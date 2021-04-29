Обострение на Юго-Востоке Украины

Почти половина россиян (48%) уверены, что инициаторами обострения в Донбассе были США и страны НАТО. 20% опрошенных считают, что инициатор – киевские власти. 2% – непризнанные республики Новороссии, 4% – Россия.

Точка зрения о том, что в эскалации виноваты США и их союзники, доминирует во всех возрастных группах. Наибольшей популярностью она пользуется в группе респондентов 55 лет и старше (57%), наименьшей в группе 18-24 года (36%). 21% респондентов 18-24 лет считают, что “никто конкретно” не виноват в текущем обострении.

Больше половины телезрителей (57%) и радиослушателей (52%) уверены, что США и НАТО виновны в эскалации. Среди тех, кто предпочитает новые медиа, эта доля несколько меньше: 46% для читателей интернет-изданий, 39% и 26% для читателей социальных сетей и телеграм-каналов соответственно. 28% опрошенных читателей телеграм-каналов уверены, что в обострении виновна Россия.

Лишь 2% россиян уверены, что столкновения в восточных областях Украины могут перерасти в войну между Россией и Украиной. 35% опрошенных считают, что это вполне вероятно. 39% респондентов считают войну маловероятной, 16% – уверены, что войны не будет.

По вопросу о том, стоит ли России вмешаться в конфликт на стороне ДНР/ЛНР в случае начала боевых действий, мнение россиян разделилось практически поровну.

43% опрошенных считают, что России стоит вмешаться (18% – определенно да, 25% – скорее да). С другой стороны, 43% считают, что вмешиваться в конфликт не нужно (18% – определённо нет, 25% – скорее нет).

Точка зрения о необходимости вмешаться в конфликт в случае начала боевых действий наиболее популярна среди старших групп населения: 54% (определённо да или скорее да) и лишь 34% (определённо нет или скорее нет) в группе 55 лет и старше. В более молодых группах населения эта точка зрения гораздо менее популярна: 34% (определённо да или скорее да) и 53% (определённо нет или скорее нет) среди респондентов 18-24 лет.

Большинство россиян (65%) так или иначе поддержат включение республик ДНР/ЛНР в состав России, если они об этом попросят. 26% – не поддержат.

16% опрошенных уверены, что в случае полномасштабной войны с Украиной отношение россиян к Владимиру Путину улучшится. Треть опрошенных (31%) уверены, что это вызовет недовольство среди россиян Владимиром Путиным. 42% считают, что отношение не изменится.

Точка зрения о том, что в случае войны авторитет Владимира Путина вырастет наиболее популярна среди старших групп населения – 19% среди респондентов 55 лет и старше. Обратная точка зрения более популярна в среди россиян 18-24 лет (41%). Точка зрения о том, что отношение к президенту не изменится, тоже пользуется наибольшей популярностью среди респондентов в возрасте 18-24 лет – 46%.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”

Методология Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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