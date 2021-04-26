Пресс-выпуски

Крым

Версия для печати Версия для печати

Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%. 

Поддерживаете ли вы присоединение Крыма к России? 

мар.14мар.15май.16сен.17мар.18мар.19мар.21
Определенно да57555752535855
Скорее да31333132332831
Скорее нет6687876
Определенно нет1224233
Затруднились ответить4435455

Среди респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают присоединение полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки присоединения меньше – 78%. 

94% респондентов, одобряющих деятельность Владимира Путина поддерживают присоединения Крыма. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, уровень поддержки присоединения составляет 75%. 

Несколько меньшая, но при этом так же стабильно высокая доля россиян считает, что присоединение Крыма принесло больше пользы для России, чем вреда – 69%. Пятая часть респондентов (18%) считают, что присоединение принесло больше вреда, чем пользы. 

Как вы думаете, присоединение Крыма принесло в целом России больше пользы – или больше вреда? 

мар.15авг.15ноя.15янв.16фев.16ноя.16мар.17сен.17мар.18мар.19мар.21
Больше пользы7059596162646463706569
Больше вреда1823222020192321151918
Затруднились ответить1218181918181316161614

84% респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, уверены, что присоединение Крыма к России принесло стране больше пользы, чем вреда. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут плохо, так думают 54%. Треть (32%) уверены, что присоединение полуострова принесло больше вреда. 

79% одобряющих деятельность Владимира Путина уверены, что присоединение принесло стране больше пользы, 9% – больше вреда. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента показатели составляют 50% и 34% соответственно. 

16% россиян считают, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила. По сравнению с 2019 годом изменения в пределах статистической погрешности. 

Согласны ли вы с тем, что Россия, присоединив Крым, нарушила свои международные обязательства и договоренности? 

ноя.14ноя.15мар.16мар.17мар.18мар.19мар.21
Определенно да4314465
Скорее да6889101111
Скорее нет29332934322827
Определенно нет49475244424344
Затруднились ответить129108121212

Методология

Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.