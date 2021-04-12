16 марта 2021 года Государственная Дума в окончательном третьем чтении приняла Законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“», 31 марта закон был одобрен в Совете Федерации. В СМИ закон часто называют “Закон о просветительской деятельности”. Левада-Центр выяснил отношение россиян к этому событию.

71% россиян ничего не слышали об этом законе, 23% что-то слышали, 6 % хорошо знают о принятии закона.

Знаете ли вы о том, что Государственная Дума приняла закон о контроле за просветительской деятельностью?

Лучше всего осведомлены о принятии закона читатели телеграм-каналов: 46% либо хорошо знают о законе, либо хоть что-то слышали. Достаточно высок этот показатель среди предпочитающих другие новые медиа: 37% среди читателей интернет-сми, 36% среди читателей социальных сетей. Меньше всего слышали о законе телезрители – 27%.

В обществе нет сформировавшегося отношения к новому закону. Треть россиян (36%) уверены, что закон направлен на усиление цензуры, несколько меньше (30%) считают, что закон нужен для борьбы с антироссийской пропагандой. 34% опрошенных затруднились ответить.

В обществе до сих пор ведутся споры об этом законе. Депутаты считают, что закон направлен на борьбу с антироссийской пропагандой, ведущейся под видом просветительской деятельности. Многие деятели науки и культуры, выступающие против этого закона, считают, что он направлен на усиление цензуры и подавление инакомыслия. А какой точки зрения на этот закон придерживаетесь вы сами?

При этом среди тех, кто хорошо знает о новом законе, большинство (65%) уверены, что он направлен на усиление цензуры, и только четверть (25%) считает, что он направлен на борьбу с антироссийской пропагандой. Среди тех, кто что-то слышал о законе, мнения о нем разделились практически поровну: 42% и 40% соответственно. Среди тех, кто ничего не слышал о закон 32% считают, что закон направлен на подавление инакомыслия, 27% – на противодействие антироссийской пропаганде (остальные затрудняются ответить).

Почти половина молодых респондентов в возрасте 18-24 года (45%) считают, что закон направлен на усиление цензуры, 23% – на борьбу с пропагандой против России. Респонденты в возрасте 55 лет и старше скорее склоняются к тому, что закон предназначен для борьбы с антироссийской пропагандой – такого мнения здесь придерживаются 36%.

Большинство читателей телеграм-каналов (64%) уверены, что закон направлен на усиление цензуры. Такая точка зрения превалирует и среди читателей онлайн-сми и социальных сетей: 48% и 51% соответственно. Среди телезрителей и радиослушателей относительным преимуществом пользуется версия о том, что закон призван бороться с антироссийской пропагандой – 39% и 37% соответственно.

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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