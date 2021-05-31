Трагедия в школе в Казани

Почти все россияне знают о трагедии, произошедшей в казанской школе 11 мая. Половина (53%) респондентов внимательно следили за событиями, 44% хотя бы что-то слышали об этом.

Респондентам задавался открытый вопрос о причинах произошедшего. Полученные вопросы были закодированы и приводятся в % от числа ответивших. Основными причинами трагедии респонденты считают психическое заболевание стрелявшего (21%), невнимательность и халатность сотрудников школы, полиции, силовых органов, которые вовремя не отследили опасность (19%), а также проблемы в семье нападавшего (невнимательность родителей, недостаточное воспитание, одиночество) (16%).

В числе прочих версий называли свободный оборот оружия (9%), влияние компьютерных игр и интернета (9%), общую распущенность молодежи (9%), проблемы взаимоотношения в школе: ссоры, буллинг, и т.д. (8%), проблемы с безопасностью школ (7%). По 2% ответивших увидели причины произошедшего в наркомании, в распространении информации о подобных случаях на Западе и даже прямом иностранном вредительстве.

При этом 43% россиян готовы поддержать предложения полного запрета частного оборота оружия (за исключением отдельных специализированных групп, таких как охотники или сотрудники ЧОПов). 45% считают, что можно ограничиться существенным ужесточением правил получения разрешений на оружие. Около 10% считают, что ужесточать существующие правила не нужно.

Формулировки вопросов составлены совместно с изданием “Открытые Медиа”

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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