Образ парламентских партий в общественном сознании

Введение

Обращаясь к образам партий в российском общественном сознании, надо помнить, что представления россиян о партиях обладают большой спецификой. Прежде всего надо отметить, что россияне очень низко оценивают весомость партий как политического института. В рейтинге институтов, ранжированных по приписываемой им значимости, на первых местах армия, президент, спецслужбы, церковь. Партии же и профсоюзы – в самом конце списка по крайней мере все время пребывания Владимира Путина у власти. После нескольких электоральных циклов, в ходе которых вес партий в политической системе значительно снизился, и после работы нескольких созывов Парламента, не дававшего никаких примеров решения насущных проблем общества, россияне, начавшие было включаться в политическую жизнь и борьбу партий на примере первых съездов Верховного Совета в годы перестройки, потеряли к ней интерес. Партии не вызывают интереса у россиян еще и потому, что в значительной степени остаются для них виртуальными/символическими объектами, а не реальными организациями со своими кадрами, членством, готовностью к каким-то действиям и прочим, что отличает реальную общественную организацию от медийного фантома.

На этом фоне может показаться парадоксом достаточно активная электоральная поддержка партии Единая Россия. Но объяснение состоит в том, что эта партию рассматривают не как одну из ряда ей подобных, а как один из политических инструментов в руках Владимира Путина. Значительную часть своего авторитета она имеет в этом качестве. Ее поддержка есть производная от символической поддержки, оказываемой Путину. Характерно, что эта поддержка,выраженная ответами на вопросы социологов, была высокой с самого начала, с тех времен, когда партия была лишь анонсирована, и не существовала еще как реальная политическая организация. Как будет видно из приводимых ниже данных, ответ россиян на вопрос о том, интересы каких слоев населения выражает партия Единая Россия, в точности совпадает с ответом на такой же вопрос относительно президента.

Образы других парламентских партий, как это часто отмечалось, также в значительной степени являются производными от образов их лидеров. Наиболее ярким примером является ЛДПР, ассоциируемая с образом Владимира Жириновского, а также партия Яблоко, ассоциируемая с образом Григория Явлинского. Все партии пытаются обогатить свой образ какими-то акциями, кампаниями, выдвижением новых фигур, но успех этих действий для результатов, которые дают всероссийские опросы, очень незначителен.

Действия партий и их функционеров «на местах» могут иметь в местных масштабах относительно большое значение, что проявилось в активной борьбе вокруг некоторых кандидатов на местных выборах в последние годы. Но для всероссийских процессов эта пора еще не наступила.

Данные опросов показывают очень слабо выраженную динамику поддержки пяти парламентских партий. Лидирует в показателях этой динамики, что закономерно, Единая Россия, поскольку ее электорат самый многочисленный, а соответственно и людей, в ходе опросов обещающих за нее проголосовать, больше всего. В декабре 2017 года опрос показал, что за ЕР обещали проголосовать 37% всех имеющих право голоса или 58% среди твердо намеренных участвовать в выборах. С тех пор эта партия медленно теряла поддержку и в феврале 2021 года зафиксировано ее минимальное значение. 27% всех избирателей или 42% определившихся. Такой результат не случаен, если учесть, что т.н. рейтинг доверия Владимира Путина также испытывал снижение и в марте был на очень низкой для него отметке в 63%.

КПРФ и ЛДПР в основном имеют собственные и мало пересекающиеся электораты. Но в формальном отношении их можно считать конкурирующими. С 2016 по 2019 год за них обещали голосовать электоральные группы примерно одинаковых размеров. Но с 2020 года в вероятной связи с шумным «делом Фургала» и митингами в Хабаровске, сделавшими рекламу ЛДПР, доля готовых проголосовать за эту партию несколько подросла. ЛДПР заняла второе место (с уровнем поддержки среди решивших голосовать вполовину меньшим, чем у «президентской» партии).

С августа 2020 к февралю 2021 в полтора раза увеличилась поддержка КПРФ. Это можно, в числе прочего, связать с «умным голосованием», предложенным Алексеем Навальным и его соратниками как средство борьбы с политической гегемонией Единой России. Выбирая кандидатов по принципу «лишь бы не от Единой России», избиратели часто обращали внимание на кандидатов от КПРФ.

