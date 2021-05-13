Протесты 21 апреля

Большинство россиян (72%) знают о протестах сторонников Алексея Навального, которые прошли 21 апреля: 11% внимательно следили за событиями, 61% хотя бы что-то о них слышали. Это меньше, чем в период зимних протестов. Тогда за протестами внимательно следили 21% россиян, 59% – хотя бы что-то о них слышали.

Внимательнее других за протестами следили читатели новых медиа. Если среди телезрителей и радиослушателей лишь 7% и 6% внимательно следили за событиями, то среди читателей интернет-изданий, социальных сетей и телеграм-каналов – 17%, 18% и 37% соответственно.

16% опрошенных относятся к протестующим положительно, 39% – отрицательно, 42% – нейтрально. По сравнению с январскими протестами сократилась доля тех, кто относится к протестующим положительно: с 22% до 16%. Лучше всего россияне относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года – 47%.

*в 2019 году вопрос был сформулирован следующим образом: “Как вы относитесь к этим протестным акциям?”

Респонденты в возрасте 18-24 лет лучше относятся к протестующим, чем представители других возрастных групп: 26% молодых респондентов относятся положительно, 21% – отрицательно. Хуже всего к протестующим относятся респонденты 55 лет и старше: 12% положительно, 52% – отрицательно.

Среди телезрителей и радиослушателей по 8% относятся к протестующим положительно, отрицательно – 51% и 46% соответственно. Читатели новых медиа относятся к участникам протеста лучше: положительно относятся 24% читателей интернет-изданий, 31% читателей социальных сетей, 51% читателей телеграм-каналов, отрицательно – 29%, 23% и 12% соответственно.

Методология Опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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