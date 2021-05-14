Московская политика – доверие институтам

Оценки деятельности основных политических институтов среди москвичей изменились незначительно. 41% и 41% положительно оценивают деятельность Владимира Путина и Сергея Собянина – изменения в пределах погрешности по сравнению с декабрём 2020 года. Отрицательно к деятельности президента относятся 22% москвичей (19% в декабре 2020 года), к деятельности мэра – 25% (21% в декабре 2020 года).

Треть (30%) москвичей положительно оценивают деятельность Михаила Мишустина, негативно – лишь 12%, четверть (24%) затруднились с ответом.

Уровень оценки деятельности депутатов Московской городской Думы остаётся невысоким: 13% (14% в декабре) оценивают их деятельность положительно, 30% (33% в декабре) – отрицательно. Не очень высоко оценивают респонденты и деятельность муниципальных депутатов: 16% – позитивно, 20% – негативно.

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?

май.11 июн.12 июл.13 апр.16 сен.17 апр.18 апр.19 июл.20 дек.20 апр.21 Очень плохое 3 2 5 4 9 3 3 8 8 7 Плохое 11 16 16 13 9 6 8 16 13 18 Среднее 45 46 41 37 32 39 31 30 34 30 Хорошее 25 26 27 31 31 41 42 37 32 32 Очень хорошее 4 1 6 11 13 9 15 8 10 10 Затруднились ответить 13 8 6 4 5 2 2 2 3 3

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов Московской городской Думы?

окт.09 окт.18 апр.19 июл.20 дек.20 апр.21 Очень плохое 5 5 7 10 13 9 Плохое 16 14 20 26 20 21 Среднее 56 42 40 31 32 30 Хорошее 11 19 13 13 12 11 Очень хорошее <1 1 1 1 2 1 Затруднились ответить 11 20 18 19 21 27

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов муниципального собрания вашего района?

июл.13 сен.17 апр.18 апр.19 июл.20 дек.20 апр.21 Очень плохое 7 8 4 5 7 11 5 Плохое 16 10 9 14 20 17 15 Среднее 23 27 31 34 32 26 25 Хорошее 11 11 12 16 14 13 14 Очень хорошее 1 1 1 2 2 2 2 Затруднились ответить 42 44 42 29 24 31 40

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности президента России Владимира Путина?

июл.13 апр.16 авг.17 июл.20 дек.20 апр.21 Очень плохое 5 4 3 7 8 7 плохое 17 7 6 11 11 15 среднее 44 24 20 33 36 33 хорошее 25 40 39 31 27 27 очень хорошее 6 24 29 14 13 15 Затрудняюсь ответить 4 2 3 3 4 4

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности председателя правительства России Михаила Мишустина?

июл.20 апр.21 очень плохое 6 4 плохое 12 8 среднее 28 34 хорошее 26 24 очень хорошее 7 6 Затрудняюсь ответить 21 24

Сводная таблица

Хорошее Среднее Плохое Затруднились ответить Владимир Путин 41 33 22 4 Михаил Мишустин 30 34 12 24 Сергей Собянин 41 30 25 3 Депутаты Московской Городской Думы 13 30 30 27 Муниципальные депутаты 16 25 20 40

Методология Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 500 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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