Партия «Справедливая Россия», которую когда-то прочили на роль «второй партии» в двухпартийной системе, а потом примеряли на роль собирателя голосов от избирателей социал-демократической ориентации, а потом от пенсионеров, демонстрирует слабую позитивную динамику.

Практически полную стагнацию показывает партия Яблоко. На всероссийском уровне ее поддержка – около 1%. «Демократическая идея» в том виде, как ее репрезентирует нынешняя партия Яблоко, оказывается маргинальной. Судя по другим опросам Левада-Центра, контингент людей с демократическими взглядами в стране продолжает существовать и, в зависимости от постановки вопроса, опросы позволяют его оценивать в одну десятую, а то и одну пятую от всего электората. В настоящих условиях этот контингент не видит политической силы, готовой выражать его взгляды и интересы, и потому в основном практикует абсентеизм или оппортунистическое голосование.

Основные выводы

Единая Россия сохраняет свое лидерство: 42% определившихся с выбором респондентов обещают проголосовать за эту партию. ЛДПР и КПРФ готовы поддержать по 15-20% определившихся с выбором респондентов. За Справедливую Россия – За Правду готовы проголосовать 7% опрошенных респондентов.

Снижается уровень доверия ко всем лидерам парламентских партий по сравнению с 2016 годом, снижается роль политических лидеров в мотивации поддержки политических партий. Увеличивается доля россиян, не собирающихся принимать участие в выборах с 15% до 21% по сравнению с 2016 годом. Молодые люди и люди среднего возраста чаще отвечают, что не станут принимать участие в голосовании.

Растет значимость голосования как ритуала. Все чаще парламентские партии поддерживают по традиции, привычке.

Политические силы можно сгруппировать в три группы по категориям населения, чьи интересы они представляют: Единая Россия – партия бюрократии и финансовой элиты, КПРФ и ЛДПР – «народные» партии, поддерживающие «обычных людей», Навальный и его сторонники выражают интересы молодежи.

Среди парламентских партий ЛДПР ближе всего к интересам молодежи: у нее самая молодая группа поддержки. Партию в наибольшей мере воспринимают как выразитель интересов молодых людей.

Популярность партий

С декабря 2019 года к февралю 2021 года наблюдается снижение популярности Единой России и небольшой рост популярности Либерально-Демократической партии России и Справедливой России. Популярность Коммунистической партии Российской Федерации к февралю 2021 выросла по сравнению с августом 2019 года. Популярность таких партий, как «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина», «ЯБЛОКО» заметно не меняется и остается на низком уровне в феврале 2021 года.

По сравнению с 2016 годом заметно увеличилась доля тех, кто не собирается принимать участие в выборах: с 15% до 21%. Также снизилась доля сомневающихся стоит ли принимать участие в выборах.

Таблица авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 12 8 8 11 10 9 9 8 10 Не стал(а) бы голосовать 15 17 22 24 24 23 22 22 21 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 10 12 5 3 4 4 2 4 5

Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто определился с выбором партии)

Таблица авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 50 58 44 44 47 45 45 43 42 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 14 15 17 16 13 16 16 17 19 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 15 14 15 17 14 13 9 11 15 Политическая партия «Справедливая Россия» 9 4 5 4 5 5 5 7 7 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 2 <1 4 4 5 4 3 5 3 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 2 1 1 2 1 3 2 2 2 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1 1 2 2 1 1 2 1 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 <1 1 1 1 1 1 <1 1 Экологическая партия “Зелёная альтернатива” <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 Всероссийская политическая партия “Партия роста” <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 Политическая партия «Новые люди» – – – – – – 1 1 1

Наиболее тревожащие проблемы россиян

Наиболее тревожащие россиян проблемы: рост цен (58%), бедность (40%), коррупция (39%) и рост безработицы (36%). Есть некоторые различия в том, какие проблемы выделяют сторонники парламентских партий особенно часто. Сторонники КПРФ чаще, чем в среднем по России, выделяют социально-экономические и материальные проблемы: рост цен, бедность, коррупция и расслоение населения. Данные проблемы характерны для россиян старшего возраста, пенсионеров. Именно этот контингент составляет ядро сторонников КПРФ. Сторонники ЛДПР также ставят на первое место проблему роста цен.

