табл.4), защиту Путиным прав человека и демократию считают «неудачной» лишь 4% телезрителей и 15-17% пользователей телеграмм-каналов, социальных сетей, интернета.

«Повышение уровня жизни граждан» относят к успехам действующего президента в среднем 21%, к «неудачам» – 39%, но среди тех, кто больше всего доверяет ТВ, первых заметно больше (29%); «неудачной», напротив, считают его политику в этом плане лишь 33% телезрителей; зато среди пользователей соцсетей, телеграмм-каналов его действия в этой области негативно оценивают 47% и 44% в соцсетях и интернете, в аудиториях телеграмм-каналов – 54% (!).

Современное состояние здравоохранения в стране в качестве «большого достижения» Путина готовы рассматривать лишь 17% опрошенных (в среднем); провалом – 29%. Однако среди телезрителей доля одобряющих его в этом плане поднимается до 24%, а в интернете сокращается до 13%, среди предпочитающих телеграмм-каналы таких – всего 9%. И, напротив, как провал его политику в этой сфере расценивают 21% телезрителей и 35% – в социальных сетях, 39% пользователей интернет-порталов, 48% – предпочитающих информацию в телеграмм-каналах.

Лев ГУДКОВ

методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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