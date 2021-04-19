О семье и браке

43% россиян считают, что семьей можно назвать только зарегистрированный брак. Чаще с этим утверждением соглашаются люди старшего возраста – 49% мужчин и 56% женщин в возрасте 55 лет и старше. Среди состоящих в браке, сейчас или в прошлом, больше разделяющих эту позицию, чем среди тех, у кого нет такого опыта – 47% и 33% согласных с утверждением соответственно.

В целом 63% россиян лояльно относятся к сожительству: среди мужчин больше доля считающих регистрацию брака необязательной процедурой. Отметим, что молодые женщины более лояльны к совместному проживанию без регистрации отношений, чем женщины старших поколений – 65% согласных с утверждением среди женщин в возрасте 18-39 лет, по сравнению с 52% среди женщин 55 лет и старше. Среди мужчин разного возраста доля согласных с утверждением меняется сходным образом – от 76% в группе 18-24 лет, до 60% среди мужчин в возрасте 55 лет и старше.

Согласие с данным утверждением также зависит от опыта зарегистрированных отношений. Около 60% тех, кто состоит сейчас или когда-то состоял в браке, согласны с тем, что можно просто жить вместе. Среди тех, кто не был в браке, почти 80% считают, что вступать в брак необязательно.

Значительная доля россиян (60%) согласны, что семья без детей не может считаться полноценной. При этом среди респондентов старшего возраста так считают 70%, а среди молодых людей разделяют эту точку зрения 39%.

Что касается моральной оценки ряда явлений, связанных со сферой брачных отношений, то многоженство считают неприемлемым почти 90% опрошенных, причем среди женщин больше осуждающих такую форму брака, чем среди мужчин – 93% и 81% соответственно. Столько же считают неприемлемой супружескую измену (89%), значимых различий в оценках мужчин и женщин не наблюдается.

Иначе респонденты оценивают сексуальные отношения между людьми, не состоящими в браке, и развод: оба этих явления считают морально приемлемыми больше половины опрошенных – около 55%. Старшую возрастную группу 55 лет и старше отличает преимущественно негативное отношение к сексуальным связям до брака: среди них доля считающих такое поведение морально неприемлемым превышает долю разделяющих противоположную точку зрения: приемлемо – 44%, неприемлемо – 47%. Представители всех возрастных групп оценивают развод примерно одинаково, однако здесь можно отметить специфику, связанную с местом проживания: среди жителей сел больше доля тех, кто относится к ним с осуждением, по сравнению с городским населением (44%).

варианты, отмеченные *, не зачитывались

Судя по данным, опубликованным исследовательской организацией Gallup, оценки супружеской измены у жителей России и США похожи. Взгляды американцев по этому вопросу за 20 лет измерений существенным образом не изменились. А вот осуждающих добрачные сексуальные отношения за эти годы стало намного меньше, и сейчас 72% американцев считают их морально приемлемыми – это больше, чем среди жителей России (57%). К разводу американцы также относятся лояльнее россиян – 36% жителей нашей страны считают его морально неприемлемым, тогда как среди американцев их доля в два раза меньше.

Ксения АГАПЕЕВА, Оксана ГРЕБЕНЬ

методология Опрос проведен 25–31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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