Затем выделяют рост безработицы, бедности и коррупции. Эти проблемы характерны для более молодого, по сравнению с КПРФ, электората партии, но также концентрируются вокруг социально-экономической тематики. Сторонники Единой России выделяют тревожащие проблемы реже, чем сторонники других партий. Для тех, кто поддерживает Единую Россию вообще характерен более оптимистический настрой в отношении различных вопросов.

Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?

Таблица Всего ЕР ЛДПР КПРФ Рост цен 58 59 64 63 Бедность, обнищание большинства населения 40 32 42 49 Коррупция, взяточничество 39 31 39 45 Рост безработицы 36 35 48 38 Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов 26 27 21 34 Недоступность многих видов медицинского обслуживания 23 23 27 25 Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства 22 22 24 24 Ухудшение состояния окружающей среды 21 24 23 21 Рост платности, недоступность образования 20 20 25 19 Рост наркомании 19 20 25 21

Как электорат разных партий относится к деятельности президента?

Лучше всего к Владимиру Путину относятся избиратели Единой России – его деятельность одобряют 94% сторонников этой партии. Это подтверждает тезис о восприятии Единой России как «Партии президента». Почти 70% сторонников Справедливой России – За правду тоже одобряют деятельность президента, не одобряют – 29%. Для ЛДПР этот показатель составляет 57% и 43% соответственно.

Самой «оппозиционной» президенту партией оказалась КПРФ – её сторонники почти в равных долях одобряют и не одобряют деятельность Владимира Путина: 50% и 48%. Среди сторонников ЛДПР – второй партии по доле неодобряющих деятельность Владимира Путина – 57% одобряют решения президента и 43% не одобряют. В августе 2016 года, перед прошлыми думскими выборами, именно ЛДПР была первой по числу недовольных действиями президента: 64% одобряли его работу, а 36% не одобряли. Среди сторонников КПРФ почти шесть лет назад одобряли работу президента 73%, не одобряли 27%.

Рост недовольства за прошедшие годы характерен не только среди сторонников этих партий, но и среди всего общества: причиной этому была и пенсионная реформа, и снижение популярности власти в целом. При этом на рост оппозиционности КПРФ могли оказывать влияние и другие факторы: например, появление и популяризация отдельных политиков-сторонников партии, которые развивают свои политические бренды самостоятельно – Николай Бондаренко, Валерий Рашкин и других.

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?

Таблица Всего ЕР ЛДПР КПРФ СР одобряю 65 94 57 50 69 не одобряю 34 6 43 48 29 нет ответа: 2 — 0 2 2

Что думают о партиях их сторонники?

Чаще всего сторонников наиболее популярных партий интересует способность этих партий предложить лучшее решение проблем. О том, что партия имеет в своем активе реальные дела, чаще говорят сторонники КПРФ и Единой России. Сторонники КПРФ чаще верят, что их партия имеет шансы пройти в Госдуму, чем сторонники других партий. В том, что партия имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны больше всего уверены сторонники Единой России, а менее всего в этом уверены сторонники ЛДПР.

Какие из следующих высказываний характерны для сторонников каждой партии

Таблица КПРФ ЕР ЛДПР СР Предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией 50 51 47 40 Имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны 33 40 20 26 Имеет шансы пройти в Государственную Думу 48 39 40 42 Имеет в своем активе реальные дела 29 27 22 25 Ничего из перечисленного 1 2 5 — Затрудняюсь ответить 3 6 5 4

Социально-демографический портрет избирателей

Всего, по данным на февраль 2021 года в выборах допускают для себя участие 74% от опрошенных россиян, при этом число тех, кто скорее всего пойдет на избирательные участки составляет 46% опрошенных россиян. Официальная явка на выборах в Государственную думу 2016 года составила 48%, что соответствовало данным опроса Левада-Центра, проведенного за месяц до выборов. За Единую Россию собираются голосовать 42% россиян, готовых принять участие в выборах, за ЛДПР 19%, за КПРФ – 15%. Справедливая Россия – За правду, по данным исследований за февраль, может преодолеть необходимый показатель в 5% для прохождения в Государственную Думу: за нее готовы проголосовать 7% готовых к участию в выборах россиян.

