Президентские электоральные рейтинги не претерпели значительных изменений по сравнению с ноябрем 2020 года. “Четверка” лидеров остаётся той же: Владимир Путин (40%), Владимир Жириновский (4%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%).

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.) *

апр.14 янв.16 апр.17 янв.18 мар.19 июл.19 дек.19 авг.20 ноя.20 апр.21 Владимир Путин 49 53 48 57 41 40 38 40 39 40 Владимир Жириновский 4 3 3 4 5 3 4 4 6 4 Геннадий Зюганов 4 4 3 1 2 1 2 1 2 2 Алексей Навальный <1 1 1 <1 1 1 2 2 2 2 Николай Платошкин – – – – – – – 1 1 1 Михаил Мишустин – – – – – – – 1 1 1 Павел Грудинин – – – 5 4 3 3 1 1 1 Бондаренко – – – – – – – – – 1 Фургал – – – – – – – 1 <1 1 Другой (в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал «против всех»**) 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 21 17 19 12 19 23 20 19 16 18 Не стал(а) бы голосовать 10 11 13 12 19 19 22 22 24 23

Среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин набирает больше (56%) половины “голосов”, Владимир Жириновский – 6%, Геннадий Зюганов и Алексей Навальный – по 2%.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.)

апр.14 янв.16 апр.17 янв.18 мар.19 июл.19 дек.19 авг.20 ноя.20 апр.21 Владимир Путин 60 66 62 70 55 54 53 56 55 56 Владимир Жириновский 5 3 4 5 6 4 6 5 9 6 Геннадий Зюганов 5 5 3 1 2 1 3 2 2 2 Алексей Навальный <1 1 1 <1 1 1 2 2 2 2 Михаил Мишустин – – – – – – – 2 1 1 Павел Грудинин – – – 6 5 4 4 2 1 1 Сергей Шойгу 1 2 1 <1 1 1 1 1 1 1 Николай Платошкин – – – – – – – 1 1 1 Фургал – – – – – – – – – 1 Бондаренко – – – – – – – – – 1 Другой 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 26 21 25 15 25 31 27 27 23 26

Ситуация в Москве несколько отличается от средней по стране. Здесь за Владимира Путина готовы отдать свой голос треть (33%) опрошенных москвичей и 44% москвичей, которые были готовы проголосовать на момент опроса. На втором месте – Алексей Навальный – 5% опрошенных москвичей, 6% тех москвичей, кто готов проголосовать. На третьем месть Владимир Жириновский: 3% и 4% соответственно; на четвёртом – Павел Грудинин: 2% и 2% соответственно.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% опрошенных москвичей и (в %% тех москвичей, кто был готов проголосовать на момент опроса, респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию, результаты московского опроса)

в %% опрошенных москвичей в %% тех москвичей, кто был готов проголосовать в момент опроса Путин 33 44 Навальный 5 6 Жириновский 3 4 Грудинин 2 2 Платошкин 1 2 Зюганов 1 1 Лавров 1 1 Шойгу 1 1 Яшин 1 1 Медведев 1 1 Другой 4 5 не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 23 30 Не стал(а) бы голосовать 20 — не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 6 —

Методология Всероссийский опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Московский опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.