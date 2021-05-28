Левада-Центр занял третье место в рейтинге исследовательских компаний (РИК-2021)

Проект «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» (РИК) – инициативный исследовательский проект Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89». В рейтинге учитываются пять факторов работы компании – от методики и технологий до работы специалистов и репутации организации на рынке. Общий рейтинг рассчитывается в 100–балльной шкале.

Левада-Центр регулярно занимает высокие позиции среди российских исследовательских компаний. По данным 16 волны РИК 2021 года Левада-Центр набрал 79.8 баллов общем рейтинге и занял третье место. Первое место занял Фонд “Общественное мнение”, второе – Ипсос Комкон.

Подробности о методологии расчета рейтинга смотрите в прикреплённом рейтинге.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.