Женщины составляют две трети сторонников Единой России (65%). Это заметно больше, чем среди сторонников партий КПРФ (46%) и ЛДПР (42%).

В коллективном портрете сторонников КПРФ преобладает возрастная группа 55 лет и старше:– 52% Среди сторонников Единой России избирателей этого возраста – 45%. Возрастной портрет сторонников Справедливой России – За правду схож с Единой Россией и КПРФ. Сторонники ЛДПР заметно моложе: треть сторонников в возрасте 25-39 лет, 29% – в возрасте 40-54 лет.

Сторонники КПРФ заметно беднее: среди них 21% могут позволить себе приобретение товаров длительного пользования (в среднем по выборке 29%), и это сближает их с теми, кто вообще не собирается голосовать (26%). Сторонники Единой России и ЛДПР более материально обеспечены, чем в среднем по стране: доля способных приобрести товары длительного пользования составляет 32% и 36% соответственно, тогда как в среднем по стране их 29%.

Таблица Всего ЕР ЛДПР КПРФ СР Не знаю за какую Не буду голосовать Число опрошенных 1601 429 194 156 74 154 339 ПОЛ Мужской 45 35 58 54 46 38 46 Женский 55 65 42 46 54 62 54 ВОЗРАСТ 18-24 года 8 7 10 5 6 6 11 25-39 года 30 26 36 25 12 35 35 40-54 года 25 23 29 18 21 22 31 55 лет и старше 37 45 25 52 62 36 23 РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Москва 9 6 13 8 12 12 10 более 500 тыс. 24 24 21 18 20 30 26 от 100 до 500 тыс. 20 19 18 19 20 15 22 города до 100 тыс. 23 24 27 29 35 21 17 Село 25 27 21 26 14 22 25 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС Едва хватает на еду 25 23 21 27 19 30 25 Хватает на одежду 46 45 44 53 47 45 49 Можем позволить себе ТДП 29 32 36 21 34 25 26

Образ Единой России

Портрет типичного избирателя

Типичный избиратель ЕР – это женщина 55 лет и старше со средним профессиональным образованием. Среднего и выше среднего достатка. Живёт, скорее всего, в небольшом городе или селе.

С декабря 2019 года происходит снижение популярности партии. Это снижение трудно считать значительным на протяжении последних двух лет, но можно констатировать существенное падение готовности голосовать за Единую Россию по сравнению с предвыборной ситуацией в 2016 году.

Готовы голосовать за: авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 50 58 44 44 47 45 45 43 42

Женщины составляют две трети сторонников Единой России (65%), и это существенно отличает портрет сторонников партии от сторонников КПРФ (46%) и ЛДПР (42%). В портрете сторонников Единой России преобладает старшая возрастная группа 55 лет и старше (45%). Они более обеспечены, чем сторонники КПРФ и Справедливой России: доля респондентов, способных приобретать товары длительного пользования составляет 32%.

Сторонники Единой России чаще всего уверены в том, что партия оказывает значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны и предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией. Сторонники Единой России больше уверены в значительности влияния «их» партии по сравнению со сторонниками других популярных политических партий.

Высказывания характерные для сторонников ЕР Предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией 51 Имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны 40 Имеет шансы пройти в Государственную Думу 39 Имеет в своем активе реальные дела 27 Ничего из перечисленного 2 Затрудняюсь ответить 6

Россияне в целом считают Единую Россию партией, представляющей интересы бюрократии, силовиков и олигархов: 40% респондентов полагают, что ЕР защищает интересы банкиров и олигархов, 23% респондентов полагают, что она защищает интересы бюрократии, и 23% – интересы силовиков. 15% затруднились ответить.

Заметим, что похожим образоме россияне высказываются и о том, чьи интересы представляет Президент Путин: 38% – олигархи, банкиры, 36% – силовики, 28% – бюрократии.

