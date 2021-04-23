В феврале 2021 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые сертификаты (продуктовые карточки) для малоимущих. Левада-Центр изучил общественное мнение относительно этой инициативы.
Чуть больше половины (54%) россиян положительно отнеслись к этой идее, из них 22% респондентов “полностью поддерживают” эту инициативу. В той или иной степени негативно к этой идее отнеслись 39% опрошенных.
Вы поддерживаете или не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости?
Большинство тех, кто поддерживает инициативу, мотивирует это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать. Вопрос “Почему вы поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек сертификатов, которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости?” задавался как открытый, варианты ответов не предлагались, ответы записывались со слов респондента. Наиболее типичные ответы звучали следующим образом:
– Потому что это материальная помощь нуждающимся
– Потому что сейчас не хватает денег людям
– Хоть какая-то помощь народу
– Народу будет легче
– Облегчит жизнь населения
– Поможет людям
– Может, будет меньше бедных и нищих
– Люди с низким уровнем дохода смогут получить продукты
– Малоимущие смогут купить что-то детям
– Много бедных. Многодетные плохо живут
– Людям трудно жить. Продукты первой необходимости быстро и сильно дорожают
– Это помощь, она никогда не бывает лишней
Среди тех, кто не поддерживает введение продуктовых сертификатов, каждый пятый (20%) заявил о том, что эта система вызывает негативные ассоциации с прошлым: с экономическим кризисом начала 1990-х годов, военным временем или блокадой. Почти столько же (18%) считают, что помощь малоимущим лучше оказывать деньгами. 14% считают эту инициативу ненужной, но не готовы как-то пояснить свое мнение. Каждый десятый (10%) уверен, что введение продуктовых сертификатов приведёт к спекуляциям, росту уровня коррупции, на помощь станут претендовать те, кто в ней не нуждается. 8% считают, что это не решит проблему бедности.
Почему вы не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости? (открытый вопрос)
|Ассоциации с прошлым, 90-ми, войной, блокадой, советским временем, перестройкой, очередями, “уже проходили”
|20
|Дайте денег, лучше деньгами, лучше повысить зарплаты/пенсии/пособия
|18
|Спекуляция, обман, грабеж, воровство, заплатят все равно люди, приведет к коррупции, будут подсовывать плохой товар
|10
|Неудобно, тяжело, сложно
|5
|Ассоциация с бедностью, богатой стране это ненужно/стыдно
|4
|Трудно определить, кто бедный, будут получать те, кому не положено, будут получать только безработные, это вызовет раскол
|4
|Не решит проблему, не будет работать, толку не будет, не дойдет до нуждающихся, не поможет, не будет ничего хорошего
|8
|Не нужно, не разделяю, плохая идея, не доверяю, не хочется
|14
|Надо поднимать экономику \ дать людям возможность работать и зарабатывать самим
|7
|Приведет к очередям, дефициту, росту цен, ухудшению положения людей
|4
|Недостаточно информации
|2
|Другое
|4
Методология
Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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