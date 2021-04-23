Пресс-выпуски

Продуктовые сертификаты

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В феврале 2021 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые сертификаты (продуктовые карточки) для малоимущих. Левада-Центр изучил общественное мнение относительно этой инициативы.

Чуть больше половины (54%) россиян положительно отнеслись к этой идее, из них 22% респондентов “полностью поддерживают” эту инициативу. В той или иной степени негативно к этой идее отнеслись 39% опрошенных.

Вы поддерживаете или не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости?

Большинство тех, кто поддерживает инициативу, мотивирует это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать. Вопрос “Почему вы поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек сертификатов, которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости?” задавался как открытый, варианты ответов не предлагались, ответы записывались со слов респондента. Наиболее типичные ответы звучали следующим образом:

– Потому что это материальная помощь нуждающимся

– Потому что сейчас не хватает денег людям

– Хоть какая-то помощь народу

– Народу будет легче

– Облегчит жизнь населения

– Поможет людям

– Может, будет меньше бедных и нищих

– Люди с низким уровнем дохода смогут получить продукты

– Малоимущие смогут купить что-то детям

– Много бедных. Многодетные плохо живут

– Людям трудно жить. Продукты первой необходимости быстро и сильно дорожают

– Это помощь, она никогда не бывает лишней

Среди тех, кто не поддерживает введение продуктовых сертификатов, каждый пятый (20%) заявил о том, что эта система вызывает негативные ассоциации с прошлым: с экономическим кризисом начала 1990-х годов, военным временем или блокадой. Почти столько же (18%) считают, что помощь малоимущим лучше оказывать деньгами. 14% считают эту инициативу ненужной, но не готовы как-то пояснить свое мнение. Каждый десятый (10%) уверен, что введение продуктовых сертификатов приведёт к спекуляциям, росту уровня коррупции, на помощь станут претендовать те, кто в ней не нуждается. 8% считают, что это не решит проблему бедности.

Почему вы не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости? (открытый вопрос)

Ассоциации с прошлым, 90-ми, войной, блокадой, советским временем, перестройкой, очередями, “уже проходили”20
Дайте денег, лучше деньгами, лучше повысить зарплаты/пенсии/пособия18
Спекуляция, обман, грабеж, воровство, заплатят все равно люди, приведет к коррупции, будут подсовывать плохой товар10
Неудобно, тяжело, сложно5
Ассоциация с бедностью, богатой стране это ненужно/стыдно4
Трудно определить, кто бедный, будут получать те, кому не положено, будут получать только безработные, это вызовет раскол4
Не решит проблему, не будет работать, толку не будет, не дойдет до нуждающихся, не поможет, не будет ничего хорошего8
Не нужно, не разделяю, плохая идея, не доверяю, не хочется14
Надо поднимать экономику \ дать людям возможность работать и зарабатывать самим7
Приведет к очередям, дефициту, росту цен, ухудшению положения людей4
Недостаточно информации2
 Другое4

Методология

Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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