В 2021 году большинство опрошенных поддерживали партию Единую Россию «по привычке», поскольку поддерживают ее на протяжении долгого времени (39%) и потому что она является «партией большинства» (27%). Ценности партии – программу и лозунги – разделяют 24% сторонников ЕР. По сравнению с 2016 и 2019 годами заметно снизилось число респондентов, поддерживающих лидеров партии (с 40% до 24%).

Чем объясняется ваше намерение голосовать за Единую Россию?

Таблица 2016 2019 2021 Я разделяю программу и лозунги этой партии 19 23 24 Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии 40 31 24 Я поддерживаю эту партию уже долгое время 22 39 39 Эту партию поддерживают мои друзья, родственники 14 13 10 Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство 27 28 27 Эта партия может защитить интересы таких людей, как я 8 13 14 Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь в стране 11 17 10 Эта партия имеет будущее/перспективы 11 15 12 Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков 2 6 5 Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно 7 9 7 Главное, что это оппозиционная партия 0 Меня обязывают голосовать за эту партию 1 Другое 2 4 4 Затрудняюсь ответить 2 1 2

В ответе на открытый вопрос о причинах привлекательности партии респонденты положительно отмечали, что партия имеет административный ресурс и ассоциируется с руководящей элитой (по 7%). Также респонденты положительно отмечали «стабильность и порядок» в стране под руководством партии (5%). Среди отрицательных сторон респонденты упоминали отсутствие прогресса за прошедшие годы (13%), коррумпированность партии (10%) и отдаленность от народа (7%).

Единая Россия воспринимается как партия руководства страны: Дмитрия Медведева, председателя партии, и Владимира Путина, который воспринимается как неофициальный лидер этой политической силы. В открытом вопросе доверие к Владимиру Путину в феврале 2021 года (32%) существенно снизилось по сравнению с ситуацией, в которой проходила предыдущая думская избирательная кампания (51% – июнь 2016). Упоминания Дмитрия Медведева сократились до минимума (2%) за прошедшие 6 лет (в июне 2016 года было – 13%).

Образ КПРФ

Портрет типичного избирателя.

Мужчина в возрасте 55 лет и старше со средним профессиональным образованием. Среднего или ниже среднего достатка. Живет в небольшом городе.

Готовность голосовать за КПРФ несколько выросла по сравнению с 2020 годом. При этом на момент конца февраля она остается на уровне конца предвыборной кампании 2016 года.

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 15 14 15 17 14 13 9 11 15

50% сторонников КПРФ считают, что эта партия предлагает лучшее решение проблем России. Сторонники партии КПРФ чаще говорят о том, что их партия имеет шансы пройти в Госдуму (48%), чем сторонники других партий. Сторонники партии также чаще, чем сторонники ЛДПР и Справедливой России – За правду, отмечают ее влияние на общественно-политическую жизнь страны (33%).

Какие из следующих высказываний характерны для сторонников каждой партии

КПРФ Предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией 50 Имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны 33 Имеет шансы пройти в Государственную Думу 48 Имеет в своем активе реальные дела 29 Ничего из перечисленного 1 Затрудняюсь ответить 3

КПРФ имеет наиболее возрастную и наименее обеспеченную аудиторию сторонников. В портрете сторонников КПРФ преобладает старшая возрастная группа 55 лет и старше (52%). Сторонники КПРФ заметно беднее: среди них 21% могут позволить себе приобретение товаров длительного пользования (в среднем по выборке 29%), и это сближает их с теми, кто вообще не собирается голосовать (26%).

КПРФ также обладает устоявшимся образом сторонников, интересы которых эта партия отстаивает. Треть россиян полагают, что КПРФ выражает интересы «простых людей» – служащих, рабочих. 19% отметили, что партия защищает интересы среднего класса, 18% – беднейших слоев населения. Четверть респондентов затруднилась ответить (26%).

