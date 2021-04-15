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Украина и Донбасс

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На фоне обострения внешнеполитического конфликта вокруг Донбасса отношение россиян к Украине ухудшилось. Если в феврале 55% россиян относились к Украине хорошо, а 31% – плохо, то в марте эти показатели составили 50% и 35% соответственно.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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При этом изменения наиболее заметны в старших группах респондентов. Если в феврале 2021 года почти половина (49%) респондентов 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а плохо – 43%, то в конце марта 2021 года эти показатели составили 42% и 43% соответственно. В группе 40-54 года в феврале 54% относились хорошо, 31% – плохо, в марте: 47% и 39% соответственно.

Отношение молодежи к Украине не изменилось: в феврале 66% относились положительно, 16% – отрицательно, в марте – 68% и 19% соответственно – изменения в пределах статистической погрешности.

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

28% россиян считают, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами, ещё четверть (25%) выступает за то, чтобы республики вошли в состав России. 16% респондентов – сторонники расширенной автономии в составе Украины, 10% – возвращения в состав Украины на общих условиях.

Точка зрения о необходимости независимости республик хоть и остаётся самой доминирующей, но несколько теряет популярность: в мае 2014 года эту позицию занимали 36% респондентов. Растёт неопределённость россиян в этом вопросе: в мае 2019 года лишь 15% затруднились с ответом на вопрос, в марте 2021 года – уже 21% .

С каким из следующих мнений относительно независимости Донецкой и Луганской народных республик вы бы скорее согласились?*

32% россиян уверены, что конфликт на Донбассе затянется на многие годы, ещё 19% считают, что республики войдут в состав России. 12% считают, что республики обретут независимость. В 2015 году эта версия была наиболее популярной – тогда её разделяли 38% респондентов.

Как вы считаете, чем скорее всего завершится конфликт на Юго-Востоке Украины?

*До 2021 года вопрос задавался в следующей формулировке:

Что вы думаете по поводу политического будущего юго-восточной Украины (Донецкой, Луганской областей)? Какой из следующих вариантов вы бы предпочли?

Варианты ответа были следующими:

  • Чтобы Юго-Восток Украины стал независимым государством
  • Чтобы Юго-Восток Украины стал частью Российской Федерации
  • Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева
  • Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса
  • Затрудняюсь ответить
Результаты опросаСкачать

Методология

Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.