Коронавирус и вакцина

56% россиян не боятся заразиться коронавирусом, 42% – боятся. Эти показатели не изменились с февраля 2021 года. Пики опасения пришлись на весну и осень прошлого года. В октябре 2020 года 64% боялись заразиться, 34% – не боялись.

62% респондентов не готовы сделать прививку отечественной вакциной Спутник V. Этот показатель не изменился с февраля 2021 года, однако за год число сторонников прививок немного снизилось. Четверть респондентов (26%) готовы сделать прививку, это несколько меньше, чем в феврале (30%), при этом 10% респондентов ответили, что уже сделали прививку. Похоже, что количество сторонников прививок сокращается прежде всего за счет тех, кто прошел вакцинацию.

Как и в феврале, в апреле 2021 года вакцина пользуется наибольшей популярностью среди тех, кто опасается заразиться коронавирусом, а также у представителей старших возрастных групп. Так, в группе 55 лет и старше готовы прививаться 37%, среди респондентов 18-24 лет – только 12% (75% не готовы). При этом в группе респондентов 55 лет и старше 13% ответили, что уже сделали себе прививку. Среди тех, кто опасается заразиться коронавирусом, готовы сделать прививку 35% опрошенных, не готовы – 53%. Среди тех, кто не боится заразиться, лишь 18% готовы привиться, 70% – не готовы.

Методология Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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