Основными причинами поддержки КПРФ в начале 2021 года являются программа и лозунги партии (36%), ее поддержка в течение долгого времени (31%) и способность партии защитить интересы людей (30%). Другие популярные причины: способность КПРФ обеспечить достойную жизнь в России, наличие перспектив у партии и положительное отношение к ее лидерам. По сравнению с 2016 и 2019 годами снизилась оценка способности партии обеспечить нормальную жизнь в стране (с 27% до 21%). В целом, несмотря на колебания, положительное отношению к лидеру (лидерам) партии, поддержка партии на протяжении долгого времени и наличие будущего и перспектив у КПРФ стали более значимыми причинами поддержки партии гражданами по сравнению с 2016 годом.

Чем объясняется ваше намерение голосовать за КПРФ?

Таблица 2016 2019 2021 Я разделяю программу и лозунги этой партии 38 43 36 Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии 18 17 20 Я поддерживаю эту партию уже долгое время 29 26 31 Эту партию поддерживают мои друзья, родственники 12 15 15 Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство 8 11 7 Эта партия может защитить интересы таких людей, как я 27 39 30 Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь в стране 27 32 21 Эта партия имеет будущее/перспективы 11 15 17 Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков 3 5 6 Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно 4 8 7 Главное, что это оппозиционная партия 9 Меня обязывают голосовать за эту партию 0 Другое 4 9 4 Затрудняюсь ответить 1 2 1

Открытый вопрос о причинах привлекательности партии подтверждает эти данные. В наибольшей степени привлекает россиян своей программой и идеологией (9%), а также своей близостью к народу (7%). Респондентов чаще всего раздражают “пустые обещания”, отсутствие реальной деятельности (10%), а также застой в партии (7%) и уступки правящей партии (7%).

Доверие к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову снизилось с 11% в июне 2016 года до 4% в феврале 2021 года.

Образ ЛДПР

Портрет типичного избирателя

Мужчина среднего возраста (25–39 лет) со средним профессиональным образованием. Среднего и выше среднего достатка. Живёт в небольшом городе.

Готовность голосовать за ЛДПР заметно выросла по сравнению с 2019 годом (19%). По сравнению с окончание электоральной кампании 2016 года заметен небольшой рост популярности на 5 п.п.

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 14 15 17 16 13 16 16 17 19

47% сторонников ЛДПР уверены, что эта партия предлагает лучшее решение проблем, 40% отметили, что она имеет шансы попасть в Государственную Думу. Сторонники ЛДПР наименее всего уверены в том, что партия имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны и имеет в своем активе реальные дела.

Какие из следующих высказываний характерны для сторонников каждой партии

ЛДПР Предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией 47 Имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны 20 Имеет шансы пройти в Государственную Думу 40 Имеет в своем активе реальные дела 22 Ничего из перечисленного 5 Затрудняюсь ответить 5

Сторонники ЛДПР заметно моложе, чем сторонники других партий: треть сторонников в возрасте 25-39 лет, 29% – в возрасте 40-54 лет. Сторонники ЛДПР более обеспечены, чем в среднем по стране: 36% способных приобретать товары длительного пользования.

ЛДПР в меньшей степени, чем КПРФ и Единая Россия ассоциируется с определенными слоями, получающими выгоды от ее деятельности. Чаще всего респонденты отмечали, что это партия среднего класса (20%) и «простых людей» (20%). Несколько чаще, чем КПРФ и Единая Россия, считается, что ЛДПР выражает интересы молодежи (14%). 26% опрошенных россиян не смогли определить группу сторонников партии.

В 2021 году основной причиной симпатий к ЛДПР была фигура ее лидера, Владимира Жириновского. Значительно меньше респондентов отмечают, что партия предлагает грамотные, правильные вещи (6%). Интересно, что симпатии к лидеру партии стали менее значимой причиной поддержки этой силы по сравнению с 2016 годом, хотя и остается на первом месте. 28% разделяют ее программные заявления, а 26% респондентов – что поддерживают эту партию по привычке.

Чем объясняется ваше намерение голосовать за ЛДПР?

