Денис Волков избран новым директором Левада-Центра

Новым директором Левада-Центра станет Денис Александрович Волков. Он сменит на этом посту Льва Дмитриевича Гудкова, очередной срок полномочий которого истек 31 мая.

Денис Волков работает в центре с 2007 года, последние три года он занимал должность заместителя директора. За его кандидатуру проголосовали учредители организации.

Лев Гудков возглавлял Левада-Центр с 2006 года. Он продолжит работу в центре в должности заместителя директора и научного руководителя организации. Он также остается главным редактором журнала “Вестник общественного мнения”.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.