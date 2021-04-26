Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%.
Поддерживаете ли вы присоединение Крыма к России?
|мар.14
|мар.15
|май.16
|сен.17
|мар.18
|мар.19
|мар.21
|Определенно да
|57
|55
|57
|52
|53
|58
|55
|Скорее да
|31
|33
|31
|32
|33
|28
|31
|Скорее нет
|6
|6
|8
|7
|8
|7
|6
|Определенно нет
|1
|2
|2
|4
|2
|3
|3
|Затруднились ответить
|4
|4
|3
|5
|4
|5
|5
Среди респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают присоединение полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки присоединения меньше – 78%.
94% респондентов, одобряющих деятельность Владимира Путина поддерживают присоединения Крыма. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, уровень поддержки присоединения составляет 75%.
Несколько меньшая, но при этом так же стабильно высокая доля россиян считает, что присоединение Крыма принесло больше пользы для России, чем вреда – 69%. Пятая часть респондентов (18%) считают, что присоединение принесло больше вреда, чем пользы.
Как вы думаете, присоединение Крыма принесло в целом России больше пользы – или больше вреда?
|мар.15
|авг.15
|ноя.15
|янв.16
|фев.16
|ноя.16
|мар.17
|сен.17
|мар.18
|мар.19
|мар.21
|Больше пользы
|70
|59
|59
|61
|62
|64
|64
|63
|70
|65
|69
|Больше вреда
|18
|23
|22
|20
|20
|19
|23
|21
|15
|19
|18
|Затруднились ответить
|12
|18
|18
|19
|18
|18
|13
|16
|16
|16
|14
84% респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, уверены, что присоединение Крыма к России принесло стране больше пользы, чем вреда. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут плохо, так думают 54%. Треть (32%) уверены, что присоединение полуострова принесло больше вреда.
79% одобряющих деятельность Владимира Путина уверены, что присоединение принесло стране больше пользы, 9% – больше вреда. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента показатели составляют 50% и 34% соответственно.
16% россиян считают, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила. По сравнению с 2019 годом изменения в пределах статистической погрешности.
Согласны ли вы с тем, что Россия, присоединив Крым, нарушила свои международные обязательства и договоренности?
|ноя.14
|ноя.15
|мар.16
|мар.17
|мар.18
|мар.19
|мар.21
|Определенно да
|4
|3
|1
|4
|4
|6
|5
|Скорее да
|6
|8
|8
|9
|10
|11
|11
|Скорее нет
|29
|33
|29
|34
|32
|28
|27
|Определенно нет
|49
|47
|52
|44
|42
|43
|44
|Затруднились ответить
|12
|9
|10
|8
|12
|12
|12
Методология
Опрос проведен 25 – 31 марта 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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