Таблица 2016 2019 2021 Я разделяю программу и лозунги этой партии 30 29 28 Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии 51 51 45 Я поддерживаю эту партию уже долгое время 20 23 26 Эту партию поддерживают мои друзья, родственники 7 15 9 Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство 4 9 9 Эта партия может защитить интересы таких людей, как я 14 30 22 Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь в стране 11 26 16 Эта партия имеет будущее/перспективы 5 16 13 Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков 3 6 4 Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно 1 6 4 Главное, что это оппозиционная партия — — 7 Меня обязывают голосовать за эту партию — — 0 Другое 2 4 3 Затрудняюсь ответить 2 0 1

Ответы на открытый вопрос подтверждают основную причину поддержки партии – интерес к лидеру партии. При этом фигура Владимира Жириновского также является причиной негативного отношения к ЛДПР. Говоря о положительных качествах, респонденты заметно реже отмечали, что члены партии “говорят правильные вещи”, близки к народу (6%). Говоря о негативных чертах партии, россияне также отмечали “пустые обещания” и отсутствие результатов (11%).

Доверие к Владимиру Жириновскому снизилось с 13% в июне 2016 годе до 9% в феврале 2021 года.

Образ партии Справедливая Россия – За правду

Портрет типичного избирателя

Женщина пожилого возраста со средним профессиональным образованием. Среднего или выше среднего достатка. Живёт в небольшом городе.

Готовность голосовать за Справедливую Россию – За правду в феврале оказывается на уровне 7%, ненамного превосходя уровень 2019 года, и находясь на уровне, сопоставимом с окончанием электоральной кампании 2016 года.

авг.16 дек.17 авг.18 июл.19 дек.19 фев.20 авг.20 ноя.20 фев.21 Политическая партия «Справедливая Россия» 9 4 5 4 5 5 5 7 7

Сравнительное небольшое число респондентов, поддерживающих Справедливую Россию, не позволяет делать точные оценки относительно сторонников этой партии. Тем не менее, можно констатировать, что сторонники чаще отмечают шансы пройти партии в Государственную Думу (42%) и предлагаемые решения проблем страны (40%), чем значимость влияния партии на ситуацию в стране (26%) и реальные достижения партии (25%).

Какие из следующих высказываний характерны для сторонников каждой партии

СР Предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией 40 Имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны 26 Имеет шансы пройти в Государственную Думу 42 Имеет в своем активе реальные дела 25 Ничего из перечисленного — Затрудняюсь ответить 4

Возрастной состав сторонников Справедливой России сдвинут в сторону старшего возраста и наиболее близок к возрастному портрету сторонников КПРФ: 62% респондентов, готовых поддержать Справедливую Россию в возрасте 55 лет и старше. Материальное положение сторонников СР оказывается несколько лучше, чем у электората КПРФ (34%), на уровне сторонников ЛДПР и Единой России.

Справедливая Россия имеет менее определенный образ сторонников: около трети россиян затрудняются ответить на вопрос об аудитории СР (37%). При этом наиболее популярные группы сторонников, называемые респондентами, повторяют образ КПРФ и ЛДПР: 18% считают, что она защищает интересы «простых людей», 17% – среднего класса.

39% сторонников поддерживают Справедливую Россию, потому что разделяют ценности, программу и лозунги партии. Этот показатель сближает сторонников СР и сторонников КПРФ. 32% отметили, что симпатизируют лидерам партии. Сторонники выбирали этот показатель чаще, что сторонники КПРФ, но реже, чем сторонники ЛДПР. 29% электоральной базы партии считали, что партия может защитить их интересы – очень близко к сторонникам КПРФ. 23% считают, что партия имеет будущее, и этот показатель больше, чем среди сторонников других партий.

Чем объясняется ваше намерение голосовать за Справедливую Россию – За правду?

Таблица 2016 2019 2021 Я разделяю программу и лозунги этой партии 34 30 39 Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии 19 4 32 Я поддерживаю эту партию уже долгое время 18 18 16 Эту партию поддерживают мои друзья, родственники 13 4 6 Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство 6 7 5 Эта партия может защитить интересы таких людей, как я 29 26 29 Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь в стране 28 3 22 Эта партия имеет будущее/перспективы 10 16 23 Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков 2 4 9 Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно 1 14 7 Главное, что это оппозиционная партия 4 Меня обязывают голосовать за эту партию 0 Другое 2 2 1 Затрудняюсь ответить 3 2 2

Можно сделать вывод, что партия Справедливая Россия – За правду ближе по повестке и электоральной базе к сторонникам КПРФ, но имеет более лояльное отношение к лидерам партии и позитивнее смотрит на ее будущее.

