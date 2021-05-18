Пресс-выпуски

Президентские электоральные рейтинги

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Президентские электоральные рейтинги не претерпели значительных изменений по сравнению с ноябрем 2020 года. “Четверка” лидеров остаётся той же: Владимир Путин (40%), Владимир Жириновский (4%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%).

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.) *

 апр.14янв.16апр.17янв.18мар.19июл.19дек.19авг.20ноя.20апр.21
Владимир Путин49534857414038403940
Владимир Жириновский4334534464
Геннадий Зюганов4431212122
Алексей Навальный<111<1112222
Николай Платошкин111
Михаил Мишустин111
Павел Грудинин5433111
Бондаренко1
Фургал1<11
Другой (в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал «против всех»**)3222322223
Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать21171912192320191618
Не стал(а) бы голосовать10111312191922222423

Среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин набирает больше (56%) половины “голосов”, Владимир Жириновский – 6%, Геннадий Зюганов и Алексей Навальный – по 2%.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.)

 апр.14янв.16апр.17янв.18мар.19июл.19дек.19авг.20ноя.20апр.21
Владимир Путин60666270555453565556
Владимир Жириновский5345646596
Геннадий Зюганов5531213222
Алексей Навальный<111<1112222
Михаил Мишустин211
Павел Грудинин6544211
Сергей Шойгу121<1111111
Николай Платошкин111
Фургал1
Бондаренко1
Другой3232423343
Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать26212515253127272326

Ситуация в Москве несколько отличается от средней по стране. Здесь за Владимира Путина готовы отдать свой голос треть (33%) опрошенных москвичей и 44% москвичей, которые были готовы проголосовать на момент опроса. На втором месте – Алексей Навальный – 5% опрошенных москвичей, 6% тех москвичей, кто готов проголосовать. На третьем месть Владимир Жириновский: 3% и 4% соответственно; на четвёртом – Павел Грудинин: 2% и 2% соответственно.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% опрошенных москвичей и (в %% тех москвичей, кто был готов проголосовать на момент опроса, респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию, результаты московского опроса)

 в %% опрошенных москвичейв %% тех москвичей, кто был готов проголосовать в момент опроса
Путин3344
Навальный56
Жириновский34
Грудинин22
Платошкин12
Зюганов11
Лавров11
Шойгу11
Яшин11
Медведев11
Другой45
не знаю, за кого стал(а) бы голосовать2330
Не стал(а) бы голосовать20
не знаю, стал(а) бы голосовать или нет6
Данные опросаСкачать

Методология

Всероссийский опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Московский опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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