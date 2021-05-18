Президентские электоральные рейтинги не претерпели значительных изменений по сравнению с ноябрем 2020 года. “Четверка” лидеров остаётся той же: Владимир Путин (40%), Владимир Жириновский (4%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%).
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.) *
|апр.14
|янв.16
|апр.17
|янв.18
|мар.19
|июл.19
|дек.19
|авг.20
|ноя.20
|апр.21
|Владимир Путин
|49
|53
|48
|57
|41
|40
|38
|40
|39
|40
|Владимир Жириновский
|4
|3
|3
|4
|5
|3
|4
|4
|6
|4
|Геннадий Зюганов
|4
|4
|3
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|Алексей Навальный
|<1
|1
|1
|<1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|Николай Платошкин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|Павел Грудинин
|–
|–
|–
|5
|4
|3
|3
|1
|1
|1
|Бондаренко
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|Фургал
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|<1
|1
|Другой (в случае, если каждый политик набрал менее 0,5% голосов, и тех, кто отвечал «против всех»**)
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|21
|17
|19
|12
|19
|23
|20
|19
|16
|18
|Не стал(а) бы голосовать
|10
|11
|13
|12
|19
|19
|22
|22
|24
|23
Среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин набирает больше (56%) половины “голосов”, Владимир Жириновский – 6%, Геннадий Зюганов и Алексей Навальный – по 2%.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от тех опрошенных, кто был готов проголосовать на момент опроса; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.)
|апр.14
|янв.16
|апр.17
|янв.18
|мар.19
|июл.19
|дек.19
|авг.20
|ноя.20
|апр.21
|Владимир Путин
|60
|66
|62
|70
|55
|54
|53
|56
|55
|56
|Владимир Жириновский
|5
|3
|4
|5
|6
|4
|6
|5
|9
|6
|Геннадий Зюганов
|5
|5
|3
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|2
|Алексей Навальный
|<1
|1
|1
|<1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|1
|1
|Павел Грудинин
|–
|–
|–
|6
|5
|4
|4
|2
|1
|1
|Сергей Шойгу
|1
|2
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Николай Платошкин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|1
|Фургал
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|Бондаренко
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|Другой
|3
|2
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|4
|3
|Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|26
|21
|25
|15
|25
|31
|27
|27
|23
|26
Ситуация в Москве несколько отличается от средней по стране. Здесь за Владимира Путина готовы отдать свой голос треть (33%) опрошенных москвичей и 44% москвичей, которые были готовы проголосовать на момент опроса. На втором месте – Алексей Навальный – 5% опрошенных москвичей, 6% тех москвичей, кто готов проголосовать. На третьем месть Владимир Жириновский: 3% и 4% соответственно; на четвёртом – Павел Грудинин: 2% и 2% соответственно.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (в %% опрошенных москвичей и (в %% тех москвичей, кто был готов проголосовать на момент опроса, респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию, результаты московского опроса)
|в %% опрошенных москвичей
|в %% тех москвичей, кто был готов проголосовать в момент опроса
|Путин
|33
|44
|Навальный
|5
|6
|Жириновский
|3
|4
|Грудинин
|2
|2
|Платошкин
|1
|2
|Зюганов
|1
|1
|Лавров
|1
|1
|Шойгу
|1
|1
|Яшин
|1
|1
|Медведев
|1
|1
|Другой
|4
|5
|не знаю, за кого стал(а) бы голосовать
|23
|30
|Не стал(а) бы голосовать
|20
|—
|не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|6
|—
Методология
Всероссийский опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Московский опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.