Уровень доверия к Сергею Миронову практически не изменился: в 2016 году ему доверяли 4%, в 2021 году – 2%.

Интересы каких слоев населения выражают непарламентские политические силы?

Учитывая возросшее влияние Алексея Навального и его сторонников на политическую ситуацию в стране, мы решили спросить мнение россиян об этой политической силе, организационно не оформленной как партия. Представления россиян о сторонниках политика во многом неопределенны: половина респондентов (51%) вообще не имеет никакого представления о том, чьи интересы выражает политик. Но есть часть опрошенных, которые полагают, что Алексей Навальный отражает интересы молодежи (21%). Несколько чаще, чем в отношении других партий, респонденты полагают, что он выражает интересы крупных предпринимателей (13%).

Демократическая партия Яблоко имеет наименее определенный образ в массовом сознании: 54% опрошенных респондентов затруднились охарактеризовать портрет сторонников и тех, чьи интересы отражает эта партия. По 10% полагают, что партия выражает интересы среднего класса и олигархов, банкиров.

Какие из следующих высказываний характерны для сторонников Навального?

Спектр действующих, зарегистрированных политических сил в России невелик, и на апрель 2021 года включает 34 политические организации. При этом число тех, чье название на слуху и знакомо россиянам и того меньше: вряд ли рядовой россиянин назовет больше 5-7 партий. На этом фоне за последние несколько лет возросло число россиян, которые не доверяют основным государственным институтам, партиям, политикам. Это может свидетельствовать о росте фрустрированного политического недовольства, представляющего потенциальный интерес для несистемных политических акторов. Самым ярким и известным примером может служить политическая организация Алексея Навального. «Феномен Навального» – безусловно самое яркое и драматическое событие политической жизни России в последние годы. По сравнению с 2013 годом число россиян, одобряющих его деятельность, выросло с 6% до 20%. В этом материале мы не обсуждаем деятельность и судьбу самого политика. Важнее отметить характер того социального эффекта, который произвела деятельность этого политика и его соратников.

Мы указывали, что нынешние российские политические партии лишь в незначительной мере представляют собой действительно партии как объединения сторонников, но скорее существуют как образы в массовом сознании, персонифицированные своими лидерами или отдельными депутатами в Государственной думе, кроме, возможно, КПРФ, которая наследует классический партийный образ своей предшественницы. На этом фоне движение сторонников Навального действует в русле создания “классической” партийной организации: за несколько лет его соратникам удалось создать по всей России сеть местных штабов, которые могут послужить прототипами местных отделений партии при наличии юридической возможности. В связи с этим особенно важно отношение сторонников зарегистрированных политических сил об Алексее Навальном и его сторонниках.

Сторонники ЛДПР чаще находят позитивные стороны в деятельности сторонников Навального. Они более уверены, что сторонники Навального имеют в своем активе реальные дела и шансы, чем сторонники Единой России, Справедливой России и КПРФ и имеют более шансов пройти в Государственную думу. Избиратели ЛДПР, КПРФ и Справедливой России уверены в том, что сторонники Алексея Навального имеют более значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны, чем ЕР.

Какие из следующих высказываний характерны для сторонников Навального

Таблица КПРФ ЕР ЛДПР СР Не стал(а) бы голосовать Предлагает лучшее решение проблем, стоящих перед Россией 7 4 9 5 12 Имеет значительное влияние на общественно-политическую жизнь страны 9 2 11 8 8 Имеет шансы пройти в Государственную Думу 6 5 11 2 8 Имеет в своем активе реальные дела 6 3 13 4 6 Ничего из перечисленного 58 63 56 71 46 Затрудняюсь ответить 20 24 13 15 25

Степан ГОНЧАРОВ, Алексей ЛЕВИНСОН, Денис ЛЕВЕН

Методология исследования

Для написание отчета использовались данные собственных исследований Левада-Центра. Последнее исследование проведено в феврале 2021 года.

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.