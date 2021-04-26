Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%.

Поддерживаете ли вы присоединение Крыма к России?

мар.14 мар.15 май.16 сен.17 мар.18 мар.19 мар.21 Определенно да 57 55 57 52 53 58 55 Скорее да 31 33 31 32 33 28 31 Скорее нет 6 6 8 7 8 7 6 Определенно нет 1 2 2 4 2 3 3 Затруднились ответить 4 4 3 5 4 5 5

Среди респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают присоединение полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки присоединения меньше – 78%.

94% респондентов, одобряющих деятельность Владимира Путина поддерживают присоединения Крыма. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, уровень поддержки присоединения составляет 75%.

Несколько меньшая, но при этом так же стабильно высокая доля россиян считает, что присоединение Крыма принесло больше пользы для России, чем вреда – 69%. Пятая часть респондентов (18%) считают, что присоединение принесло больше вреда, чем пользы.

Как вы думаете, присоединение Крыма принесло в целом России больше пользы – или больше вреда?

мар.15 авг.15 ноя.15 янв.16 фев.16 ноя.16 мар.17 сен.17 мар.18 мар.19 мар.21 Больше пользы 70 59 59 61 62 64 64 63 70 65 69 Больше вреда 18 23 22 20 20 19 23 21 15 19 18 Затруднились ответить 12 18 18 19 18 18 13 16 16 16 14

84% респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, уверены, что присоединение Крыма к России принесло стране больше пользы, чем вреда. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут плохо, так думают 54%. Треть (32%) уверены, что присоединение полуострова принесло больше вреда.

79% одобряющих деятельность Владимира Путина уверены, что присоединение принесло стране больше пользы, 9% – больше вреда. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента показатели составляют 50% и 34% соответственно.

16% россиян считают, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила. По сравнению с 2019 годом изменения в пределах статистической погрешности.

Согласны ли вы с тем, что Россия, присоединив Крым, нарушила свои международные обязательства и договоренности?

ноя.14 ноя.15 мар.16 мар.17 мар.18 мар.19 мар.21 Определенно да 4 3 1 4 4 6 5 Скорее да 6 8 8 9 10 11 11 Скорее нет 29 33 29 34 32 28 27 Определенно нет 49 47 52 44 42 43 44 Затруднились ответить 12 9 10 8 12 12 12

Методология Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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