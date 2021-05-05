Пресс-выпуски

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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Четверть россиян (24%) смотрели послание президента Федеральному Собранию полностью или почти полностью, еще 19% знают его содержание из новостей, 29% что-то слышали о послании, 29% – не слышали ничего. 

Однако послание 2021 года было менее популярным, чем прошлогоднее. В 2020 году 78% так или иначе знали о послании: смотрели, узнали из новостей или хотя бы что-то слышали. В 2021 году этот показатель составил 71%. 

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Смотрели трансляцию по телевидению / в интернете полностью или почти полностью182416111218212424
Знакомы по изложению в новостях162116222539242719
Что-то слышали об этом послании322524302927252729
Ничего не слышали об этом послании343043363417302229

Старшие группы респондентов с большим вниманием отнеслись к посланию. Больше трети (36%) респондентов в возрасте 55 лет и старше смотрели трансляцию полностью или почти полностью. Среди респондентов 18-24 лет таких лишь 6%. 

Половина россиян (54%), которые хоть что-то слышали о Послании,  считают, что оно так или иначе окажет серьёзное влияние на жизнь страны. Это несколько меньше чем в прошлом году (61%).

Точка зрения, что послание окажет влияние на жизнь в стране, наиболее популярна в старших группах респондентов, которые слышали о Послании,  – 60% ответивших респондентов 55 лет и старше  считают, что окажет, 34% – не окажет. Мнения молодых людей и людей среднего возраста (до 40 лет) разделились поровну: 48% ответивших респондентов считают, что послание окажет влияние на жизнь в стране; столько же полагают, что не окажет. 

Методология

Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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