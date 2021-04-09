По результатам общероссийского зрительского голосования на Первом канале певица Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе “Евровидение”. Это решение вызвало дискуссию в обществе. Левада-Центр выяснил отношение россиян к этому событию.

Половина (50%) россиян безразлично отнеслась к тому, что певица Манижа будет представлять Россию на Евровидение, 18% отнеслись скорее отрицательно, 13% – скорее положительно.

Как вы относитесь к тому, что на международном музыкальном конкурсе “Евровидение” нашу страну будет представлять певица Манижа?

Респонденты в возрасте 18-24 лет лучше других групп относятся к тому, что Манижа едет на Евровидение – 20%. Это единственная возрастная группа, где доля положительных оценок превышает долю отрицательных. Хуже всего к этому отнеслись более возрастные группы: 22% респондентов 55 лет и старше негативно оценивают это событие.

Среди тех, кто положительно относится к тому, что Манижа будет представлять Россию на Евровидении, треть (34%) мотивируют это тем, что певица хорошо поёт. Ещё 14% выделяют другие ее личные качества: харизму, талант. 13% поддерживают Манижу в связи с тем, что она подверглась травле по национальному признаку, и они поддерживают представление о России как о многонациональной стране. 12% объясняют свое положительное отношение тем, что именно она была выбрана для участия в конкурсе.

Почему вы положительно относитесь к тому, что на международном музыкальном конкурсе “Евровидение” нашу страну будет представлять певица Манижа? (открытый вопрос: респонденты сами называют варианты ответа)

Противники отбора Манижи мотивировали свою позицию прежде всего тем, что им не нравится ее песня, манера исполнения и творчество в целом – 55% от тех, кто оказался недоволен выбором Манижи. Еще четверть несогласных с таким отбором настаивали на том, что “Россию “должна представлять русская певица”. 13% считали, что Манижа – малоизвестная певица и поэтому ее не следовало отправлять на конкурс.

Почему вы отрицательно относитесь к тому, что на международном музыкальном конкурсе “Евровидение” нашу страну будет представлять певица Манижа? (открытый вопрос: респонденты сами называют варианты ответа)

методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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