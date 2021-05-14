Московская политика – доверие институтам

Оценки деятельности основных политических институтов среди москвичей изменились незначительно. 41% и 41% положительно оценивают деятельность Владимира Путина и Сергея Собянина – изменения в пределах погрешности по сравнению с декабрём 2020 года. Отрицательно к деятельности президента относятся 22% москвичей (19% в декабре 2020 года), к деятельности мэра – 25% (21% в декабре 2020 года).
Треть (30%) москвичей положительно оценивают деятельность Михаила Мишустина, негативно – лишь 12%, четверть (24%) затруднились с ответом.
Уровень оценки деятельности депутатов Московской городской Думы остаётся невысоким: 13% (14% в декабре) оценивают их деятельность положительно, 30% (33% в декабре) – отрицательно. Не очень высоко оценивают респонденты и деятельность муниципальных депутатов: 16% – позитивно, 20% – негативно.
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?
|май.11
|июн.12
|июл.13
|апр.16
|сен.17
|апр.18
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|апр.21
|Очень плохое
|3
|2
|5
|4
|9
|3
|3
|8
|8
|7
|Плохое
|11
|16
|16
|13
|9
|6
|8
|16
|13
|18
|Среднее
|45
|46
|41
|37
|32
|39
|31
|30
|34
|30
|Хорошее
|25
|26
|27
|31
|31
|41
|42
|37
|32
|32
|Очень хорошее
|4
|1
|6
|11
|13
|9
|15
|8
|10
|10
|Затруднились ответить
|13
|8
|6
|4
|5
|2
|2
|2
|3
|3
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов Московской городской Думы?
|окт.09
|окт.18
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|апр.21
|Очень плохое
|5
|5
|7
|10
|13
|9
|Плохое
|16
|14
|20
|26
|20
|21
|Среднее
|56
|42
|40
|31
|32
|30
|Хорошее
|11
|19
|13
|13
|12
|11
|Очень хорошее
|<1
|1
|1
|1
|2
|1
|Затруднились ответить
|11
|20
|18
|19
|21
|27
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов муниципального собрания вашего района?
|июл.13
|сен.17
|апр.18
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|апр.21
|Очень плохое
|7
|8
|4
|5
|7
|11
|5
|Плохое
|16
|10
|9
|14
|20
|17
|15
|Среднее
|23
|27
|31
|34
|32
|26
|25
|Хорошее
|11
|11
|12
|16
|14
|13
|14
|Очень хорошее
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|Затруднились ответить
|42
|44
|42
|29
|24
|31
|40
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности президента России Владимира Путина?
|июл.13
|апр.16
|авг.17
|июл.20
|дек.20
|апр.21
|Очень плохое
|5
|4
|3
|7
|8
|7
|плохое
|17
|7
|6
|11
|11
|15
|среднее
|44
|24
|20
|33
|36
|33
|хорошее
|25
|40
|39
|31
|27
|27
|очень хорошее
|6
|24
|29
|14
|13
|15
|Затрудняюсь ответить
|4
|2
|3
|3
|4
|4
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности председателя правительства России Михаила Мишустина?
|июл.20
|апр.21
|очень плохое
|6
|4
|плохое
|12
|8
|среднее
|28
|34
|хорошее
|26
|24
|очень хорошее
|7
|6
|Затрудняюсь ответить
|21
|24
Сводная таблица
|Хорошее
|Среднее
|Плохое
|Затруднились ответить
|Владимир Путин
|41
|33
|22
|4
|Михаил Мишустин
|30
|34
|12
|24
|Сергей Собянин
|41
|30
|25
|3
|Депутаты Московской Городской Думы
|13
|30
|30
|27
|Муниципальные депутаты
|16
|25
|20
|40
Методология
Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 500 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
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