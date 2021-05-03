События месяца

В апреле самым запомнившимся для россиян событием стало обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию. На втором месте стоят события, связанные с Алексеем Навальным и митинги в его поддержку. Кроме того, респонденты обратили внимание на обострение ситуации на Донбассе и ухудшение отношений с Европой и США. События, связанные с коронавирусом и вакцинацией, называют запоминающимися все меньше людей.
Методология
Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.