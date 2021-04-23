В феврале 2021 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые сертификаты (продуктовые карточки) для малоимущих. Левада-Центр изучил общественное мнение относительно этой инициативы.

Чуть больше половины (54%) россиян положительно отнеслись к этой идее, из них 22% респондентов “полностью поддерживают” эту инициативу. В той или иной степени негативно к этой идее отнеслись 39% опрошенных.

Вы поддерживаете или не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости?

Большинство тех, кто поддерживает инициативу, мотивирует это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать. Вопрос “Почему вы поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек сертификатов, которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости?” задавался как открытый, варианты ответов не предлагались, ответы записывались со слов респондента. Наиболее типичные ответы звучали следующим образом:

– Потому что это материальная помощь нуждающимся – Потому что сейчас не хватает денег людям – Хоть какая-то помощь народу – Народу будет легче – Облегчит жизнь населения – Поможет людям – Может, будет меньше бедных и нищих – Люди с низким уровнем дохода смогут получить продукты – Малоимущие смогут купить что-то детям – Много бедных. Многодетные плохо живут – Людям трудно жить. Продукты первой необходимости быстро и сильно дорожают – Это помощь, она никогда не бывает лишней

Среди тех, кто не поддерживает введение продуктовых сертификатов, каждый пятый (20%) заявил о том, что эта система вызывает негативные ассоциации с прошлым: с экономическим кризисом начала 1990-х годов, военным временем или блокадой. Почти столько же (18%) считают, что помощь малоимущим лучше оказывать деньгами. 14% считают эту инициативу ненужной, но не готовы как-то пояснить свое мнение. Каждый десятый (10%) уверен, что введение продуктовых сертификатов приведёт к спекуляциям, росту уровня коррупции, на помощь станут претендовать те, кто в ней не нуждается. 8% считают, что это не решит проблему бедности.

Почему вы не поддерживаете инициативу введения продуктовых карточек (сертификатов), которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости? (открытый вопрос)

Ассоциации с прошлым, 90-ми, войной, блокадой, советским временем, перестройкой, очередями, “уже проходили” 20 Дайте денег, лучше деньгами, лучше повысить зарплаты/пенсии/пособия 18 Спекуляция, обман, грабеж, воровство, заплатят все равно люди, приведет к коррупции, будут подсовывать плохой товар 10 Неудобно, тяжело, сложно 5 Ассоциация с бедностью, богатой стране это ненужно/стыдно 4 Трудно определить, кто бедный, будут получать те, кому не положено, будут получать только безработные, это вызовет раскол 4 Не решит проблему, не будет работать, толку не будет, не дойдет до нуждающихся, не поможет, не будет ничего хорошего 8 Не нужно, не разделяю, плохая идея, не доверяю, не хочется 14 Надо поднимать экономику \ дать людям возможность работать и зарабатывать самим 7 Приведет к очередям, дефициту, росту цен, ухудшению положения людей 4 Недостаточно информации 2 Другое 4

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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