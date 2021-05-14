Пресс-выпуски

Московская политика – доверие институтам

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Оценки деятельности основных политических институтов среди москвичей изменились незначительно. 41% и 41% положительно оценивают деятельность Владимира Путина и Сергея Собянина – изменения в пределах погрешности по сравнению с декабрём 2020 года. Отрицательно к деятельности президента относятся 22% москвичей (19% в декабре 2020 года), к деятельности мэра – 25% (21% в декабре 2020 года).

Треть (30%) москвичей положительно оценивают деятельность Михаила Мишустина, негативно – лишь 12%, четверть (24%) затруднились с ответом.

Уровень оценки деятельности депутатов Московской городской Думы остаётся невысоким: 13% (14% в декабре) оценивают их деятельность положительно, 30% (33% в декабре) – отрицательно. Не очень высоко оценивают респонденты и деятельность муниципальных депутатов: 16% – позитивно, 20% – негативно.

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?

 май.11июн.12июл.13апр.16сен.17апр.18апр.19июл.20дек.20апр.21
Очень плохое3254933887
Плохое11161613968161318
Среднее45464137323931303430
Хорошее25262731314142373232
Очень хорошее416111391581010
Затруднились ответить13864522233

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов Московской городской Думы?

 окт.09окт.18апр.19июл.20дек.20апр.21
Очень плохое55710139
Плохое161420262021
Среднее564240313230
Хорошее111913131211
Очень хорошее<111121
Затруднились ответить112018192127

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов муниципального собрания вашего района?

 июл.13сен.17апр.18апр.19июл.20дек.20апр.21
Очень плохое78457115
Плохое1610914201715
Среднее23273134322625
Хорошее11111216141314
Очень хорошее1112222
Затруднились ответить42444229243140

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности президента России Владимира Путина?

 июл.13апр.16авг.17июл.20дек.20апр.21
Очень плохое543787
плохое1776111115
среднее442420333633
хорошее254039312727
очень хорошее62429141315
Затрудняюсь ответить423344

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности председателя правительства России Михаила Мишустина?

 июл.20апр.21
очень плохое64
плохое128
среднее2834
хорошее2624
очень хорошее76
Затрудняюсь ответить2124

Сводная таблица

 ХорошееСреднееПлохоеЗатруднились ответить
Владимир Путин4133224
Михаил Мишустин30341224
Сергей Собянин4130253
Депутаты Московской Городской Думы13303027
Муниципальные депутаты16252040

Методология

Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 500 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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