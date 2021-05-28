Социологи назвали мотивы отказа россиян от вакцинации

Россия стала одной из немногих в мире стран, где даже при наличии выбора доступных вакцин, вакцинация пробуксовывает. Мы с удивлением читаем новости о том, как канадцы выстраиваются в очереди, чтобы привиться американской вакциной; что жители Европы переживают, что им слишком долго ждать очереди на укол. Российские пункты вакцинации пусты. Почему соотечественники не спешат прививаться?

На 24 мая 2021 года, по данным независимого сайта, который ведет учет вакцинированных в РФ, в стране привито хотя бы одним компонентом вакцины 15 миллионов 609 тысяч человек (10,68%), а полностью вакцинацию от нового коронавируса получили 11 миллионов 187 тысяч человек (7,65% от всего населения или 16,21% от плана, разработанного правительством).

Темпы вакцинации в последнюю неделю составили 0,1% от всего населения. Если так продолжится, то, чтобы привить 60% населения, потребуется год. Даже по сравнению со странами, где вакцины куда менее доступны, Россия выглядит довольно блекло. В США привилось почти 50% населения, в Великобритании — 55,9%, в Италии — почти 35%.

В ряде регионов вокруг россиян совершают некие танцы с бубнами, чтобы заинтересовать их в вакцинации: где-то привившимся дарят упаковку яиц, а где-то пенсионерам выдают купоны на покупки.

Однако таких примеров очень мало. Социологи «Левада-центра» (организация внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов) провели разбор причин сопротивления вакцинации и пришли к выводу, что они выходят за рамки медицинских.

«Казалось бы, предпосылки для успеха есть. Россия одной из первых разработала собственную вакцину от коронавируса. Пункты вакцинации открыты по всей стране. В крупных городах прививку можно сделать в торговых центрах. Привившимся обещают единовременные выплаты, подарочные карты, бонусные мили, бесплатные билеты в театр, угощают мороженым. Президент неоднократно повторял, что в стране есть все ресурсы для вакцинации, чтобы, по его расчетам, уже к осени в России сформировался коллективный иммунитет к заболеванию», – отмечает замдиректора центра Денис Волков.

При этом изначально о готовности «уколоться» сообщал лишь каждый третий россиянин (тогда как в других странах этот показатель был в два-три раза выше). А в последние месяцы доля желающих стала постепенно снижаться (26% в конце апреля), тогда как доля противников вакцинации — расти: с 54% в августе 2020 года до 62% в конце апреля 2021.

По данным опросов, желание привиться в большинстве случаев высказывают пожилые люди. Кроме того, в группу сторонников вакцинации входят те, кто верит в естественное происхождение вируса; кто потерял в результате пандемии близких; кто доверяет власти и не подвергают сомнению любые ее инициативы. И все же даже среди таких привиться готовы не более половины.

Группу противников вакцинации составляют главным образом те, кто не боится заразиться. Кроме беспечной молодежи в нее входят сторонники различных губительных теорий заговоров, которые, в том числе, считают коронавирус новым биологическим оружием (их 64%), а также те, кто считает пандемию «фейковой» (больше четверти населения в стране считает цифры по заболеваемости коронавирусом завышенными), а все ограничительные меры – «экспериментами над населением» и «желанием нажиться на продаже масок и перчаток».

В группе нежелающих привиться также те, кто в принципе не доверяет инициативам властей. Например, как отмечает Денис Волков, в апреле среди сторонников Владимира Путина людей, готовых сделать прививку, почти в три раза больше, чем среди его противников (33% против 12%). На вопрос, почему вы не хотите привиться, россияне чаще всего отвечают, что опасаются «побочки»; что вакцины сделаны слишком быстро. Многие говорят: пусть сначала привьются другие, а мы подождем и посмотрим.

Волков считает, что радикальных антипрививочников у нас не более 10%, остальные — сомневающиеся. Последние нередко указывают на то, что у них есть противопоказания, что их друзья столкнулись с побочными действиями вакцин или «знакомые врачи» сказали им ни в коем случае не прививаться. В итоге они ждут пока, либо появится доработанная вакцина, либо пандемия рассосется сама, либо надеются на свой иммунитет.

«Иные верят в профилактическую силу козьего молока, коньяка, гомеопатии или дыхательных упражнений. Они уверены, что вирус их не коснется (раз они до сих пор не заболели) или что болезнь пройдет легко», – говорит Денис Волков. Маргиналов, которые считают вакцинацию «чипированием», по данным социологов, немного.

Часть из группы нежелающих привиться отмечают, что скорее всего пройдут вакцинацию, если их принудят к этому на работе, сделают прививку обязательным условием для доступа к социальным услугам и развлечениям или для поездок за границу.

Как рассказал обозревателю «МК» независимый аналитик Эмиль Изгин, можно выделить несколько причин распространённого в нашем обществе нежелания прививаться: «Во-первых, чрезмерное педалирование темы побочных эффектов западных вакцин в СМИ не может не вызывать у людей опасений по поводу всех вакцин, включая и российские.

Во-вторых, у многих, вероятно, есть предположение, что если COVID-2019 – опасная, часто смертельная болезнь, то и вакцины от него должны быть опасными. То, что мРНК и векторные вакцины обладают выраженной реактогенностью, необычной для вакцин в гражданском обороте, только подкрепляет это мнение.

В-третьих, распространена и неуверенность в безопасности вакцин, созданных по новым технологиям (мРНК и векторным). Хотя экспериментирование и ограниченное использование этих технологий были начаты 20-30 лет назад, до прошлого года ни одна мРНК или аденовирусная векторная вакцина не использовалась массово.

И если по мРНК-вакцинам никаких опасений, обоснованных теоретически или экспериментально нет, и сами эти вакцины устроены очень просто (это, по существу, генетический материал в липидной оболочке), то с аденовирусными векторными не всё так ясно.

Гепатотоксичность аденовирусных векторов, потенциал онкогенеза и мутагенеза вследствие редкого эффекта рекомбинации аденовируса с ДНК хозяина, возможное повышение уязвимости к заражению вирусом иммунодефицита человека назывались в качестве потенциальных проблем аденовирусных векторных вакцин задолго до пандемии, хотя на сегодня отсутствуют какие-либо доказательства опасности используемых антиковидных векторных вакцин.

То, что вакцины на новых технологиях могут иметь неизвестные ранее побочные эффекты, показало также недавнее обнаружение связи аденовирусных вакцин с тромбозами. Наконец, не стоит недооценивать и недоверие части населения к качеству отечественных вакцин, имеющее в своей основе убеждение о превосходстве продукции европейских и американских фарм-производителей. Доступность одобренных ВОЗ иностранных вакцин, вероятно, могла бы убедить привиться многих сомневающихся».

Социологи считают, что без серьезной настойчивой агитационной кампании охватить прививками всю страну не удастся. А это означает, что коллективного иммунитета нам придется ждать не меньше года.

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