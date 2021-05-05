Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Четверть россиян (24%) смотрели послание президента Федеральному Собранию полностью или почти полностью, еще 19% знают его содержание из новостей, 29% что-то слышали о послании, 29% – не слышали ничего.

Однако послание 2021 года было менее популярным, чем прошлогоднее. В 2020 году 78% так или иначе знали о послании: смотрели, узнали из новостей или хотя бы что-то слышали. В 2021 году этот показатель составил 71%.

май.03 май.06 май.07 дек.12 дек.13 дек.14 мар.18 янв.20 апр.21 Смотрели трансляцию по телевидению / в интернете полностью или почти полностью 18 24 16 11 12 18 21 24 24 Знакомы по изложению в новостях 16 21 16 22 25 39 24 27 19 Что-то слышали об этом послании 32 25 24 30 29 27 25 27 29 Ничего не слышали об этом послании 34 30 43 36 34 17 30 22 29

Старшие группы респондентов с большим вниманием отнеслись к посланию. Больше трети (36%) респондентов в возрасте 55 лет и старше смотрели трансляцию полностью или почти полностью. Среди респондентов 18-24 лет таких лишь 6%.

Половина россиян (54%), которые хоть что-то слышали о Послании, считают, что оно так или иначе окажет серьёзное влияние на жизнь страны. Это несколько меньше чем в прошлом году (61%).

Точка зрения, что послание окажет влияние на жизнь в стране, наиболее популярна в старших группах респондентов, которые слышали о Послании, – 60% ответивших респондентов 55 лет и старше считают, что окажет, 34% – не окажет. Мнения молодых людей и людей среднего возраста (до 40 лет) разделились поровну: 48% ответивших респондентов считают, что послание окажет влияние на жизнь в стране; столько же полагают, что не окажет.

Методология Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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