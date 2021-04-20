Блокировка Твиттера

В начале марта Роскомнадзор объявил о намерении заблокировать Твиттер на территории России в связи с опубликованными на платформе противоправным контентом. Предварительно ведомство замедлило трафик социальной сети. Левада-Центр выяснил отношение россиян к этому событию.

45% опрошенных ничего не знают об этом, 38% что-то слышали, 16% хорошо осведомлены об этом.

Слышали ли вы о намерении российских властей заблокировать Твиттер на территории России?

Лучше всего осведомлена об этом молодежь: 18-24 года – больше половины (54%) знают об этом событии, при этом 26% – знают хорошо. Доля тех, кто впервые слышит об этом практически не различается по разным возрастным группам и составляет почти половину опрошенных. Только 12% опрошенных 55 лет и старше хорошо знают о блокировке Твиттера.

Мнения о причинах блокировки разделились – 40% опрошенных уверены, что эти меры направлены на борьбу с экстремизмом, 37% считают, что это Твиттер блокируют для ограничения свободы слова. При этом, пятая часть опрошенных затруднились ответить.

Как вы думаете, цель намерения российских властей заблокировать Твиттер на территории России – это борьба с экстремизмом или ограничение свободы слова?

Среди молодежи больше половины (55%) считают, что эти меры направлены на ограничение свободы слова, среди поколения 55 лет и старше таких только 28%, а 42% уверены, что это необходимо для борьбы с экстремизмом. Среди остальных возрастных групп мнения разделились примерно поровну.

Сильно отличается мнение аудитории телевизора и пользователей интернета. Почти половина (47%) телезрителей уверена, что меры направлены на борьбу с экстремизмом, тогда как у интернет-аудитории ситуация обратная – почти половина (66% в случае аудитории телеграм-каналов) считает блокировку Твиттера ограничением свободы слова.

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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