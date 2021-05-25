Москва – захоронение тела Ленина

По вопросу о захоронении тела В. И. Ленина общественное мнение в Москве разделилось почти поровну. 45% москвичей выступили за то, чтобы вынести тело В. И. Ленина из Мавзолея, примерно столько же (42%) считают, что тело нужно оставить в Мавзолее.

Отметим, что такие же результаты были получены по результатам всероссийского опроса, который мы проводили в октябре 2017 года. Тогда 41% россиян высказались за то, чтобы вынести тело В. И. Ленина из Мавзолея и столько же, чтобы оставить.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГО ОБСУЖДАЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫНЕСТИ ТЕЛО ЛЕНИНА ИЗ МАВЗОЛЕЯ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ТЕЛО ЛЕНИНА НУЖНО ОСТАВИТЬ В МАВЗОЛЕЕ ИЛИ ВЫНЕСТИ? (всероссийский опрос, N = 1600)

окт.17 Оставить в Мавзолее 41 Вынести из Мавзолея 41 Затруднились ответить 18

Методология Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%. Цитируемый в тексте всероссийский опрос проведен 24 – 28 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.