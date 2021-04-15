Украина и Донбасс

На фоне обострения внешнеполитического конфликта вокруг Донбасса отношение россиян к Украине ухудшилось. Если в феврале 55% россиян относились к Украине хорошо, а 31% – плохо, то в марте эти показатели составили 50% и 35% соответственно.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

Хорошо Плохо Затруднились ответить

12.1998 12.1999 07.2000 07.2001 10.2001 12.2001 10.2002 07.2003 10.2003 02.2004 08.2004 11.2004 01.2005 02.2005 03.2005 04.2005 05.2005 06.2005 07.2005 08.2005 09.2005 10.2005 11.2005 12.2005 01.2006 02.2006 03.2006 04.2006 05.2006 06.2006 07.2006 08.2006 10.2006 11.2006 12.2006 01.2007 02.2007 03.2007 04.2007 05.2007 06.2007 07.2007 08.2007 10.2007 11.2007 12.2007 01.2008 02.2008 03.2008 07.2008 09.2008 11.2008 01.2009 03.2009 05.2009 07.2009 09.2009 01.2010 03.2010 05.2010 07.2010 09.2010 11.2010 01.2011 04.2011 05.2011 07.2011 09.2011 11.2011 01.2012 03.2012 05.2012 07.2012 09.2012 11.2012 01.2013 03.2013 05.2013 07.2013 09.2013 12.2013 01.2014 03.2014 04.2014 05.2014 07.2014 09.2014 11.2014 01.2015 03.2015 05.2015 07.2015 09.2015 11.2015 01.2016 03.2016 05.2016 05.2016 07.2016 09.2016 11.2016 01.2017 03.2017 05.2017 09.2017 12.2017 01.2018 03.2018 07.2018 09.2018 11.2018 02.2019 05.2019 09.2019 01.2020 08.2020 02.2021 03.2021 79 78 71 71 54 71 64 78 71 67 76 79 74 72 71 68 72 69 67 71 63 65 68 60 54 50 53 56 55 56 60 68 61 66 64 67 61 58 62 48 55 62 58 59 65 57 59 50 55 52 37 34 29 41 34 44 46 52 60 66 70 67 73 72 70 65 65 68 66 64 65 66 71 74 69 73 69 72 77 69 65 65 63 52 35 33 32 29 24 31 26 29 33 27 28 25 26 39 31 27 34 34 33 26 32 28 35 33 36 33 28 34 37 56 41 48 55 50 14 15 23 23 35 23 27 17 21 25 20 16 18 22 22 23 20 24 26 21 28 25 24 29 34 40 37 35 35 33 30 24 31 24 27 24 29 32 29 42 33 28 30 30 25 31 30 36 33 37 53 53 62 49 56 47 44 37 28 23 21 21 19 19 20 27 26 23 21 24 24 24 22 16 22 18 22 18 18 23 24 26 25 37 49 54 55 60 63 56 60 60 56 63 59 64 63 47 58 56 51 54 56 59 53 56 47 45 49 56 61 56 49 31 47 43 31 35 7 8 6 6 11 7 9 5 8 7 5 5 8 7 8 10 8 7 7 8 9 10 9 11 12 10 10 10 10 11 10 8 9 9 9 8 11 11 9 10 13 10 12 11 9 11 11 14 13 11 10 13 10 9 11 10 10 11 13 11 9 12 8 9 11 8 9 9 13 12 11 10 7 10 9 9 9 9 6 8 12 9 12 11 17 13 13 12 13 13 14 11 11 10 14 11 12 13 11 17 16 13 11 15 15 17 18 12 15 12 11 10 14 13 11 8 13 15

При этом изменения наиболее заметны в старших группах респондентов. Если в феврале 2021 года почти половина (49%) респондентов 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а плохо – 43%, то в конце марта 2021 года эти показатели составили 42% и 43% соответственно. В группе 40-54 года в феврале 54% относились хорошо, 31% – плохо, в марте: 47% и 39% соответственно.

Отношение молодежи к Украине не изменилось: в феврале 66% относились положительно, 16% – отрицательно, в марте – 68% и 19% соответственно – изменения в пределах статистической погрешности.

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

28% россиян считают, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, ещё четверть (25%) выступает за то, чтобы республики вошли в состав России. 16% респондентов – сторонники расширенной автономии в составе Украины, 10% – возвращения в состав Украины на общих условиях.

Точка зрения о необходимости независимости республик хоть и остаётся самой доминирующей, но несколько теряет популярность: в мае 2014 года эту позицию занимали 36% респондентов. Растёт неопределённость россиян в этом вопросе: в мае 2019 года лишь 15% затруднились с ответом на вопрос, в марте 2021 года – уже 21% .

С каким из следующих мнений относительно независимости Донецкой и Луганской народных республик вы бы скорее согласились?*

32% россиян уверены, что конфликт на Донбассе затянется на многие годы, ещё 19% считают, что республики войдут в состав России. 12% считают, что республики обретут независимость. В 2015 году эта версия была наиболее популярной – тогда её разделяли 38% респондентов.

Как вы считаете, чем скорее всего завершится конфликт на Юго-Востоке Украины?

*До 2021 года вопрос задавался в следующей формулировке:

Что вы думаете по поводу политического будущего юго-восточной Украины (Донецкой, Луганской областей)? Какой из следующих вариантов вы бы предпочли?

Варианты ответа были следующими:

Чтобы Юго-Восток Украины стал независимым государством

Чтобы Юго-Восток Украины стал частью Российской Федерации

Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева

Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса

Затрудняюсь ответить

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.